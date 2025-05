Mutter bittet Stadt Stuttgart um Hilfe Radlerin fühlt sich im Schwabtunnel von Autos bedroht

Mehrmals täglich fährt Katharina Höfelmann mit dem Rad durch den Schwabtunnel in Stuttgart. Ein Spaß war das noch nie, aber zwei Erlebnisse in einer Woche haben die Mutter aufgeschreckt. So reagiert die Stadt darauf.