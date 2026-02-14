Fußball-Bezirksliga: Der SV Pattonville geht auf der letzten Rille

 
Nach der bitteren Pleite gegen Aldingen muss der SV Pattonville um Emrah Akpolat (rechts) jetzt gegen Besigheim antreten. Foto: Peter Mann

Vor dem Duell in der Fußball-Bezirksliga gegen die Spvgg Besigheim fehlen dem Trainer etliche Stammspieler. Selbst der Ersatzkeeper fällt aus und ein Notfallplan muss gefunden werden.

Sport: Marius Gschwendtner (mgs)

Ob Francis Pola tatsächlich magische Kräfte besitzt, ist fraglich. Dennoch muss der Trainer des Fußball-Bezirksligisten am kommenden Sonntag bei der Spvgg Besigheim (14.30 Uhr) wieder eine Aufstellung aus dem Hut zaubern, die in dieser Konstellation nur selten zusammengespielt hat. Ruslans Purins und Renats Bulajevs sahen am vergangenen Wochenende bei der 2:3-Niederlage gegen den TV Aldingen die Rote Karte und sind vier beziehungsweise fünf Wochen gesperrt. Keeper Karl Birkeneder ist an diesem Wochenende aus privaten Gründen verhindert. Auch Verteidiger Batuhan Öztürk ist privat verreist. Zudem fällt Kai Moor nach einem harten Foul eines Aldingers an ihn verletzt aus. Louis Grimbacher hat sich mit Leistenproblemen für das Wochenende abgemeldet, genauso wie Nabil Abder-Razzag. Seit Wochen fehlen ohnehin Kapitän Philipp Mandic, Angreifer Ibrahim Nar, Mittelfeldspieler Florian Heinz, Ersatzkeeper Jan Moor und Standardspezialist Daniel Gelt. „Wir gehen wirklich auf der letzten Rille“, sagt der Übungsleiter Pola.

 

Besonders das Fehlen von Keeper Karl Birkeneder, der zuletzt die Kapitänsbinde trug, schmerzt Pola. Der Trainer hält große Stücke auf den erfahrenen Schlussmann. Birkeneder, ehemaliger Landesliga-Torhüter, führt die Mannschaft von hinten heraus. „Ohne ihn bin ich aufgeschmissen“, klagt Pola. Weil Ersatzmann Jan Moor weiter verletzt fehlt, muss eine Notlösung gefunden werden. Philipp Laux, Keeper der zweiten Mannschaft in der Kreisliga B, oder A-Jugend-Schlussmann Armin Imsirovic kommen infrage. Pola will sich nach dem Abschlusstraining für einen der beiden entscheiden.

Egal, wer das Gehäuse des Tabellenelften hüten wird, er wird viel zu tun bekommen. „Wir erwarten eine richtige Offensivgewalt“, sagt Pola. Dies bekamen die Pattonviller bereits bei den bisherigen drei Aufeinandertreffen vor Augen geführt. Im vergangenen Jahr lieferten sich der SVP und die Besigheimer ein irres Duell, das nach einem Strafstoßtor durch Pattonvilles Emrah Akpolat mit einem 5:5 endete. Im Rückspiel bei den Besigheimern kassierte der SV Pattonville eine heftige 2:5-Klatsche. Im August verloren die Pattonviller zu Hause mit 1:3.

Nun steht also wieder ein Aufeinandertreffen am Linnbrünnele an. Dort sieht Pola den Tabellenfünften im Vorteil. „Der kleine Platz kommt ihnen entgegen“, sagt der Coach. Die Besigheimer verfügen zudem über eine Reihe starker Einzelspieler, die bereits in höheren Ligen aktiv waren. Wie beispielsweise Pascal Wolter, der Toptorjäger der Spvgg Besigheim. Der 28-Jährige lief bereits für den FV Löchgau in der Verbandsliga auf, für den FSV 08 Bietigheim-Bissingen spielte er gar achtmal in der Oberliga.

Ganz gleich, wie schwer die Vorzeichen sind und wie sehr die bittere Niederlage gegen Aldingen nachhängt, Trainer Francis Pola bleibt kämpferisch. „Wir geben das Spiel noch nicht auf und geben alles“, verspricht er. Er werde sein Team entsprechend vorbereiten und einstellen, kündigt der Trainer an.

