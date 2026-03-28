Fußball-Bezirksliga Der Kapitän ist wieder beim SV Pattonville an Bord
Philipp Mandic kehrt nach langer Verletzungspause zurück in den Kader des Fußball-Bezirksligisten. Gegen Heimsheim braucht es einen langen Atem.
Philipp Mandic kehrt nach langer Verletzungspause zurück in den Kader des Fußball-Bezirksligisten. Gegen Heimsheim braucht es einen langen Atem.
Noch vor wenigen Wochen hatte Francis Pola viele Sorgenfalten auf der Stirn, was das Personal des SV Pattonville anging. Der Trainer des Fußball-Bezirksligisten hatte zeitweise eine lange Liste an Ausfällen zu beklagen.