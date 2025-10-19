Fußball-Bezirksliga: Die Offensive des SV Kornwestheim fehlt merklich

Sollen sich die Bezirksliga-Fußballer des SV Salamander Kornwestheim über die Punkteteilung beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen II freuen oder nicht? „Es war weder Fisch noch Fleisch“, sagt der Trainer Roberto Raimondo über das doch enttäuschende 0:0 am Sonntagvormittag auf dem Ausweichplatz beim TV Metterzimmern.

Bei den Gästen hat sich die hohe Belastung der vielen Englischen Wochen bemerkbar gemacht. Viele Spieler fehlen verletzt. Kurz vor Spielbeginn meldete sich zudem Tom Schneider verletzt ab. Damit fehlte Raimondo beinahe die komplette Offensivabteilung. Und das machte sich deutlich bemerkbar. „Mit fehlt zum einen der Goalgetter, zum anderen das kreative spielerische Element. Jemand, der auch mal den tödlichen Ball in die Schnittstelle spielt“, sagt Raimondo.

Keeper Steffen Scheck zeigt zwei starke Paraden

Zwar hatten die Kornwestheimer die ein oder andere Chance, gefährlich wurden sie wie auch die Gastgeber kaum. Keeper Steffen Scheck vereitelte jedoch in der Schlussphase mit zwei starken Paraden den möglichen Rückstand.

„Ich und der Bietigheimer Trainerkollege waren der Meinung, die Punkteteilung geht in Ordnung“, sagt Raimondo. Der SV Kornwestheim bleibt damit auf dem siebten Tabellenplatz.