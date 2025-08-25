Fußball-Bezirksliga Enz/Murr Münchingen zittert sich zum Derbysieg gegen Heimsheim
Im Aufsteigerduell der Fußball-Bezirksliga behält Münchingen mit 3:2 die Oberhand. Der TSV Merklingen punktet beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen II.
Der Aufsteiger TSV Münchingen steht nach zwei Spieltagen in der Fußball-Bezirksliga mit makelloser Weste da und rangiert punktgleich hinter dem Tabellenführer Germania Bietigheim auf Rang zwei. Allerdings musste die Mannschaft von Trainer Sahin Üste nach drei Punkten am grünen Tisch in der Vorwoche am Ende ziemlich zittern, ehe der 3:2 (3:1)-Heimerfolg im Derby gegen den Mitaufsteiger TSV Heimsheim feststand. „Wir müssen das Spiel in der ersten Halbzeit klar für uns entscheiden“, monierte Münchingens Coach Sahin Üste nach dem Schlusspfiff.