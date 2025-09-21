Fußball-Bezirksliga: Der SV Pattonville feiert endlich wieder ein Erfolgserlebnis

Dem SV Pattonville ist das erhoffte Erfolgserlebnis gelungen: Der Fußball-Bezirksligist gewinnt beim FSV Bietigheim-Bissingen II mit 2:1. „Es war wirklich eine Energieleistung“, sagt der Trainer Michael Felix., der trotz des Sieges nicht von einem Befreiungsschlag sprechen möchte.

Nach dem enttäuschenden Pokalaus gegen die TSG Steinheim stieg der Druck an der John-F.-Kennedy-Allee. Der SV Pattonville zeigte bei der U 23 des Oberligisten jedoch eine starke Reaktion. „Der Matchplan ist aufgegangen“, freute sich Felix, der sein Team aktiver agieren ließ. Früh setzten die Pattonviller die Gegenspieler unter Druck und stellten sie dadurch immer wieder vor Probleme. „Wir haben uns auch läuferisch aus dem Loch geholt“, berichtet Felix. Der Lohn: die Führung durch Grigorios Moissiadis in der 14. Minute. Max Kunberger hatte zuvor nach einem langen Ball von der rechten Seite in die Mitte zum Stürmer gelegt. „Wir hätten das Ding schon in der ersten Hälfte entscheiden können, haben aber dann immer die falsche Entscheidung getroffen“, berichtet Felix. Jetzt, nach dem Auswärtssieg, sei ihm das jedoch „völlig egal“, meint der Coach lachend.

Daniel Gelt erhöhte dann in der 62. Minute nach einem Foul an Selvedin Shanmugarajah vom Elfmeterpunkt auf 2:0. Angel Luis Camacho Roman erzielte sieben Minuten später den Anschlusstreffer und machte das Spiel dadurch noch einmal spannend. „Hinten raus wurde es dann noch einmal hektisch und Bietigheim-Bissingen hatte auch noch seine Chancen auf den Ausgleich“, sagt Felix. Doch die Pattonviller retteten den knappen Sieg über die Zeit. „Das war mega wichtig, auch für den Kopf“, weiß der Trainer.

Einziger Wermutstropfen ist nur die rote Karte für Marvin Grimbacher. Der Verteidiger flog in der Nachspielzeit wegen einer Notbremse vom Platz. „Das tut mir sehr weh“, sag Felix. Fehlen wird der 25-Jährige damit definitiv im kommenden Heimspiel gegen den TSV Phoenix Lomersheim.