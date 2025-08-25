 
Fußball-Bezirksliga Enz/Murr Münchingen zittert sich zum Derbysieg gegen Heimsheim

1
Der TSV Heimsheim (links mit Max Hermann) und der TSV Münchingen (rechts Fatos Povataj) lieferten sich ein spannendes Duell. Foto: Andreas Gorr

Im Aufsteigerduell der Fußball-Bezirksliga behält Münchingen mit 3:2 die Oberhand. Der TSV Merklingen punktet beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen II.

Der Aufsteiger TSV Münchingen steht nach zwei Spieltagen in der Fußball-Bezirksliga mit makelloser Weste da und rangiert punktgleich hinter dem Tabellenführer Germania Bietigheim auf Rang zwei. Allerdings musste die Mannschaft von Trainer Sahin Üste nach drei Punkten am grünen Tisch in der Vorwoche am Ende ziemlich zittern, ehe der 3:2 (3:1)-Heimerfolg im Derby gegen den Mitaufsteiger TSV  Heimsheim feststand. „Wir müssen das Spiel in der ersten Halbzeit klar für uns entscheiden“, monierte Münchingens Coach Sahin Üste nach dem Schlusspfiff.

 

Tatsächlich legte seine Elf in der ersten Halbzeit mit viel Tempo über die Außenbahnen los und ging mit der ersten Torchance bereits nach fünf Minuten in Führung: Nach einem flach geschlagenen Eckball war die Heimsheimer Defensive nicht eng genug an Thomas Ivan dran, der aus kurzer Distanz zum 1:0 traf. Nur eine Minute später konnte die Gäste-Defensive eine Flanke von links nicht verhindern, Thomas Ivan verpasste mit einem Volleyschuss aus 14  Metern einen Doppelpack. Und wiederum nur eine Minute später kam Dany Abdul-Karim nach einem Steilpass aus zwölf Metern frei zum Schuss, der aber über die Latte ging.

Springt der Ball von der Unterlatte wirklich ins Tor?

Dass auch der TSV Heimsheim seine Offensivqualitäten hat, zeigte sich in der zehnten Minute: Auf engstem Raum spielten drei Gästeakteure Lino Widmaier frei, der aus spitzem Winkel die Latte des Münchinger Gehäuses traf. Das 2:0 der Gastgeber in der 21. Minute löste heftige Proteste auf der Heimsheimer Bank aus: Nach einem weiteren schnellen Angriff rutschte der Ball zu Nikola Prkacin durch, der einen Chipball an die Unterkante der Latte setzte, von wo das Spielgerät am Boden landete. Der Rettungsversuch der Gäste war nach Ansicht des Unparteiischen hinter der Torlinie. „Das kann der Schiedsrichter von seiner Position aus niemals klar gesehen haben“, haderte der Heimsheimer Coach Oliver Kudera.

Seiner Mannschaft gelang es erst in der letzten Viertelstunde der ersten Hälfte, offensiv häufiger Akzente zu setzen. Allerdings fehlte oft die Durchschlagskraft. Kurz vor der Pause kamen die Gäste dann aber zum Anschlusstreffer: Lino Widmaier wurde nach einem schönen Pass von Mike Martin im Münchinger Strafraum gefoult, den Strafstoß verwandelte Bruder Tim Widmaier sicher zum 2:1 (44.). Doch dies sollte nicht der Pausenstand sein: Im Gegenzug kam Münchingen noch einmal mit viel Tempo in den Heimsheimer Strafraum, wo Nikola Prkacin trotz einer 2:5-Unterzahl zum 3:1 traf.

„In der Kabine hat es ziemlich geraucht, dieser Treffer darf auf keinen Fall mehr fallen“, schimpfte Heimsheim Coach Kudera. Sein Pendant Sahin Üste wollte von seinem Team bis zur 60. Minute den vierten und entscheidenden Treffer, musste aber mit ansehen, wie seine Elf trotz zweier Wechsel immer mehr Probleme mit der stärker werdenden Heimsheimer Offensive bekam. In der 61. Minute verkürzte Mike Martin nach einem schönen Angriff der Gäste über die rechte Seite auf 2:3.

Münchingen kam offensiv nicht mehr in die gefährlichen Räume und hätte sich in der 70. Minute nicht über den Ausgleich beschweren können, als Mike Martin im Strafraum zu Fall kam und der Unparteiische erneut auf Strafstoß für Heimsheim entschied. Doch Keeper Maximilian Kunz blieb einfach stehen und fing den zentral geschossen Foulelfmeter von Lino Widmaier sicher.

Heimsheim drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich, während die Gastgeber nur noch leidenschaftliche Defensive zu bieten hatten. Am Ende reichte es dennoch zum Heimsieg, obwohl Münchingen die letzten Minuten mit zehn Mann bestreiten musste, nachdem sich der eingewechselte Fidan Ademaj innerhalb von zehn Minuten zwei gelbe Karten einhandelt hatte und mit Gelb-Rot vom Platz musste. „Das waren glückliche drei Punkte für uns“, räumte Münchingens Coach Sahin Üste ein. „Wir wurden in den ersten 25 Minuten überrannt, hätten aber nach der zweiten Hälfte einen Zähler verdient gehabt“, stimmte Oliver Kudera ihm zu.

Torhüter Adis Krak zeigt eine Glanzparade

Nach der Niederlage am grünen Tisch am ersten Spieltag hat der TSV Merklingen den ersten Punkt der neuen Saison durch ein 2:2 beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen II ergattert. „Das Ergebnis geht in Ordnung, wobei uns Torhüter Adis Krak in der letzten Aktion des Spiels mit einer Glanzparade den Zähler gerettet hat“, meinte der neue Merklinger Coach Uwe Eberhard.

Die Gäste kamen schwer in die Partie und sahen sich anfangs permanent in die Defensive gedrängt. Der 0:1-Rückstand nach 18  Minuten resultierte aus einem perfekt geschossenen Freistoß von Nabil Mouhssine direkt in den Winkel. Beim Ausgleich zehn Minuten später bewies TSV-Torjäger Dzanan Mehicevic seine Schlitzohrigkeit: Nach einem Ballgewinn kurz hinter der Mittellinie sah er, dass der junge FSV-Keeper Leif Lochbrunner weit vor seinem Kasten stand und überwand diesen mit einem Heber aus 40  Metern zum 1:1. „Das war der Wachmacher, den wir gebraucht haben“, zeigte sich Eberhard zufrieden.

Seine Elf geriet nach einer Stunde noch einmal in Rückstand, als Marcel Dussling nach einer starken Einzelleistung zum 1:2 traf. Doch auch Kai Woischiski zeigte seine individuelle Klasse, als er in der 74. Minute nach einer Flanke von Fabian Heim einen Gegenspieler aussteigen ließ und zum 2:2 ins lange Eck traf – dabei blieb es, dank Adis Krak, bis zum Schlusspfiff.

