Fußball-Bezirksliga: Der FC Marbach will die Klatsche hinter sich lassen

Der FC Marbach befindet sich aktuell im Abwärtsstrudel. Seit dem Auftaktsieg (1:0) gegen den Aufstiegs-Mitfavoriten TV Aldingen wartet der Tabellenzehnte auf einen Sieg in der Fußball-Bezirksliga. Zuletzt gab es eine heftige 0:8-Klatsche beim Aufsteiger TSV Münchingen. Gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen II sollen am Sonntag um 15 Uhr die drei Punkte in Marbach bleiben.

„Es gilt, jetzt auch ein Zeichen zu setzen“, sagt Spielertrainer Dominik Gallert. Die deutliche Niederlage rückte mittlerweile in den Hintergrund. Gallert und sein Trainerkollege Steffen Leibold hätten in dieser Woche nach der Pleite zunächst alles hinterfragt und dafür auch mit den Führungsspielern gesprochen. „Das Ergebnis war, dass wir einfach nicht da waren“, sagt Gallert. Die erstmals in dieser Saison fast voll besetzte Bank habe zudem womöglich eine falsche Sicherheit gegeben. Zuvor herrschte beim Rumpfkader eine Wagenburgmentalität.

Dieser Zusammenhalt soll auch im großen Kreis wieder zutage treten, um gegen das junge und dynamische Bietigheimer Team zu bestehen. „Wir müssen fokussierter agieren“, sagt Gallert, der gemeinsam mit Leibold im Training versucht hat, die Spannung hochzuhalten.

Fehlen wird gegen Bietigheim-Bissingen Leon Kraguljac, der gegen Münchingen wegen eines Foulspiels die rote Karte sah. „Ansonsten sind wir mittlerweile fast vollständig“, sagt Gallert. Was bedeutet, dass der Spielertrainer voraussichtlich zu Beginn wieder an der Seitenlinie agieren wird.