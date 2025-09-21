Fußball-Bezirksliga Der SV Pattonville feiert endlich wieder ein Erfolgserlebnis
Der Fußball-Bezirksligist gewinnt nach negativen Ergebnissen mit 2:1 beim FSV Bietigheim-Bissingen II. Ein Wermutstropfen bleibt dennoch.
Dem SV Pattonville ist das erhoffte Erfolgserlebnis gelungen: Der Fußball-Bezirksligist gewinnt beim FSV Bietigheim-Bissingen II mit 2:1. „Es war wirklich eine Energieleistung“, sagt der Trainer Michael Felix., der trotz des Sieges nicht von einem Befreiungsschlag sprechen möchte.