Fußball Bezirksliga Der TSV Merklingen rüstet ordentlich auf

1
Im letzten Duell zwischen dem TSV Münchingen und TSV Merklingen am 10. März 2024 siegte Münchingen 2:1 – in der Nachspielzeit gab’s Rot für den Merklinger Dzanan Mehicevic. Foto: Andreas Gorr

Der TSV Merklingen und Aufsteiger TSV Münchingen wollen in der Bezirksliga mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Das Derby zum Start fällt aber zunächst aus.

Eigentlich hätte die Bezirksliga-Runde am Sonntag gleich mit einem Knaller begonnen – dem Altkreis-Derby zwischen dem TSV Merklingen und Aufsteiger TSV Münchingen. Doch der TSV aus Merklingen bat wegen Spielermangels um eine Verlegung, der TSV aus Münchingen wollte nicht unter der Woche antreten – und so muss die Partie neu terminiert werden.

 

In der vergangenen Spielzeit mussten die Merklinger bis zum letzten Spieltag mit Interimstrainer Thorsten Talmon gezittert, ehe durch einen 4:2-Erfolg bei der Spvgg Renningen der Klassenverbleib gesichert war. Es überrascht daher nicht, dass der neue Trainer Uwe Eberhard für diese Saison ein eher bescheidenes Ziel ausgibt.

Neuer Chefcoach der Merklinger Fußballer: Uwe Eberhard Foto: Andreas Gorr

„Wir wollen so früh wie möglich mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben und besser in die Saison starten als vergangenes Jahr“, erklärt das 32-jährige Vereins-Urgestein, das in dieser Saison von der zweiten in die erste Mannschaft als Coach hochgezogen und von den beiden spielenden Co-Trainern Thomas Wogh und Kai Woischiski unterstützt wird.

Dass dies unter dem neuen Trainergespann durchaus gelingen kann, zeigten die guten Ergebnisse beim diesjährigen Eugen-Essig-Turnier: Nach Siegen gegen die Landesligisten SV Leonberg/Eltingen und SKV Rutesheim erreichte der TSV Merklingen das Finale, das wetterbedingt jedoch nicht ausgetragen werden konnte. „Wir wollen einen Schwerpunkt auf das Spiel gegen den Ball legen“, erklärt Uwe Eberhard, dessen Aufgabe es sein wird, acht Neuzugänge gewinnbringend in die Mannschaft zu integrieren.

Verlängerter Arm des Merklinger Chefcoaches auf dem Spielfeld: der spielende Co-Trainer Kai Woischiski (li.) Foto: Andreas Gorr

Dem stehen zwar nur zwei Abgänge gegenüber, doch diese sind von Gewicht: Ioannis Savvoulidis (SKV Rutesheim) und Mustafa Avci (TSV Ehningen) wagen den Sprung in die Landesliga. „Es ist bedauerlich für uns, aber sie sollen es versuchen“, sagt Coach Eberhard. In ihre Fußstapfen sollen vor allem Belmin Mehicevic, Bruder von Torjäger Dzanan, der vom Türkischen SV Herrenberg zurückkommt, und Fabian Heim, der zuletzt aus privaten Gründen im Rems-Murr-Kreis beim SV Remshalden gekickt hatte, treten. Ebenfalls ein Rückkehrer ist Imran Sahinovic, der auch das vergangene halbe Jahr beim türkischen Club aus Herrenberg spielte, und nunmehr im zentralen Mittelfeld eine wichtige Rolle einnehmen soll.

Für Tore sorgen sollen Alessio Altavilla, der aus der zweiten Mannschaft aufrückt ist, und der mittlerweile 44-jährige Angelo Di Napoli, der vor mehr als 20 Jahren für die TSF Ditzingen in der Oberliga gewirbelt hatte. Gegentore verhindern sollen hingegen zwei Neuzugänge von der SKV Rutesheim II: Alexander Kurz und Semir Hodzic, der als Innenverteidiger ein Gardemaß von 1,95 Meter mitbringt. Als Staubsauger im defensiven Mittelfeld soll Robin Kapp vom TSV Malmsheim agieren, der ebenfalls eine enorme physische Präsenz mitbringt.

Im Derby im März 2024 verwandelte Michael Koch (nicht im Bild) einen Eckball direkt zum 1:1: Torhüter Zeljko Belecan gegen den Merklinger Ioannis Savvoulidis Foto: Andreas Gorr

Coach Eberhard hält den TV Aldingen, TASV Hessigheim und Germania Bietigheim für das Top-Trio in der neuen Bezirksligasaison, eine Wundertüte sieht er im Aufsteiger AKV Ludwigsburg, unter dessen zahlreichen Neuzugängen Shkemb Miftari (32) heraussticht, der einst für die Stuttgarter Kickers in der dritten Liga gespielt hat.

Sofortiger Wiederaufstieg beim TSV Münchingen

Eine enorme Personalfluktuation muss auch Trainer Sahin Üste moderieren, der den TSV Münchingen nach nur einem Jahr in der Kreisliga A in die Bezirksliga zurückgeführt hat. Neun Neuzugänge waren nötig, um neun Abgänge aufzufangen – darunter sämtliche Kicker, die vor der vergangenen Saison vom SC Stammheim zum TSV gestoßen waren. „Die Hälfte hatte sich schon im Winter verabschiedet“, erzählt Sahin Üste, nun habe sich ein großer Block dem SV Salamander Kornwestheim angeschlossen.

Jubel beim TSV Münchingen nach dem Wiederaufstieg Anfang Juni Foto: Andreas Gorr

Verlängerter Arm auf dem Spielfeld von Sahin Üste soll der mittlerweile 36-jährige Fidan Ademaj werden, der zusammen mit dem Coach beim TSV Korntal gespielt hat. Landesligaerfahrung weist Abdnour Chettibi auf, der in Oeffingen und Breuningsweiler aktiv war und auch schon das Trikot des TSV Heimerdingen trug. Landesliga-Erfahrung bringen auch Wissem Aouadi, Thomas Ivan (beide NK Croatia Bietigheim), Kerim Kaya (TV Pflugfelden) und Egzon Krajki (TV Oeffingen) mit. Ein Kader mit viel Erfahrung.

Trainer Sahin Üste muss beim TSV Münchingen eine hohe Personalfluktuation moderieren. Foto: Pressefoto Baumann

Gegen höherklassige Gegner schlug sich der TSV Münchingen in Testspielen achtbar: Gegen Regionalliga-Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach unterlag das Team anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums zwar mit 0:6, Üste war jedoch sehr zufrieden mit der Arbeit gegen den Ball. Und auch gegen den Verbandsligisten VfR Heilbronn hielt der TSV bis zum 1:1-Pausenstand gut mit, ehe der VfR dank zweier Foulelfmeter noch zu einem 3:1 kam. Gegen den A-Ligisten TSF Ditzingen gab es einen 8:0-Kantersieg. „Wir wollen uns in der Bezirksliga etablieren“, gibt Sahin Üste als Ziel aus.

Für die Münchinger beginnt die Saison am 24. August nun auch mit einem Altkreis-Derby gegen Mitaufsteiger TSV Heimsheim, der TSV Merklingen startet am gleichen Tag beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen II.

