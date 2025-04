Der SV Leonberg/Eltingen gewinnt das Nachholspiel in der Fußball-Bezirksliga beim TSV Nussdorf klar mit 3:0. Stürmer Patrik Hofmann verpasst einen möglichen Hattrick.

Der SV Leonberg/Eltingen lässt sich nicht vom Weg in die Landesliga abdrängen: Der Bezirksliga-Primus schlug den TSV Nussdorf mit 3:0 (1:0) und liegt damit satte sechs Punkte vor dem Tabellenzweiten TV Aldingen. „Es war ein überzeugender Erfolg, wir hatten eindeutig mehr vom Spiel“, freute sich SV-Trainer Robert Gitschier.

Seine Mannschaft dominierte von Beginn an das Geschehen auf dem Rasen in Nussdorf (Gitschier: „Für uns ungewohntes Terrain“), es dauerte aber bis zur 36. Minute, ehe Marco Seufert zum 1:0 traf. Marvin Hampel hatte den Kapitän steil geschickt und der vollendet. Nussdorf hatte zuvor zwei Gelegenheiten – einmal knallte der Ball nach einer Ecke an die Latte, ein anderes Mal hielt SV-Keeper Kim Witte stark.

Nach der Pause war der sehr robust agierende TSV nach Gelb-Rot (56.) dezimiert, die Überlegenheit der Leonberger wurde noch drückender. „Wenn wir präziser spielen und cleverer agieren, steht es früher 2:0“, meinte Gitschier. So war es Patrik Hofmann, der die Schlusspunkte setzte. Erst schob er den Ball nach sauberer Vorarbeit von Joshua Trefz ins leere Tor (77.), dann setzte er einen Freistoß ins Gehäuse (90.). Hofmann hätte gar einen Hattrick erzielen können, doch in der Nachspielzeit schoss er den Ball allein vor dem Tor über die Latte. „Es ist noch ein weiter Weg in die Landesliga“, bemerkte Gitschier, „wir treffen noch auf Aldingen, Schwieberdingen und Hessigheim, die alle vorn stehen.“