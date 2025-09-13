 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Marbach/Kornwestheim

  6. Der FC Marbach will die Klatsche hinter sich lassen

Fußball-Bezirksliga Der FC Marbach will die Klatsche hinter sich lassen

Fußball-Bezirksliga: Der FC Marbach will die Klatsche hinter sich lassen
1
Dominik Gallert wird gegen TSV Münchingen wieder vorerst an der Bank stehen. Foto: Avanti/Ralf Poller

Der FC Marbach will nach der 0:8-Pleite gegen Münsingen zuhause gegen Bietigheim drei Punkte. Der Trainer fordert eine Wagenburgmentalität.

Sport: Marius Gschwendtner (mgs)

Der FC Marbach befindet sich aktuell im Abwärtsstrudel. Seit dem Auftaktsieg (1:0) gegen den Aufstiegs-Mitfavoriten TV Aldingen wartet der Tabellenzehnte auf einen Sieg in der Fußball-Bezirksliga. Zuletzt gab es eine heftige 0:8-Klatsche beim Aufsteiger TSV Münchingen. Gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen II sollen am Sonntag um 15 Uhr die drei Punkte in Marbach bleiben.

 

„Es gilt, jetzt auch ein Zeichen zu setzen“, sagt Spielertrainer Dominik Gallert. Die deutliche Niederlage rückte mittlerweile in den Hintergrund. Gallert und sein Trainerkollege Steffen Leibold hätten in dieser Woche nach der Pleite zunächst alles hinterfragt und dafür auch mit den Führungsspielern gesprochen. „Das Ergebnis war, dass wir einfach nicht da waren“, sagt Gallert. Die erstmals in dieser Saison fast voll besetzte Bank habe zudem womöglich eine falsche Sicherheit gegeben. Zuvor herrschte beim Rumpfkader eine Wagenburgmentalität.

Unsere Empfehlung für Sie

Hockey am Fuchshof: Felix Mayer kehrt vom VfB Stuttgart zum HC Ludwigsburg zurück

Hockey am Fuchshof Felix Mayer kehrt vom VfB Stuttgart zum HC Ludwigsburg zurück

Der 32-Jährige übernimmt als Trainer beim Hockeyclub zwei Jugendteams und kümmert sich um die Mitgliedergewinnung. Zudem trägt er auch selbst wieder das HCL-Trikot.

Dieser Zusammenhalt soll auch im großen Kreis wieder zutage treten, um gegen das junge und dynamische Bietigheimer Team zu bestehen. „Wir müssen fokussierter agieren“, sagt Gallert, der gemeinsam mit Leibold im Training versucht hat, die Spannung hochzuhalten.

Fehlen wird gegen Bietigheim-Bissingen Leon Kraguljac, der gegen Münchingen wegen eines Foulspiels die rote Karte sah. „Ansonsten sind wir mittlerweile fast vollständig“, sagt Gallert. Was bedeutet, dass der Spielertrainer voraussichtlich zu Beginn wieder an der Seitenlinie agieren wird.

Weitere Themen

Fußball-Bezirksliga: Der FC Marbach will die Klatsche hinter sich lassen

Fußball-Bezirksliga Der FC Marbach will die Klatsche hinter sich lassen

Der FC Marbach will nach der 0:8-Pleite gegen Münsingen zuhause gegen Bietigheim drei Punkte. Der Trainer fordert eine Wagenburgmentalität.
Von Marius Gschwendtner
Handball-3. Liga: Der SV Kornwestheim will ein Signal senden

Handball-3. Liga Der SV Kornwestheim will ein Signal senden

Endlich Heimauftakt: Die Handballer des SV Salamander Kornwestheim empfangen nach dem Wasserschaden in der Sporthalle Ost jetzt den Regionalliga-Aufsteiger SG Köndringen/Teningen.
Von Melanie Bürkle
Hockey am Fuchshof: Felix Mayer kehrt vom VfB Stuttgart zum HC Ludwigsburg zurück

Hockey am Fuchshof Felix Mayer kehrt vom VfB Stuttgart zum HC Ludwigsburg zurück

Der 32-Jährige übernimmt als Trainer beim Hockeyclub zwei Jugendteams und kümmert sich um die Mitgliedergewinnung. Zudem trägt er auch selbst wieder das HCL-Trikot.
Von Marius Gschwendtner
Handball: Habo SG: Buffalos rüsten mit Ex-Bundesliga-Profi auf

Handball: Habo SG Buffalos rüsten mit Ex-Bundesliga-Profi auf

Florian von Gruchalla läuft in der kommenden Saison für den Verbandsligisten Handballregion Bottwar SG auf. Trotz Verletzungen und Urlauben hofft Trainer Jan Diller auf Fortschritte.
Von Melanie Bürkle
Landesliga Württemberg: Schlechtes Omen: In Rutesheim hat Pleidelsheim zuletzt stets verloren

Landesliga Württemberg Schlechtes Omen: In Rutesheim hat Pleidelsheim zuletzt stets verloren

Landesliga-Schlusslicht GSV Pleidelsheim will bei Tabellenführer SKV Rutesheim endlich in die Spur kommen.
Von Simon David
World Transplant Games: Die Medaillenkönigin von Dresden

World Transplant Games Die Medaillenkönigin von Dresden

Bei den World Transplant Games wird Team Deutschland Zweiter im Medaillenspiegel. Alexandra Funk steuert sechs Mal, Peter Rode vier Mal Edelmetall bei.
Von Elke Rutschmann
Wasserschaden Sporthalle Ost: Ursache für Wassereintritt in der Sporthalle Ost bleibt Mysterium

Wasserschaden Sporthalle Ost Ursache für Wassereintritt in der Sporthalle Ost bleibt Mysterium

Experten der Stadt Kornwestheim fahnden weiter nach dem Grund für das Leck in der Sporthalle Ost. Das Ausweichen in die Rechberghalle ist für das Drittligateam des SVK suboptimal.
Von Melanie Bürkle
Senioren-Hockey-EM in Ludwigsburg: England dominiert – Deutschland holt Silber

Senioren-Hockey-EM in Ludwigsburg England dominiert – Deutschland holt Silber

Zehn Tage lang war Ludwigsburg das Zentrum des Senioren-Hockeys. Spieler aus Europa und Übersee kämpften um Titel – und erlebten die Barockstadt von ihrer besten Seite.
Von unserer Redaktion
Kreisliga A 1 Enz/Murr: Ein Hattrick nach dem Urlaub

Kreisliga A 1 Enz/Murr Ein Hattrick nach dem Urlaub

Dreierpack von Affalterbachs Spielertrainer Dominik Janzer war Grundlage für das 6:1 gegen Pleidelsheim II. Auch Murr feiert Sieg in Ludwigsburg. Erdmannhausen punktet.
Von Marek Lantz
Regionalliga Südwest: Der Primus zittert sich zu drei Punkten

Regionalliga Südwest Der Primus zittert sich zu drei Punkten

Dank der Kopfballqualitäten von Kapitän Marco Kehl-Gomez behält der SGV Freiberg mit dem 1:0 gegen die TSG Balingen die makellose Tabellenführung.
Von Elke Rutschmann
Weitere Artikel zu Bezirksliga
 