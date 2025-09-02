Fußball Bezirksliga: Der Joker des TSV Merklingen mit viel Routine

Das Sportgelände des TSV Merklingen ist so etwas wie das zweite Wohnzimmer für Angelo Di Napoli. Der 44-Jährige ist Trainer der U-9-Junioren, in der Mannschaft spielt sein Sohn. Auch seine Tochter ist mit dem Fußball-Virus infiziert, sie jagt in der D-Jugend dem Ball hinterher.

Als gegen Ende der vergangenen Saison das Bezirksliga-Team des TSV unter Thorsten Talmon gegen den Abstieg spielte, kam einiges zusammen: Angelo Di Napoli kam mit dem Interimscoach, dessen Bruder er gut kennt, ins Gespräch, und als der dünn besetzte Kader zur Sprache kam, entstand die Idee, dass Angelo Di Napoli doch einfach noch einmal mittrainieren und sich für den Notfall zur Verfügung halten sollte.

Merklingens Trainer Uwe Eberhard freut sich über den Routinier im Team. Foto: Andreas Gorr

Zum Einsatz kam er zwar keine Sekunde, doch in den letzten fünf Saisonspielen war er stets im Kader. „Ich habe überhaupt nicht verstanden, warum eine Mannschaft mit dieser Qualität gegen den Abstieg gespielt hat“, wundert sich Angelo Di Napoli. Dass Coach Talmon dem 44-Jährigen jederzeit einen Bezirksliga-Einsatz zutraute, hatte seinen Grund: „Ich jogge regelmäßig mit meiner Frau, die Halbmarathons bestreitet, und weiß noch immer, wo das Tor steht“, zählt Angelo Di Napoli seine Vorzüge auf. Hinzu kommt: Der 44-Jährige blickt schon auf eine Kicker-Laufbahn mit einigen Höhepunkten zurück.

Von seinem Heimatverein Münklingen aus wechselte er in der B-Jugend zu den TSF Ditzingen, wo er von 2000 bis 2004 vier Jahre in der Oberliga spielte. Sein Trainer in den ersten beiden Spielzeiten war Robin Dutt, der später Sportdirektor der deutschen Nationalmannschaft wurde, es folgten mit Michael Rentschler und Marcus Sorg weitere namhafte Übungsleiter. Die großen Zeiten mit Fredi Bobic und Sean Dundee waren damals zwar in Ditzingen vorbei. Doch auch zu Beginn des Jahrtausends hatte die TSF Akteure im Kader wie Andreas Broß, Marko Mutapcic, Suat Türker, Jorge Calderon und Wolfgang Buck.

Der TSV Merklingen mit Alessio Altavilla (re.) siegte zuletzt 2:0 über den TSV Lomersheim. Foto: Andreas Gorr

Nach dem Abstieg der TSF in die Verbandsliga wechselte Angelo Di Napoli für ein Jahr zum Oberligisten Spvgg 07 Ludwigsburg, ehe er berufsbedingt wieder nach Merklingen zog und sich dem Bezirksligisten SV Althengstett anschloss. Mit diesem schaffte er sofort den Aufstieg in die Landesliga und verpasste anschließend knapp den Sprung in die Verbandsliga. Nach drei Jahren wechselte er zum FC Gärtringen, mit dem er den Sprung aus der Landesliga in die Verbandsliga schaffte. Seine letzte aktive Station war die Spvgg Renningen, wo er seine Karriere mit 31 Jahren ausklingen ließ, da der Beruf als Gas/Wasserinstallateur ihn körperlich immer mehr forderte und der Nachwuchs unterwegs war.

Bestleistung: 34 Tore in einer Saison

„Zehn bis 20 Tore habe ich pro Saison geschossen“, erinnert er sich. Seine beste Saison hatte er beim SV Althengstett, wo ihm in einer Spielzeit 34 Treffer gelangen. Auf Laufduelle mit halb so jungen Abwehrspielern wird er sich in der Bezirksliga nicht einlassen. „Aber ich weiß noch, wo das Tor steht und habe einen Blick für die Lücken in der Abwehr“, nennt di Napoli seine Vorzüge. TSV-Coach Uwe Eberhard freut sich, dass er Angelo Di Napoli im Kader hat und einwechseln kann. „Er weiß seinen Körper einzusetzen und weiß immer noch, wie Fußball funktioniert“, lobt er den 44-jährigen Joker.