Fußball-Bezirksliga: „Der Zug ist abgefahren“ – SV Deckenpfronn glaubt nicht an ein Wunder

Im Spitzenspiel der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen am Sonntag zwischen dem SV Deckenpfronn und ASV Botnang sind die Vorzeichen klar. Hier die Einheimischen, die mit einem Sieg noch auf Platz zwei springen können. Im Fernduell mit dem einen Punkt besser dastehenden TSV Jahn Büsnau (auswärts bei Croatia Stuttgart) haben die Deckenpfronner allerdings den schwereren Gegner. Da die Botnanger, die bereits mit einem Unentschieden die Meisterschaft und damit den Durchmarsch von der Kreisliga A in die Landesliga perfekt machen können. „Der Zug ist abgefahren, wir werden Dritter bleiben“, glaubt SVD-Coach Alex Thies nicht an ein Wunder. „Aber wir wollen nicht lamentieren, sondern alles daran setzen, dass Botnang bei uns keinen Sieg feiern kann.“

Der VfL Herrenberg hat vor dem Saisonfinale am Samstag unter der Woche noch eine Sonderschicht einlegen müssen. Das am vergangenen Sonntag wegen Gewitters abgebrochene Spiel gegen den TSV Dagersheim gewann der VfL mit 3:2. „Wir lagen früh 0:2 hinten, sind dann aber aufgewacht“, sagte TSV-Trainer Tim Lehle zu den beiden Gegentoren durch Josias Hartmann (9.) und Can Abalioglu (13.) jeweils nach Vorarbeit von Marvin Kennke. Adrian Wichert (28.) und Yannick Dannecker (49./Elfmeter) glichen aus. „Wir waren voll am Drücker, hatten Chancen für drei Tore und kassieren dann aber nach einer Ecke das 2:3.“ Lyonel Baurycza (85.) war der Torschütze. „Die erste Hälfte war sehr gut. Aber nach der Pause haben wir ein anderes Gesicht gezeigt. Die Intensität war zu gering, wir haben etwas glücklich gewonnen“, fasste VfL-Trainer Daniel Wahnsiedler die Partie zusammen.

VfL Oberjettingen verabschiedet sich in Herrenberg aus der Bezirksliga

Bereits am Samstag geht es für die Herrenberger weiter, wenn sich Gastgeber VfL Oberjettingen für mindestens eine Saison aus der Bezirksliga verabschiedet. „Es sieht personell wieder besser aus“, gibt Oberjettinger Spielleiter Yannick Ruß Entwarnung, nachdem zuletzt ein Spiel abgesagt werden musste. Beim VfL Herrenberg wurde vor dem letzten Heimspiel Marvin Kennke (TSV Kuppingen) verabschiedet, aber auch Merwan Ben Frej, Felix Franke, Steven Franguere, Niklas Lemberg und Tim Mahmoud. Auch Ivan Vargas Müller (Urlaub) wird den VfL verlassen.

Der TSV Dagersheim ist inzwischen sicher abgestiegen, weil der Württembergische Fußballverband (WFV) auf Nachfrage bestätigt hat, dass bei einem möglichen Zwangsabstieg der Echterdinger Zweitvertretung der Verlierer der Relegation zur Bezirksliga davon profitieren könnte.

„Ein Derby hat seine eigenen Gesetze“, bemüht der Trainer Tim Lehle dennoch eine bekannte Floskel vor dem Duell mit dem TV Darmsheim. „Es geht zwar um nichts mehr, aber wir wollen nicht rumeiern und etwas herschenken“, hofft TVD-Spielertrainer Daniel Knoll, der auf Yannick Lang (Meniskusriss) verzichten muss, auf einen positiven Rundenabschluss. Urlaubsrückkehrer Colin Schmidt musste gegen Deckenpfronn schon nach sieben Minuten wegen einer Muskelverletzung ausgewechselt werden. Zur kommenden Runde wechselt übrigens der Ex-Sindelfinger Nils Beurenmeister (TuS Ergenzingen) zum TVD.

SpVgg Holzgerlingen verabschiedet seinen scheidenden Trainer

Bei der SpVgg Holzgerlingen verabschiedet sich ihr Trainer Bernd Gluiber vorerst von der Fußballbühne, bekanntlich übernimmt der Büsnauer Dominik Lenhardt zur neuen Saison. Zum Saisonkehraus ist der TV Echterdingen II zu Gast. „Ich möchte mit einem Sieg aufhören. Die Jungs sind gewillt, mir das zu ermöglichen“, sagt Gluiber.

Beim Nachbarschaftsderby des SV Nufringen gegen SV Rohrau geht es für die Einheimischen nur noch um das Prestige, während die Gäste auf dem Relegationsplatz verharren. „Wir werden alles reinwerfen, wollen einen versöhnlichen Rundenabschluss und Rohrau ärgern“, meint SVN-Co-Spielertrainer Timo Tropsch knitz. „Wir wollen das Spiel nicht herschenken und haben aus dem Hinspiel, als wir 1:4 verloren haben, noch etwas gutzumachen“, erklärt SVR-Trainer Matthias Mang. Kapitän Simon Kamm wird nach der Saison seine Kickstiefel an den Nagel hängen, Keeper Lucas Kroker kehrt zum SV Oberjesingen zurück. Nach aktuellem Stand müsste der SVR in der Saisonverlängerung am 13. Juni in Oberjesingen gegen den Kreisliga-A-Zweiten FSV Deufringen ran.