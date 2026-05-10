Fußball – Bezirksliga Der TSV Denkendorf kriegt doch noch die Kurve
In der Fußball-Bezirksliga siegt der TSV Denkendorf gegen den VfL Kirchheim deutlich mit 5:1 und festigt so einen Platz im sicheren Mittelfeld.
In der Fußball-Bezirksliga siegt der TSV Denkendorf gegen den VfL Kirchheim deutlich mit 5:1 und festigt so einen Platz im sicheren Mittelfeld.
Nach vier sieglosen Spielen punktete der TSV Denkendorf endlich mal wieder, gewann das Heimspiel in der Fußball-Bezirksliga gegen den VfL Kirchheim deutlich mit 5:1 – und sicherte sich so wichtige Punkte im Tabellenmittelfeld.