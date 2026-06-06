Fußball-Bezirksliga „Der Zug ist abgefahren“ – SV Deckenpfronn glaubt nicht an ein Wunder
In der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen hat der SV Deckenpfronn vor dem Duell mit dem Spitzenreiter eine kleine Chance auf Platz zwei.
In der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen hat der SV Deckenpfronn vor dem Duell mit dem Spitzenreiter eine kleine Chance auf Platz zwei.
Im Spitzenspiel der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen am Sonntag zwischen dem SV Deckenpfronn und ASV Botnang sind die Vorzeichen klar. Hier die Einheimischen, die mit einem Sieg noch auf Platz zwei springen können. Im Fernduell mit dem einen Punkt besser dastehenden TSV Jahn Büsnau (auswärts bei Croatia Stuttgart) haben die Deckenpfronner allerdings den schwereren Gegner. Da die Botnanger, die bereits mit einem Unentschieden die Meisterschaft und damit den Durchmarsch von der Kreisliga A in die Landesliga perfekt machen können. „Der Zug ist abgefahren, wir werden Dritter bleiben“, glaubt SVD-Coach Alex Thies nicht an ein Wunder. „Aber wir wollen nicht lamentieren, sondern alles daran setzen, dass Botnang bei uns keinen Sieg feiern kann.“