Fußball-Bezirksliga: „Entscheidungen, die echt wehtun“ – SV Nufringen ärgert sich gegen TV Darmsheim

Der TSV Dagersheim hat in der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen inzwischen wieder realistische Chancen auf den Klassenerhalt. Nach dem eigenen 3:0-Auswärtserfolg beim Tabellenletzten VfL Oberjettingen, das nun endgültig für die Kreisliga A planen muss, beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz nur noch vier Zähler.

VfL Oberjettingen –TSV Dagersheim 0:3 (0:1): „Wir haben nichts anbrennen lassen, aber in der ersten Halbzeit hat uns noch etwas die Energie gefehlt“, meinte TSV-Trainer Tim Lehle. „Mit Elan sind wir aus der Kabine gekommen, und dann war die Messe schnell gelesen. Der Sieg ist auch in der Höhe verdient.“ Vincent Kayser (32.), Johannes Drotleff (56.), der später noch die Gelb-Rote Karte (84.) erhielt, und Adrian Wichert (59.) markierten die Tore. „Dagersheim war über 90 Minuten das bessere Team“, gab es für VfL-Spielleiter Yannick Ruß an der Niederlage nichts zu rütteln. „Wir hatten eine Torchance im ganzen Spiel und haben nur 30 Prozent der Zweikämpfe gewonnen.“

SV Deckenpfronn überzeugt gegen SV Bonlanden vor allen in Hälfte eins

SV Bonlanden – SV Deckenpfronn 1:4 (0:3): Das Ergebnis fiel klarer aus als der Spielverlauf war. Denn die Bonlandener trafen insgesamt viermal Aluminium. „Wir haben eine verdammt überzeugende erste Halbzeit gespielt“, schwärmte SVD-Coach Alex Thies. „Danach waren wir zu passiv und haben uns hinten reindrängen lassen. Wir hatten das Glück des Tüchtigen, haben aber unsere Konter nicht sauber zu Ende gespielt.“ Timo Schwarz (8.), Niklas Wunsch (31.), Alexander Wetsch (42.) und Nick Gräsle (85.) schossen den Auswärtssieg heraus, Julian Schock (89.) konnte für den SVB noch verkürzen.

Bis zum Anbruch der Schlussphase hielt das rote Bollwerk: Dann entführte der TV Darmsheim (in Dunkelblau) doch noch die drei Punkte vom SV Nufringen. Foto: Michael Schwartz

SpVgg Holzgerlingen bricht gegen den TSV Musberg den Heimfluch

SpVgg Holzgerlingen – TSV Musberg 3:1 (1:1): „Es war zunächst ein enges Spiel, wir sind nicht richtig in den Rhythmus gekommen“, berichtete SpVgg-Übungsleiter Bernd Gluiber. „Musberg hat uns alles abverlangt, aber aufgrund der zweiten Halbzeit ist der Sieg absolut verdient. Damit haben wir unseren Heimfluch besiegt.“ Den letzten Dreier zu Hause hatte es für Hotze Ende Oktober mit einem 5:1 gegen Oberjettingen gegeben. Nach der Gästeführung durch Kasim Minhas (39.) wendeten Max Horn (42.) „nach einem sensationellen Diagonalpass von Luca Conforti“, wie Gluiber es ausdrückte, Julius Hamm (50.) und ein Eigentor von Daniel Frenzel Medina (71.) das Blatt.

Croatia Stuttgart – SV Rohrau 1:6 (0:3): „Wir haben gut gespielt und uns das nötige Glück erarbeitet“, freute sich SVR-Trainer Matthias Mang. „Das hat uns extrem in die Karten gespielt“, kommentierte er die schnelle 2:0-Führung durch Noel Hellmann (1.) und Simon Kamm (2.). „Das 3:0 durch Simon Kamm (13.) war ein Traumtor aus 45 Metern, der Torwart stand zu weit vor seinem Kasten.“ Man habe durch die schnellen Lennox Kallab und Kai Moser viel Tempo über die Außenbahn gemacht. Kallab (54.) mit seinem ersten Aktiventor, Simon Kamm (59.) per Elfmeter und Semin Opardija (82.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Für Croatia traf David Vukovic (47.) zum zwischenzeitlichen 1:3.

VfL Herrenberg ärgert sich über Auftreten des ASV Botnang

VfL Herrenberg – ASV Botnang 2:3 (2:1): „Wir hatten die Sache im Griff und viele Chancen, während Botnang nur Langholz gespielt hat“, resümierte VfL-Trainer Daniel Wahnsiedler. Ihm missfiel das Auftreten der Gäste, insbesondere der Teamoffiziellen. „Es war viel Hektik drin, aber der Schiedsrichter ist nicht eingeschritten. Das Fairplay wurde von denen mit den Füßen getreten.“ Die Führung von Tom Egeler (26.) hielt nur zwei Minuten, ehe Daniel Schweizer (28.) das 1:1 per Handelfmeter markierte. Doch Colin Kugel (34.) traf per Distanzschuss unter gütiger Mithilfe des Gästekeepers zum 2:1. Madi Ceesay (50.) und Edison Qenaj (84./Foulelfmeter) drehten die Partie zugunsten des Tabellenführers. Can Abalioglu (74./VfL) bekam zu allem Überfluss die Gelb-Rote Karte.