Fußball: Bezirksliga Ehrgeiz der Trainer strahlt auf den FC Marbach aus
Der Bezirksligist FC Marbach zeigt vor Spiel in Pflugfelden Konstanz und ein neues Gesicht. Das hat viel mit dem neuen Trainerduo zu tun.
Vor dem letzten Training hat sich Marbachs Trainer Steffen Leibold noch mit einem Müsliriegel gestärkt. Der Coach achtet auf gesunde Ernährung, will auch in diesem Bereich Vorbild sein für seine Mannschaft. Es sind aber auch andere Eigenschaften, die der Coach zusammen mit seinem Co-Trainer Dominik Gallert dem Team vorlebt. Es ist diese Leidenschaft, dieser Ehrgeiz, diese Orientierung die von dem Duo ausgeht, sich auch auf das Team überträgt und die Saison der Marbacher in der Bezirksliga Enz/Murr vor dem Duell an diesem Sonntag (14.30 Uhr) beim Tabellenletzten TV Pflugfelden bislang zu einer besonderen gemacht hat. „Ich möchte bei dieser Entwicklung auch keinen Spieler herausheben. Wir lösen die Dinge gemeinsam als Team“, sagte der 33-Jährige.