Fußball-Bezirksliga Enz/Murr Lucky Punch des Gegners schockt den FC Marbach
Der Fußball-Bezirksligist verliert trotz Überlegenheit sein Heimspiel gegen das abstiegsbedrohte Phönix Lomersheim.
Die Partie hätte wohl deutlich länger als 90 Minuten dauern müssen, bis der Bezirksligist FC Marbach am Sonntagnachmittag gegen den TSV Phönix Lomersheim ein Tor erzielt hätte. Jedenfalls reichte diese Spielzeit trotz 70 Prozent Ballbesitz und zahlreicher Chancen nicht, um ein Tor bejubeln zu können. Und wie es dann im Fußball oft so ist: Wer vorne nicht trifft, wird hinten dafür bestraft. So auch die Marbacher, die sich den Lomersheimern am Ende noch mit 0:1 geschlagen geben mussten. „Der Gegner hatte eigentlich nur diese eine Torchance“, war Neu-Trainer Christos Makrigiannis nach dem Abpfiff hörbar enttäuscht.