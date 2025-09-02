Fußball Bezirksliga Der Joker des TSV Merklingen mit viel Routine
Angelo Di Napoli läuft in dieser Saison für den Bezirksligisten TSV Merklingen aufs Spielfeld – der Mann ist 44 Jahre alt und hat schon so einiges erlebt.
Angelo Di Napoli läuft in dieser Saison für den Bezirksligisten TSV Merklingen aufs Spielfeld – der Mann ist 44 Jahre alt und hat schon so einiges erlebt.
Das Sportgelände des TSV Merklingen ist so etwas wie das zweite Wohnzimmer für Angelo Di Napoli. Der 44-Jährige ist Trainer der U-9-Junioren, in der Mannschaft spielt sein Sohn. Auch seine Tochter ist mit dem Fußball-Virus infiziert, sie jagt in der D-Jugend dem Ball hinterher.