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  6. „Eines der besten Spiele von uns“ – TV Darmsheim schlägt SV Deckenpfronn

Fußball-Bezirksliga „Eines der besten Spiele von uns“ – TV Darmsheim schlägt SV Deckenpfronn

Fußball-Bezirksliga: „Eines der besten Spiele von uns“ – TV Darmsheim schlägt SV Deckenpfronn
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Filip Furac (rechts) vom SV Deckenpfronn. Foto: Eibner/Naman Kala

In der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen hat der SV Deckenpfronn zum zweiten Mal in Folge verloren. Nach einer langen Gewitter-Pause traf der TV Darmsheim spät zum Siegtreffer.

Die Aufstiegsrelegation aus der Hand gegeben: Der SV Deckenpfronn hat beim TV Darmsheim nach langer Gewitterunterbrechung mit 1:2 verloren und ist dadurch auf Rang drei der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen abgerutscht. Neuer Zweiter ist der TSV Jahn Büsnau nach einem 6:1 gegen Nufringen. Der Vizemeister tritt am Samstag, 13. Juni, um 18 Uhr in Böblingen zur Relegation an. Die Partie SpVgg Cannstatt gegen VfL Oberjettingen wurde von den Gästen abgesagt. Das Schlusslicht bekam aufgrund mehrerer Verletzter und Urlauber kein Team zusammen. „Das ist schon sehr enttäuschend“, sagt VfL-Spielleiter und Stürmer Yannick Ruß.

 

TV Darmsheim – SV Deckenpfronn 2:1 (1:1): „Es ist enttäuschend, wir sind in der zweiten Halbzeit angerannt, aber es hat nicht sollen sein“, war SVD-Coach Alex Thies bedient. Niklas Wunsch (5.) mit seinem 20. Saisontor brachte die Gäste zunächst in Front, Steffen Hirth (14.) glich per Freistoß aus. Die Deckenpfronner haderten mit dem fehlenden Glück, als Wunschs Schuss (53.) zweimal an den Innenpfosten ging, aber wieder ins Feld zurück sprang. Zudem forderten sie einen Elfmeter. Hirth (90.+7) erzielte seinem letzten Heimspiel im TVD-Dress den 2:1-Siegtreffer. „Eines der besten Spiele von uns in dieser Saison“, sagte TVD-Spielertrainer Daniel Knoll zufrieden. „Wir waren dominant und hatten ein gutes Energielevel.“

SpVgg Holzgerlingen hat den längeren Atem

SV Rohrau – SpVgg Holzgerlingen 3:4 (2:2): „Wir mussten dreimal wechseln, das war so nicht geplant“, so SVR-Trainer Matthias Mang, der in der zweiten Halbzeit auf drei Stammspieler verzichten musste. „Trotzdem muss ich der Mannschaft ein Kompliment machen. Wir lagen immer hinten, aber haben uns aufgerafft und sind rangekommen“, lobte Mang. Spieler des Spiels war Max Horn von der SpVgg, der an allen vier Toren beteiligt war. Zunächst war Julius Hamm (5.) erfolgreich, Kai Moser (16.) glich für den SVR aus. Erneut war Hamm (36.) zur Stelle, ehe „nach einem Weltklassespielzug“ (Mang) das 2:2 durch Lennox Kallab (43.) fiel. Dann traf Horn (57.), Niko Klein stellte auf 4:2 (70.). Zu mehr als dem 4:3 durch Nico Krägeloh (82.) reichte es für die Rohrauer nicht mehr. „Der Sieg geht in Ordnung, wir waren viel effektiver. Rohrau hat man den Druck angemerkt“, so SpVgg-Trainer Bernd Gluiber. „Es war wichtig für die anderen Teams, dass wir uns nicht hängen lassen.“ Der Landesliga-Absteiger Rohrau bleibt somit sicher Fünftletzter und spielt vermutlich die Relegation. Dabei soll der direkte Absturz in die Kreisliga A verhindert werden.

TSV Jahn Büsnau – SV Nufringen 6:1 (2:1): „Wir haben völlig verdient in der Höhe verloren“, gab SVN-Co-Spielertrainer Timo Tropsch offen zu. „Dass es zur Pause nur 1:2 stand, darüber können wir uns glücklich schätzen. Büsnau hat uns komplett dominiert, wir hatten wenig bis nichts gegenzusetzen.“ Nufringens Ersatzkeeper Fabian Busam, der diesmal als Belohnung für seine Trainingsleistungen den Vorzug vor Lukas Schäble erhielt, musste insgesamt sechsmal hinter sich greifen. Tim Lenhardt (2./Elfmeter und 53./62.), Japhet Manuschewski (15.), Yannick Breuninger (48.) und Johannes Specht (86.) machten das halbe Dutzend für Büsnau voll, Spielertrainer Dustin Kappus (45.+2) konnte kurz vor der Halbzeit mit einem Schuss aus der eigenen Hälfte über den zu weit vor den Tor stehenden TSV-Keeper Chaudry Hannan Ullah verkürzen.

TSV Dagersheim führt bis zum Spielabbruch

VfL Herrenberg – TSV Dagersheim beim Stand von 0:1 abgebrochen: Kurz nach der Pause wurde Partie abgebrochen, nachdem Merih Yesilirmak für die Gäste die Führung erzielt hatte. „Die Pause dauerte wegen eines Gewitters 25 Minuten. Der Schiedsrichter meinte dann, dass er abbricht, wenn es nochmals blitzt. Das war nach dem Tor der Fall. Ich verstehe es nicht, der Unparteiische hätte doch fünf Minuten warten können. Denn das war der letzte Blitz“, sagte TSV-Trainer Tim Lehle schulterzuckend. Bis dahin hatte sein Team ein gutes Spiel gemacht und wenig zugelassen. „Für die Dagersheimer natürlich maximal unglücklich“, hatte VfL-Trainer Daniel Wahnsiedler Mitleid. Der Nachholtermin ist vermutlich am Mittwoch.

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