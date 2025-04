Der SV Kornwestheim ist seit fünf Spielen ungeschlagen. Dennoch hadert Coach Roberto Raimondo nach dem 3:3 gegen Dersim Sport mit dem späten Ausgleichstor.

Elke Rutschmann 07.04.2025 - 09:01 Uhr

Steffen Schreck war untröstlich. Der Kornwestheimer Keeper hatte in der regulären Spielzeit ein starke Leistung gezeigt gegen den FV Dersim Sport Ludwigsburg sein Team auf Kurs gehalten, in der 70. Minute nicht nur einen Elfmeter von Angelo Cappella, sondern auch noch den Nachschuss gehalten. Das sind Momente, für die ein Torwart lebt. Schreck musste dann in der späten Nachspielzeit dann aber in die andere Gefühlswelt eines Torwarts eintauchen, als er an nach einem Freistoß von Cappella am Ball vorbeiflog und das 3:3 für die Gäste ermöglichte.