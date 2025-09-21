Fußball-Bezirksliga: Der FC Marbach zeigt Charakter

Die Fußballer des FC Marbach haben eine Reaktion auf die zuvor enttäuschenden Wochen inklusive Pokalaus gezeigt und ihr Bezirksligaspiel beim TSV Phoenix Lomersheim mit 3:2 gewonnen. „Man muss die Mannschaft wirklich loben, sie hat eine tolle Moral und einen tollen Charakter bewiesen“, sagt der Trainer Steffen Leibold.

Trotz des kleines Kaders zeigten die Marbacher von Beginn an vollen Einsatz. Burak Yalman brachte die Gäste bereits in der 5. Minute in Führung. Julius Stotz glich nach einem Strafstoß dann nach 20 Minuten aus. „Wichtig war, dass wir trotz des Ausgleichs nicht die Ruhe verloren haben“, sagt Leibold. Nikolaos Tsiolakidis per Kopf (34.) und Christos Makrigiannis (44.) trafen dann zur verdienten Marbacher 3:1-Halbzeitführung. Tim Dettinger gelang in der 68. Minute noch der Anschlusstreffer.

Unsere Empfehlung für Sie Fußbal-Bezirksliga Der Fokus des FC Marbach liegt jetzt ganz auf der Liga Nach dem Pokalaus findet der Trainer des FC Marbach auch positive Blickwinkel. Am Sonntag geht es gegen den TSV Phoenix Lomersheim in der Liga weiter.

„Es war extrem wichtig für die Moral, dass wir das Spiel gewonnen haben“, sagt Leibold, der sich mangels Alternativen in der 78. Minute für seinen Trainerkollegen Dominik Gallert einwechselte. „Für die Jungs war das Spiel auch wichtig, weil sie gemerkt haben, was möglich ist, wenn jeder für den anderen da ist und Gas gibt“, sagt der FCM-Coach weiter. So könne das Team gegen jeden Gegner bestehen, ist Leibold überzeugt. Unter Beweis stellen kann sie dies nächste Woche gegen den TSV Merklingen.