Fußball-Bezirksliga: Der FC Marbach will sich nicht verstecken

Die nächste Mammutaufgabe wartet: Nachdem der FC Marbach vergangene Woche gegen den Tabellenzweiten der Bezirksliga Enz/Murr, den SV Germania Bietigheim, mit 1:4 verlor, empfängt der Zehnte an diesem Sonntag (14.30 Uhr) den Spitzenreiter TSV Münchingen. Die vergangenen fünf Ligaspiele konnten die Münchinger gewinnen. Insgesamt ist das Team von Trainer Sahin Üste seit sieben Spielen ungeschlagen.

Damit ist Aufsteiger Münchingen die Überraschung in dieser Saison. „Wir müssen diszipliniert arbeiten, weil sie eiskalt sind“, weiß der Trainer Dominik Gallert. Zu spüren bekamen dies die Marbacher im Hinspiel. Beim TSV Münchingen ging der FCM mit 0:8 unter. „Wir haben aus diesem Spiel definitiv noch etwas gutzumachen“, sagt Gallert.

Die nackten Zahlen sprechen klar gegen den FC Marbach. Alle drei Spiele in diesem Kalenderjahr gingen verloren. Zudem gab es vor dem Jahreswechsel eine 3:6-Niederlage gegen den AKV B.G. Ludwigsburg. In diesen vier Partien kassierten die Marbacher 17 Gegentore und trafen selbst nur fünfmal. Dennoch sei die Stimmung in der Mannschaft gut, versichert Gallert. „Die Jungs sind gut drauf und tragen sich gegenseitig“, berichtet der Coach. Die Niederlagen, die – mit Ausnahme des AKV – allesamt gegen die Top vier der Liga zustande kamen, seien größtenteils auch vermeidbar gewesen. „Wir müssen uns nicht verstecken“, sagt Gallert. Einzig die individuellen Fehler, die dem Team „das Genick gebrochen“ hätten, müsse die Mannschaft abstellen, erläutert Gallert.

Für die Partie sind nahezu alle Spieler einsatzbereit. Sebastian Feilner konnte in dieser Woche nicht trainieren und ist fraglich.