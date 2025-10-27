Fußball Bezirksliga: Der TSV Heimsheim beißt sich oben fest

Der TSV Münchingen bleibt in der Fußball-Bezirksliga erster Verfolger von Tabellenführer Germania Bietigheim, der beim TV Aldingen mit 1:4 die erste Saisonniederlage hinnehmen musste. Die Münchinger setzten sich bei AKV B.G. Ludwigsburg mit 2:1 durch und verkürzten den Rückstand auf den Klassenprimus auf zwei Zähler.

Tabellendritter bleibt der TSV Heimsheim als zweiter Aufsteiger aus dem Altkreis, der beim Tabellenschlusslicht TV Pflugfelden keine Mühe hatte und beim 4:0-Auswärtserfolg den dritten Sieg ohne Gegentor in Folge feiern konnte. Der TSV Merklingen war an diesem Wochenende spielfrei.

Der TSV Münchingen muss am Ende zittern

Der TSV Münchingen kam auf dem Ludwigsburger Kunstrasenplatz gut in die Partie. Für die Führung in der 27. Minute bedurfte es allerdings der Mithilfe der Gastgeber: Nach einer Flanke von Nikola Prkacin lenkte Can Kaya den Ball unglücklich ins eigene Tor zum 0:1. Neun Minuten später hatte Sabeur Ben Younes seinen großen Auftritt: Nach einem Eckball wurde das Spielgerät zurückgelegt, der Münchinger traf mit einem Vollspannschuss von der Strafraumkante in den Winkel zur 2:0-Pausenführung für die Gäste.

Sabeur Ben Younes (re./im Spiel gegen Kornwestheim) traf mit einem fulminanten Schuss zum 2:0 für den TSV Münchingen. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Wahrscheinlich wäre die Begegnung in der zweiten Hälfte weniger eng geworden, wenn Prkacin in der 48. Minute eine Großchance zum 3:0 genutzt hätte. Doch der TSV-Stürmer schlenzte den Ball nach schöner Spielverlagerung der Münchinger aus spitzem Winkel knapp über die Latte des Gehäuses der Gastgeber. Anschließend gelang es den spielstarken Ludwigsburgern immer mehr, das Spielgeschehen an sich zu ziehen.

Torhüter Maximilian Kunz überragt

Aus Standardsituationen und mit vielen langen Bällen beschworen sie immer wieder Gefahr vor dem Münchinger Tor herauf, doch nur einmal musste der starke TSV-Schlussmann Maxi Kunz hinter sich greifen: In der 66. Minute bekamen die Gäste den Ball im eigenen Strafraum nicht geklärt, Dennis Chirivi verkürzte im zweiten Versuch aus dem Gewühl zum 1:2. Kunz rettete seiner Mannschaft den Dreier, als er bei der allerletzten Aktion des Spiels den möglichen Ausgleich verhinderte.

TSV-Torhüter Maximilian Kunz rettete den Münchingern mit seinen Paraden den 2:1-Erfolg. Foto: Pressefoto Baumann

Schon beim Stand von 0:0 hatte der Münchinger Schlussmann seine Farben im Spiel gehalten, als er in einer 1:1-Situation gegen einen AKV-Angreifer Sieger geblieben war. „Er hat heute ein bärenstarkes Spiel gemacht“, lobte TSV-Trainer Sahin Üste. Der Coach stellte vor allem die Moral seiner Mannschaft heraus. „Das 0:5 in Kornwestheim hat das Team nicht aus der Bahn geworden, wir haben mit drei Siegen in Folge in Liga und Pokal die richtige Antwort gegeben“, freute sich der TSV-Coach.

TSV Heimsheim spielt dreimal in Folge zu null

Auf sogar drei Begegnungen ohne Gegentreffer in Folge und ein Torverhältnis von 14:0 blickt der TSV Heimsheim nach dem zu keiner Zeit gefährdeten 4:0-Auswärtserfolg beim Tabellenschlusslicht TV Pflugfelden, mit dem der Aufsteiger den dritten Tabellenrang untermauerte. „Pflugfelden war allerdings kein wirklicher Gradmesser, das Team hat kein Bezirksliganiveau“, relativierte Trainer Oliver Kudera den Erfolg.

Keine Chance für den TV Pflugfelden: TSV-Spieler Vincenzo Demarco (vo.) stoppt Adrian Hoti vom TVP. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Bereits nach fünf Minuten stellten die Heimsheimer die Weichen auf Sieg, als Lino Widmaier nach einem langen Ball allein auf TVP-Keeper Nico Kandler zulief und diesen zur 1:0-Führung überwand. In der 33. Minute zeigte der Unparteiische Lars Thiele auf den Elfmeterpunkt, Lucca Grau scheiterte zwar am gut reagierenden Kandler, doch Max Hermann reagierte am schnellsten und sorgte per Nachschuss für den 2:0-Pausenstand. Die Heimsheimer leisteten sich sogar den Luxus, nur fünf Minuten später einen weiteren Foulelfmeter in Person von Tim Widmaier neben das Gehäuse des TV Pflugfelden zu setzen.

Der Heimsheimer Lucca Grau (in Blau) setzt sich gegen Pflugfeldens Adrian Hoti durch. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Dennoch beherrschten die Gäste auch in der zweiten Hälfte klar das Geschehen und ließen keine einzige Chance des Tabellenletzten zu. „Einziges Manko war, dass wir bisweilen nicht geduldig genug gespielt haben“, monierte TSV-Coach Kudera. Lino Widmaier sorgte mit seinem sechsten Saisontreffer nach einem Eckball per Kopf für das 3:0 nach 55 Minuten. Den Schlusspunkt setzte Max Hermann nach 78 Minuten mit seinem zweiten Treffer gegen die auf den Außenbahnen erneut zu weit aufgerückte TVP-Abwehr – auch für ihn war es ebenfalls Saisontreffer Nummer sechs.

Mit 39 Toren stellt der TSV Heimsheim derzeit die beste Offensive der Liga. Dass es nicht noch mehr sind, lag daran, dass die Heimsheimer in Pflugfelden mehrere 1:1-Situationen ungenutzt ließen. Am kommenden Wochenende ist der TSV spielfrei, in den letzten fünf Saisonspielen warten auf den Aufsteiger dann allerdings durchweg spielstarke Gegner. „Auf diese Begegnungen freue ich mich richtig“, meinte Kudera.