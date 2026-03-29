Fußball-Bezirksliga Enz/Murr: 3:0 – FC Marbach landet einen Befreiungsschlag

Im unteren Mittelfeld der Bezirksliga-Tabelle geht es sehr eng zu. Hier zählt jeder Punkt, um nicht in die Abstiegszone abzurutschen. Entsprechend wichtig ist der Sieg, den der FC Marbach am Sonntag beim bis dato punktgleichen TASV Hessigheim eingefahren hat. Mit einem nie gefährdeten 3:0-Auswärtserfolg verschafft sich der FC vorerst etwas Luft und setzt sich bis auf fünf Zähler vom Relegationsplatz ab.

„Das Sieg tut uns richtig gut und vor allem war auch die Art und Weise überzeugend“, ist Coach Christos Makrigiannis zufrieden. Von der ersten Minute an sei sein Team in den Zweikämpfen präsent gewesen. Und die Tore seien schön herausgespielt worden. „Wir haben uns endlich einmal wieder für eine gute Leistung belohnt“, atmet der Trainer auf.

Die Joker stechen nach zwei Minuten

Bei der Führung wusste Marbach eine Konterchance für sich zu nutzen. Luis Herre stürmte über die linke Außenbahn, bediente im Zentrum Franco Paletta, und der traf ins Netz (34.). Zuvor hatte Paletta bei einer Großchance bereits den Pfosten getroffen. Das zweite Tor folgte dann zum idealen Zeitpunkt direkt nach dem Wiederanpfiff nach der Halbzeitpause. Bei einer einstudierten Freistoßvariante aus dem Halbfeld spielte Pablo Mailänder auf Philipp Bez, und der Kapitän legte quer auf Vasilios Delimpeis, der vollendete. „Damit war beim Gegner eigentlich schon die Luft raus. Von da an kam von Hessigheim nicht mehr viel und wir haben im gesamten Spiel auch keine wirkliche Chance zugelassen“, so Makrigiannis.

Den Deckel vollends drauf machten die beiden erst zwei Minuten zuvor eingewechselten Joker Besnik Rrusta und Lewin Hauff. Rrusta legte dabei einen perfekten Laufweg in die Tiefe an den Tag und legte auf den mitgerannten Torschützen Hauff quer, der nur einzuschieben brauchte (67.).