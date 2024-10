er FC Marbach vernachlässigt bei der 2:4 (1:2)-Heimniederlage gegen den TASV Hessigheim die Grundregeln des Fußballs. Doch Coach Battista glaubt weiter an seine Elf.

Fußball kann manchmal ein einfaches Spiel sein wenn man gewissen Grundregeln beherrscht: Zweikämpfe annehmen, vor allem bei Standards und die Bereitschaft zur akribischen Arbeit. So definiert Matteo Battista, der Trainer des Bezirksligisten FC Marbach, jedenfalls sein Verständnis vom Fußball, gibt dies an seine Spieler bei den wöchentlichen Übungseinheiten weiter und hofft auf Umsetzung.

Bei der 2:4 (1:2)-Niederlage gegen den TASV Hessigheim hatte sein Ensemble den Plan des Trainers schon nach vier Minuten über den Haufen geworfen. „Obwohl ich das mantramäßig fordere, dass wir bei Standards in die Zweikämpfe müssen, ist aus dieser Situation ein Treffer gefallen“, kommentiert Battista das 1:0 der Hessigheimer durch Björn Rewitzer per Kopfball. In der 21. Minute erhöhte Danilo Riccetti auf 2:0 nach einem missglückten Befreiungsschlag der Marbacher. Aber immerhin verkürzte Yevhen Nepliakh (31.) auf 1:2.

Nach der Pause lief es dann zunächst besser und Luis Herre hatte die Chance zum 2:2. Statt dessen baute Maik Kheim die Führung für den TASV auf 3:1 (68.) aus. Zehn Minuten später dann noch einmal Hoffnung nach dem 2:3 durch Philipp Bez. Ioan-Vasile Aparascai (90.) machte dann den Deckel drauf. „Was mich ein wenig zermürbt ist, dass wir die Fehler nicht abstellen können. Wann wollen wir das lernen“, sagt der Coach. Aber mit Blick auf das Duell beim Spitzenreiter FV Dersim Sport Ludwigsburg machen ihm dennoch einige Dinge Mut. „Das Team ergibt sich nicht sein Schicksal und deshalb bin ich weiter guter Dinge.“

FC Marbach: Meyer, Nepliakh (65. Kraguljac), Bez, Kosic, Wörner (72. Hauff), Mailänder (60. Möhle), N. Scimenes, Feilner, Herre, Aslani, Delimpeis (72. Binder)