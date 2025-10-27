Fußball Bezirksliga Der TSV Heimsheim beißt sich oben fest
Die starken Aufsteiger TSV Münchingen und der TSV Heimsheim feiern Auswärtssiege und behaupten die Plätze zwei und drei. Münchinges Torhüter Maxi Kunz hält 2:1-Sieg fest.
Die starken Aufsteiger TSV Münchingen und der TSV Heimsheim feiern Auswärtssiege und behaupten die Plätze zwei und drei. Münchinges Torhüter Maxi Kunz hält 2:1-Sieg fest.
Der TSV Münchingen bleibt in der Fußball-Bezirksliga erster Verfolger von Tabellenführer Germania Bietigheim, der beim TV Aldingen mit 1:4 die erste Saisonniederlage hinnehmen musste. Die Münchinger setzten sich bei AKV B.G. Ludwigsburg mit 2:1 durch und verkürzten den Rückstand auf den Klassenprimus auf zwei Zähler.