Fußball-Bezirksliga Die Offensive des SV Kornwestheim fehlt merklich
Der Fußball-Bezirksligist beklagt den Ausfall mehrerer Kreativspieler und kommt beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen II nicht über ein 0:0 hinaus.
Sollen sich die Bezirksliga-Fußballer des SV Salamander Kornwestheim über die Punkteteilung beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen II freuen oder nicht? „Es war weder Fisch noch Fleisch“, sagt der Trainer Roberto Raimondo über das doch enttäuschende 0:0 am Sonntagvormittag auf dem Ausweichplatz beim TV Metterzimmern.