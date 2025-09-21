 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Marbach/Kornwestheim

  6. Der SV Pattonville feiert endlich wieder ein Erfolgserlebnis

Fußball-Bezirksliga Der SV Pattonville feiert endlich wieder ein Erfolgserlebnis

Fußball-Bezirksliga: Der SV Pattonville feiert endlich wieder ein Erfolgserlebnis
1
SVP-Trainer Michael Felix hatte seinen Spielplan angepasst. Foto: Peter Mann/Archiv

Der Fußball-Bezirksligist gewinnt nach negativen Ergebnissen mit 2:1 beim FSV Bietigheim-Bissingen II. Ein Wermutstropfen bleibt dennoch.

Sport: Marius Gschwendtner (mgs)

Dem SV Pattonville ist das erhoffte Erfolgserlebnis gelungen: Der Fußball-Bezirksligist gewinnt beim FSV Bietigheim-Bissingen II mit 2:1. „Es war wirklich eine Energieleistung“, sagt der Trainer Michael Felix., der trotz des Sieges nicht von einem Befreiungsschlag sprechen möchte.

 

Nach dem enttäuschenden Pokalaus gegen die TSG Steinheim stieg der Druck an der John-F.-Kennedy-Allee. Der SV Pattonville zeigte bei der U 23 des Oberligisten jedoch eine starke Reaktion. „Der Matchplan ist aufgegangen“, freute sich Felix, der sein Team aktiver agieren ließ. Früh setzten die Pattonviller die Gegenspieler unter Druck und stellten sie dadurch immer wieder vor Probleme. „Wir haben uns auch läuferisch aus dem Loch geholt“, berichtet Felix. Der Lohn: die Führung durch Grigorios Moissiadis in der 14. Minute. Max Kunberger hatte zuvor nach einem langen Ball von der rechten Seite in die Mitte zum Stürmer gelegt. „Wir hätten das Ding schon in der ersten Hälfte entscheiden können, haben aber dann immer die falsche Entscheidung getroffen“, berichtet Felix. Jetzt, nach dem Auswärtssieg, sei ihm das jedoch „völlig egal“, meint der Coach lachend.

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball-Bezirksliga: SVK-Torjäger Lionel Schmidt fehlt vorerst – Der SVP will kleine Sprünge machen

Fußball-Bezirksliga SVK-Torjäger Lionel Schmidt fehlt vorerst – Der SVP will kleine Sprünge machen

Lionel Schmidt hat sich in den Urlaub verabschiedet und fehlt am kommenden Bezirksliga-Wochenende. Der SV Pattonville vermisst die guten Gefühle.

Daniel Gelt erhöhte dann in der 62. Minute nach einem Foul an Selvedin Shanmugarajah vom Elfmeterpunkt auf 2:0. Angel Luis Camacho Roman erzielte sieben Minuten später den Anschlusstreffer und machte das Spiel dadurch noch einmal spannend. „Hinten raus wurde es dann noch einmal hektisch und Bietigheim-Bissingen hatte auch noch seine Chancen auf den Ausgleich“, sagt Felix. Doch die Pattonviller retteten den knappen Sieg über die Zeit. „Das war mega wichtig, auch für den Kopf“, weiß der Trainer.

Einziger Wermutstropfen ist nur die rote Karte für Marvin Grimbacher. Der Verteidiger flog in der Nachspielzeit wegen einer Notbremse vom Platz. „Das tut mir sehr weh“, sag Felix. Fehlen wird der 25-Jährige damit definitiv im kommenden Heimspiel gegen den TSV Phoenix Lomersheim.

