Fußball-Bezirksliga Der FC Marbach zeigt Charakter
Nach schwierigen Wochen gewinnen die Bezirksliga-Fußballer in Lomersheim mit 3:2. Die beiden Trainer stehen selbst auf dem Platz.
Die Fußballer des FC Marbach haben eine Reaktion auf die zuvor enttäuschenden Wochen inklusive Pokalaus gezeigt und ihr Bezirksligaspiel beim TSV Phoenix Lomersheim mit 3:2 gewonnen. „Man muss die Mannschaft wirklich loben, sie hat eine tolle Moral und einen tollen Charakter bewiesen“, sagt der Trainer Steffen Leibold.