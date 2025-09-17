 
  FC Marbach zeigt Moral – belohnt sich aber nicht

Fußball-Bezirksliga Enz/Murr: FC Marbach zeigt Moral – belohnt sich aber nicht
1
Lukas Möhle (rechts) im Kopfballduell – bisher gibts für den FCM nichts zu feiern. Foto: Poller

Der FC Marbach unterliegt zum dritten Mal in Folge: Die Aufholjagd gegen FSV 08 Bietigheim-Bissingen II kommt zu spät. Der Endspurt der Gastgeber kommt zu spät.

Es war ein Bezirksligaspiel, das den Zuschauern in den Schlussminuten einiges bot: Tore, späte Spannung, ein Hauch Dramatik und sogar Glück im Unglück. Am Ende mussten sich die Fußballer des FC Marbach jedoch auf dem Rasenplatz am Hainbuch-Stadion der Zweitvertretung des FSV 08 Bietigheim-Bissingen knapp mit 2:3 (0:2) geschlagen geben. Es war die dritte Niederlage in Folge. „Wir müssen nochmal 20 oder 30 Prozent obendrauf packen, dann läuft es wieder“, sagte Trainer Steffen Leipold.

 

Die Ausgangslage versprach kein leichtes Duell für die Leipold-Elf. Dennoch sollten die drei Punkte und ein Heimerfolg unbedingt her. Nach der 0:8-Pleite gegen den TSV Münchingen hatte der FC Marbach etwas gutzumachen. Entsprechend startete die Mannschaft auch deutlich besser und aggressiver ins Spiel als am vergangenen Wochenende.

Marbach wach, doch Bietigheim macht die Tore

Nach 25 Minuten folgte allerdings der erste Rückschlag: Innenverteidiger Vasilios Delimpeis musste verletzt ausgewechselt werden, für ihn kam Lukas Danner. Kurz darauf vergab Marbachs Eric Biebl eine große Chance – im Gegenzug schlugen die Gäste eiskalt zu. In der 29. Minute traf Deniz Namdar, zehn Minuten später erhöhte Nelson Okoye zum 0:2. Mit diesem Rückstand ging es für den FCM in die Pause.

In der zweiten Halbzeit gaben sich die Hausherren nicht auf. „Die Jungs haben wirklich eine tolle Moral bewiesen“, lobte Leipold. Die Elf kämpfte um jeden Zentimeter Rasen, doch erneut waren es die Gäste, die trafen: Jean Louis Bikoi stellte in der 78. Minute auf 0:3.

Trotz des klaren Rückstands steckten die Marbacher nicht auf. In der 87. Minute gelang dem Marbacher Domagoj Cosic ein sehenswerter Treffer, als er sich am Sechzehner drehte und den Ball zielstrebig ins linke obere Eck schoss. In der Nachspielzeit erhöhten die Gastgeber noch einmal den Druck – so sehr, dass Bissingens Cyrille Mpondo einen Marbacher Freistoß per Kopf ins eigene Tor verlängerte und damit den 2:3-Endstand herstellte. „Leider kam der Endspurt etwas zu spät“, sagte Leipold und war sich sicher: „Hätten wir noch zehn Minuten länger gespielt, dann wäre sicherlich noch mehr gekommen.“

Pokal gegen Grünbühl wird nächster Test für die Leipold-Elf

Für eine Wende reichte die Zeit nicht mehr. Dennoch zeigte sich, dass der FC Marbach in diesem Spiel einen Schritt nach vorne gemacht hat. „Wir sind nach diesem Spiel sehr optimistisch, aber natürlich müssen wir endlich wieder Punkte sammeln“, betonte Leipold. Gegen den FSV Bietigheim-Bissingen II blieb am Ende zumindest das positive Signal, dass die Mannschaft Moral zeigte und sich trotz Rückstands deutlich aufbäumte.

Die nächste Gelegenheit bietet sich bereits am Donnerstag im Pokalspiel gegen den Kreisliga-A-Ligisten TSV Grünbühl. „Das wird sicherlich ein emotionsgeladenes Abendspiel“, prophezeit der Marbacher Coach, der hofft, dass seine Mannschaft daraus einen positiven Schub mitnimmt. „Es wird ein Highlight und wir werden zeigen, was wir können“, so Leipold. Anstoß ist um 19 Uhr – dann heißt es für den FC Marbach: hop oder top.