Weitere Themen

Fußball-Bezirksliga: Der SV Pattonville feiert endlich wieder ein Erfolgserlebnis

Fußball-Bezirksliga Der SV Pattonville feiert endlich wieder ein Erfolgserlebnis

Der Fußball-Bezirksligist gewinnt nach negativen Ergebnissen mit 2:1 beim FSV Bietigheim-Bissingen II. Ein Wermutstropfen bleibt dennoch.
Von Marius Gschwendtner
Fußball-Bezirksliga: Sieben Tore-Wahnsinn – SVK schlägt Aldingen deutlich

Fußball-Bezirksliga Sieben Tore-Wahnsinn – SVK schlägt Aldingen deutlich

Die Kornwestheimer Fußballer überrollen den Mitfavoriten und gewinnen das Bezirksligaspiel auswärts mit 7:1. Ein Matchwinner kann den Derby-Sieg nicht lange feiern.
Von Marius Gschwendtner
Handball-3. Liga: SVK gewinnt Handball-Krimi gegen Leutershausen in der letzten Minute

Handball-3. Liga SVK gewinnt Handball-Krimi gegen Leutershausen in der letzten Minute

Die Handballer des SV Kornwestheim sichern sich mit einem Treffer 20 Sekunden vor dem Schluss den Heimsieg in einem packenden Drittliga-Duell.
Von Melanie Bürkle
Handball-Verbandsliga: Habo SG gewinnt Wild-West-Spiel

Handball-Verbandsliga Habo SG gewinnt Wild-West-Spiel

Die Verbandsliga-Frauen der Habo SG feiern mit einem Heimsieg gegen den HC Oppenweiler/Backnang einen gelungenen Saisonauftakt. Spielerisch war es jedoch keine Glanzleistung.
Von Melanie Bürkle
Fußball-Bezirksliga: SVK-Torjäger Lionel Schmidt fehlt vorerst – Der SVP will kleine Sprünge machen

Fußball-Bezirksliga SVK-Torjäger Lionel Schmidt fehlt vorerst – Der SVP will kleine Sprünge machen

Lionel Schmidt hat sich in den Urlaub verabschiedet und fehlt am kommenden Bezirksliga-Wochenende. Der SV Pattonville vermisst die guten Gefühle.
Von Marius Gschwendtner
Handball-Oberliga: SVK-Frauen setzen auch in der neuen Saison auf ihre Heimstärke

Handball-Oberliga SVK-Frauen setzen auch in der neuen Saison auf ihre Heimstärke

Die Oberliga-Handballerinen des SV Kornwestheim vertrauen auf ihre bisherige Stärke. Passenderweise steigt das erste Spiel gegen SG Heddesheim in der Sporthalle Ost.
Von Melanie Bürkle
Hockey in Ludwigsburg: Wie der HC Ludwigsburg den Abgang von Macher Daniel Weißer kompensieren will

Hockey in Ludwigsburg Wie der HC Ludwigsburg den Abgang von Macher Daniel Weißer kompensieren will

Der Clubmanager verlässt den Ludwigsburger Hockeyclub nach 15 Jahren und nimmt eine neue Aufgabe beim Verband an. Seine Stelle wird nicht mehr neu besetzt.
Von Marius Gschwendtner
Handball-Verbandsliga: Was steckt hinter dem Team Neckar?

Handball-Verbandsliga Was steckt hinter dem Team Neckar?

Vom Abstiegskandidaten zum Verbandsligisten: Team Neckar startet durch. Doch wer verbirgt sich hinter dem ominösem Namen?
Von Melanie Bürkle
Handball-Verbandsliga: Die Ungewissheit überwiegt vor dem Saisonstart der Habo-Männer

Handball-Verbandsliga Die Ungewissheit überwiegt vor dem Saisonstart der Habo-Männer

Derby zum Auftakt: Die Männer der Habo SG empfangen das Team Neckar – die Stärke des Verbandsliga-Aufsteigers ist schwer zu schätzen.
Von Melanie Bürkle
Handball-Oberliga: Keine zwei Punkte wären eine Enttäuschung für die SG Schozach-Bottwartal

Handball-Oberliga Keine zwei Punkte wären eine Enttäuschung für die SG Schozach-Bottwartal

Die Oberliga-Männer wollen zum Saisonauftakt unter dem Langhans gegen die unbekannten Gäste punkten. Noch vor dem ersten Anpfiff gibt es schon einen Wermutstropfen.
Von Melanie Bürkle
Weitere Artikel zu Bezirksliga
 