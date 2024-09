FC Marbach verliert in Bietigheim

Das Battista-Team verschläft auswärts die erste Halbzeit und unterliegt dem Landesliga-Absteiger SV Germania Bietigheim mit 1:3. Und dann gab es auch noch eine rote Karte.

Simon David 29.09.2024 - 18:27 Uhr

Ohne Punkte kehrte der FC Marbach am Sonntagnachmittag von seinem Auswärtsspiel beim SV Germania Bietigheim zurück nach Hause. FC-Trainer Matteo Battista fand nach dem Spiel deutliche Worte: „Wir haben die erste Halbzeit verschlafen und im Spiel gegen den Ball waren wir nicht gut genug. So können wir in Zukunft nicht auftreten“, kritisiert Battista die gezeigte Leistung.