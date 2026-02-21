Fußball-Bezirksliga Der FC Marbach will sich nicht verstecken
Der FC Marbach trifft auf den Spitzenreiter TSV Münchingen und hat noch eine Rechnung offen.
Die nächste Mammutaufgabe wartet: Nachdem der FC Marbach vergangene Woche gegen den Tabellenzweiten der Bezirksliga Enz/Murr, den SV Germania Bietigheim, mit 1:4 verlor, empfängt der Zehnte an diesem Sonntag (14.30 Uhr) den Spitzenreiter TSV Münchingen. Die vergangenen fünf Ligaspiele konnten die Münchinger gewinnen. Insgesamt ist das Team von Trainer Sahin Üste seit sieben Spielen ungeschlagen.