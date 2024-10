Eigentlich mag Markus Koch englische Wochen. Nach dem 1:1 seines Ensembles im Bezirksliga-Duell beim TSV Merklingen musste der Coach des SV Kornwestheim die Partie aber erst einmal sacken lassen. Da war erst einmal kein Platz für die Nachholpartie am kommenden Donnerstag beim TSV Nussdorf- jetzt galt es erst einmal das Remis zu analysieren. „Nimmt man die gesamten 90 Minuten geht das Ergebnis in Ordnung, ein Sieg aber hätte uns gut getan“, sagte Koch.

Momentaufnahme beim SVK passt nicht

Im Schnellcheck beobachtete der erfahrene Trainer zwei unterschiedliche Leistungslevel seines Teams. Vor der Pause fand seine Formation gut ins Spiel, obwohl die Mannschaft den kurzfristigen Ausfall ihres Kapitäns Marco Reichert verkraften musste, der mit muskulären Problemen ausfiel. Dennoch erwischten die Kornwestheimer in der Fremde einen Blitzstart ins Spiel. Micha-Colin Läubin traf in der sechsten Minute nach einer Ecke von Freitas zur frühen Führung per Kopf. Der Gegner hatte bis dahin keine auffälligen Aktionen im vorderen Bereich. Das änderte sich nach der Pause. In der 53. Minute erzielte Dzanan Mehicevic das 1:1. Der SVK hatte in dieser Phase den Zugriff auf das Spiel für etwa zehn Minuten komplett verloren. „Da mussten wir einige bange Momente überstehen“, sagte Markus Koch.

Doch seine Elf fand den Weg zurück sogar mit Chancen, die Partie für sich zu entscheiden. Es blieb aber bei der Punkteteilung. In Merklingen wäre mehr drin gewesen – viel mehr aber wurmt ihn noch immer die kuriose Niederlage vom Vorwochenende im Heimspiel gegen Renningen mit dem Last-Minute-K.o. Und dann blickt Koch doch noch auf den kommenden Donnerstag: Gegner Nussdorf hat seine Partie mit 3:2 gewonnen und inzwischen zehn Zähler gesammelt. Dem stehen auf Kornwestheimer Seite ein Sieg, zwei Unentschieden und vier Niederlagen gegenüber. Die Momentaufnahme könnte schöner sein. Dennoch freut sich Koch auf die Begegnung. Zum einen, weil seine Elf stabiler daherkam als in den vergangenen Partien, zum anderen, weil dort fußballerisch eine tolle Atmosphäre. „Es macht Spaß, dort zu spielen“, sagt Koch. Noch mehr Freude würde es mit einem Sieg machen.

SV Kornwestheim: Buchholz – Altobelli, Di Romana (73. Bulut), Freitas, Güngör,Hartmann,Läubin, Mira (77. Ibeazor) ,Nicolazzo, Pelz (65. Schima) ,Pfitzner

Pattonville findet wenig Zugriff in Hälfte zwei

Auch der Stadtrivale SV Pattonville hat einer Dreier verpasst. Die Mannschaft von Coach Marc Bachhuber brachte aus Renningen ebenfalls ein 1:1 mit. „Wir haben in der ersten Hälfte dominiert und man hatte nie das Gefühl, dass uns der Gegner gefährlich werden könnte“, sagte Bachhuber. Den Eindruck des Trainers spiegelt die Führung der Pattonviller durch den Treffer von Selvedin Shanmugarajah nach 14 Minuten wider. In der zweiten Hälfte hatten der SVP mehrere Halbchancen, aber die Strafraumbesetzung war „nicht effizient genug“ laut Bachhuber. Statt dessen glich Renningen nach einem verwandelten Elfmeter durch Muhammed Sivri (56.) zum 1:1 aus. „Danach haben wir zu lange gebraucht, um nochmals zurückzukommen“, sagte der Coach.

SV Pattonville: Birkeneder – Akpolat, Bouroutzis, Cömert, Gelt, Grimbacher, Hörner, Mandic, Nar (73. Uhse) , Shanmugarajah (85. Vetter), Urbina (73. Abder-Radzag)