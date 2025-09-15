Drei der acht Stuttgart/Filder-Fußball-Bezirksligisten warten weiter auf den ersten Saisonsieg. Für den SV Bonlanden ist damit der klassische Fehlstart „perfekt“.
15.09.2025 - 17:40 Uhr
Ein sensationeller Endspurt in der Nachspielzeit zum ersten Saisonsieg für den TV Echterdingen II, sowie eine unglaubliche Last-Minute-Schlappe für Croatia Stuttgart waren zwei außergewöhnliche Ereignisse am dritten Spieltag der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen. Zudem gab es an der Tabellenspitze einen Wechsel, verbunden mit einem eigenen Startrekord.