„Entscheidungen, die echt wehtun“ – SV Nufringen ärgert sich gegen TV Darmsheim
Fußball-Bezirksliga„Entscheidungen, die echt wehtun“ – SV Nufringen ärgert sich gegen TV Darmsheim
19.04.2026 - 19:16 Uhr
Lange lag der TV Darmsheim beim SV Nufringen in der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen zurück, ehe er den Gastgebern aus dem Gäu in der Schlussphase noch eine lange Nase drehte.
Jürgen Renner
19.04.2026 - 19:16 Uhr
Der TSV Dagersheim hat in der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen inzwischen wieder realistische Chancen auf den Klassenerhalt. Nach dem eigenen 3:0-Auswärtserfolg beim Tabellenletzten VfL Oberjettingen, das nun endgültig für die Kreisliga A planen muss, beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz nur noch vier Zähler.