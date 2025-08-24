 
Fußball-Bezirksliga Enz/Murr FC Marbach wird zum Favoritenschreck

Fußball-Bezirksliga Enz/Murr: FC Marbach wird zum Favoritenschreck
1
Luis Herre (rechts) bereitete den späten Ausgleichstreffer sehenswert vor. Foto: avanti/Ralf Poller

Nach dem Sieg zum Auftakt gegen den TV Aldingen punktet der Bezirksligist mit einem 1:1 und einem Tor in der Nachspielzeit auch bei der SpVgg Besigheim.

Ludwigsburg: Andreas Hennings (hen)

Vor der neuen Bezirksliga-Saison sind der TV Aldingen und die SpVgg Besigheim nicht selten als Mitfavoriten auf die Meisterschaft genannt worden. An den ersten beiden Spieltagen hatte der FC  Marbach just diese beiden Mannschaften als Gegner vor der Brust – und kann nun mit vier Punkten auf dem Konto erhobenen Hauptes in die weitere Saison gehen. Denn nach dem 1:0-Erfolg gegen den TV Aldingen in der Vorwoche ließ der FC am Sonntag in Besigheim ein besondern umjubeltes 1:1-Remis folgen.

 

Besonders umjubelt auch deshalb, weil der Ausgleichstreffer durch Nico Scimenes in der Nachspielzeit fiel. „Die Mannschaft hat bis zuletzt dran geglaubt, sie wollte unbedingt. Das ist einfach geil“, sagt Spielertrainer Dominik Gallert, der in Anbetracht der vier Punkte zum Start von „Seelenpflege“ spricht. „Das tut richtig gut.“ Nachdem man Favorit Aldingen geärgert hatte, nahm man sich dies auch gegen das am ersten Spieltag spielfreie Besigheim vor. „Dass das klappt ist natürlich überragend“, so Gallert weiter.

Der späte Treffer bezeugte den Willen der Schillerstädter. Nach einem Rückpass der Besigheimer auf den eigenen Keeper und dessen Querpass auf den Rechtsverteidiger übte der FC viel Druck aus. Wenige Sekunden später antizipierte Luis Herre den Besigheimer Pass aus der Gefahrenzone, lief dazwischen und fing den Ball ab, machte mehrere Meter – und bediente Stürmer Nico Scimenes vor dem Tor. Der nahm den Ball direkt und schoss ein.

Keeper Christopher Meyer kommt als Feldspieler

Der späte Punktgewinn ist auch deshalb bemerkenswert, da die Vorbereitung aufs Spiel ungewöhnlich unruhig war. Unter anderem wegen der kurzfristigen Absage eines Spielers. Wie unorthodox man einen solchen Nachmittag lösen kann, zeigte später auch die Einwechslung von Christopher Meyer, eigentlich Torhüter. Da sich Rechtsverteidiger Lukas Danner aber zehn Minuten vor dem Ende an der Schulter verletzte, zog Meyer sich kurzerhand um und wurde als Feldspieler eingewechselt. „Und er ist dann vorne auch richtig stark mit angelaufen“, lobt Gallert. All das spreche für den guten Spirit, der in der Mannschaft herrsche.

Bei Besigheim gingen die Köpfe mit dem Abpfiff nach unten. Der Favorit hatte das Spiel über deutlich mehr Torchancen gehabt, gerade in der ersten Hälfte. Die Führung nach einer Viertelstunde war verdient. Dabei hatten die Marbacher nach einer Kombination infolge eines Eckballs keinen Zugriff auf die Gegenspieler bekommen und so das 0:1 kassiert. „Besigheim hat uns sehr in Bedrängnis gebracht, viel rotiert und uns damit die Zuteilung brutal schwer gemacht. Sie waren immer viel in Bewegung und haben auf den Außen immer wieder eine Überzahl hergestellt. Damit hatten wir Probleme“, sagt Gallert. Seine Elf habe mehr als eine halbe Stunde gebraucht, um ins Spiel zu finden.

In der Halbzeitpause stellte Marbach auf ein flaches 4-4-2 um, was die Lage auf dem Spielfeld deutlich verbesserte. Besigheim war fortan nicht mehr ganz so präsent wie zuvor – und musste tatsächlich noch den späten Ausgleich hinnehmen.

