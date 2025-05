Enttäuschung herrschte am Sonntagnachmittag beim Bezirksligisten FC Marbach, der einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt verpasste. Gegner war zwar der ambitionierte TV Aldingen, der mit guten Chancen um den Aufstieg in die Landesliga spielt. Doch nach dem Abpfiff war im Marbacher Lager klar, dass man einen Zähler mehr als verdient gehabt hätte. Während die anderen Spitzenteams Leonberg-Eltingen (3:3 gegen Merklingen) und Hessigheim (2:3 gegen Nussdorf) patzten, brachten die Aldinger einen knappen 2:1-Sieg ins Ziel und können mit einem Sieg im Wiederholungsspiel gegen Hessigheim Tabellenführer werden.

Die Ambitionen des TVA wurden vor allem in den Anfangsminuten deutlich. Die Gäste aus Remseck legten los wie die Feuerwehr und FC-Keeper Christopher Meyer wurde in den ersten fünf Minuten gleich zu drei Riesenparaden gezwungen. Der vierte Versuch saß dann aber – in der 8. Minute ging Aldingen vollkommen verdient in Führung. „Die haben am Anfang alles in die Waagschale geworfen, danach ist die Partie abgeflacht“, sagt Marbachs Trainer Toni Carneiro. Das nutzen die Hausherren mit dem Ausgleich durch Pablo Mailänder, der per Nachschuss traf (13.). Zuvor hatte der Keeper den Ball nach einem Schuss von Nico Scimenes fallen gelassen.

Doppeltes Pech hatte der FC eine knappe Viertelstunde später: Bei einem Angriff der Aldinger lag Abseits in der Luft, zudem rutschte ein Abwehrspieler aus. Der Stürmer hatte freie Bahn und versenkte zum 2:1. „Das war es dann von Aldingen. Wir hatten dann mehr Ballbesitz“, sagt Trainer Carneiro.

Und nicht nur das: Nach dem Seitenwechsel hatte Marbach drei Großmöglichkeiten auf den erneuten Ausgleich. Nico Scimenes scheiterte allein vor dem Torwart, ein Schuss vom eingewechselten Christos Makrigiannis flog knapp am Tor vorbei, ein Kopfball von Philip Bez nach einem Eckball wurde auf der Linie geklärt. „Da müssen wir mindestens einmal treffen“, haderte der Marbacher Coach.

Stattdessen hatte Aldingen aus dem Nichts die große Chance zur Vorentscheidung. Der Unparteiische entschied bei einem Zweikampf zwischen Keeper Meyer und einem Stürmer auf Elfmeter und zeigte Torwart Meyer die gelbe Karte. „Unser Keeper wurde angegangen, wehrte sich dann und ließ den Fuß stehen“, so Carneiro. Am Ende war die Aufregung umsonst: Meyer parierte den stark geschossenen Strafstoß (75.).

In der Nachspielzeit hatte die Szene dann aber doch noch bittere Folgen: Denn Meyer rückte in einer Situation den Ball nicht schnell genug heraus, bekam dafür Gelb-Rot und wird kommende Woche im Duell gegen den SV Kornwestheim fehlen. Die letzten Minuten bis zum Abpfiff hütete Feldspieler Vasilios Delimpeis den Kasten, musste aber nur einmal einen Ball fangen. Vorne versuchte der FC vergeblich, noch das 2:2 zu erzielen. Toni Carneiro: „Wir müssen uns den Erfolg hart erarbeiten. Denn Glück ist in dieser Rückrunde nicht vorhanden.“

In der Tabelle steht der FC Marbach weiterhin fünf Punkte vor dem Abstiegs-Relegationsplatz, in der direkten Abstiegszone punkteten aber gleich mehrere Teams. In den verbleibenden vier Duellen wird es also noch Punkte benötigen, um den Klassenerhalt fix machen zu können.