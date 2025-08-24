Fußball-Bezirksliga Enz/Murr FC Marbach wird zum Favoritenschreck
Nach dem Sieg zum Auftakt gegen den TV Aldingen punktet der Bezirksligist mit einem 1:1 und einem Tor in der Nachspielzeit auch bei der SpVgg Besigheim.
Vor der neuen Bezirksliga-Saison sind der TV Aldingen und die SpVgg Besigheim nicht selten als Mitfavoriten auf die Meisterschaft genannt worden. An den ersten beiden Spieltagen hatte der FC Marbach just diese beiden Mannschaften als Gegner vor der Brust – und kann nun mit vier Punkten auf dem Konto erhobenen Hauptes in die weitere Saison gehen. Denn nach dem 1:0-Erfolg gegen den TV Aldingen in der Vorwoche ließ der FC am Sonntag in Besigheim ein besondern umjubeltes 1:1-Remis folgen.