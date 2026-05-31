Fußball-Bezirksliga: „Eines der besten Spiele von uns“ – TV Darmsheim schlägt SV Deckenpfronn

Die Aufstiegsrelegation aus der Hand gegeben: Der SV Deckenpfronn hat beim TV Darmsheim nach langer Gewitterunterbrechung mit 1:2 verloren und ist dadurch auf Rang drei der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen abgerutscht. Neuer Zweiter ist der TSV Jahn Büsnau nach einem 6:1 gegen Nufringen. Der Vizemeister tritt am Samstag, 13. Juni, um 18 Uhr in Böblingen zur Relegation an. Die Partie SpVgg Cannstatt gegen VfL Oberjettingen wurde von den Gästen abgesagt. Das Schlusslicht bekam aufgrund mehrerer Verletzter und Urlauber kein Team zusammen. „Das ist schon sehr enttäuschend“, sagt VfL-Spielleiter und Stürmer Yannick Ruß.