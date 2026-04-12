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  4. Philosophiewechsel zahlt sich bei den Marbachern aus

Fußball Bezirksliga Enz/Murr Philosophiewechsel zahlt sich bei den Marbachern aus

Fußball Bezirksliga Enz/Murr: Philosophiewechsel zahlt sich bei den Marbachern aus
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Besnik Rusta (rechts) erzielt im Hinspiel den Ausgleich für den FC Marbach. Foto: Baumann

Bezirksligist FC Marbach behält nach AKV-Rückzug seine Punkte und will nach Sieg in Hessigheim beim FV Löchgau II nachlegen.

Der Rückzug von AKV B.G: Ludwigsburg aus der Bezirksliga Enz/Murr bewegt derzeit die Gemüter in der Bezirksliga Enz/Murr. Je nach Ausgang der individuellen Begegnung mit dem Ex-Rivalen blicken die Vereine naturgemäß unterschiedlich auf die daraus resultierenden möglichen Punktabzüge. Der FC Marbach beispielsweise, derzeit Tabellenachter, darf seine 36 Punkte behalten, weil man in der Hinserie das Spiel gegen die Ludwigsburger verloren hat. „Ich schiebe das Thema derzeit eher weg, wir müssen uns eher selbstkritisch hinterfragen, warum wir gegen die Mannschaft nicht gewonnen haben“, sagt der FC-Trainer Christos Makrigiannis.

 

FC Marbach hat sich seit Hinspiel weiterentwickelt

Die selbe Frage gilt auch für den Gegner an diesem Sonntag (15 Uhr). Dann müssen die Marbacher beim FV Löchgau II antreten. Auch gegen den derzeitigen Tabellen-Vierzehnten hat es in der Vorrunde nicht für drei Zähler gereicht, aber man rettete durch ein spätes Tor wenigstens einen Punkt. Diesmal darf es gerne mehr werden. Warum auch nicht, denn das Ensemble reist mit einem überzeugenden 3:0-Erfolg gegen den TASV Hessigheim zur Löchgauer Reserve. Der Gegner startete schlecht in die Rückserie. Außerdem hat sich die Marbacher Elf seit dem 1:1 im Hinspiel deutlich weiterentwickelt. Sie steht kompakter, kassiert längst nicht mehr so viele Gegentore, setzt mehr auf Umschaltspiel statt reinen Ballbesitz. Durch den Philosophiewechsel schießt die Formation jetzt auch mehr Tore.

Trotz der komfortablen Situation mit einem Abstand von fünf Zählern zum Relegationsplatz fordert der Coach am Sonntag maximale Konzentration. „In der Tabelle geht es nach wie vor sehr eng zu und wir haben schon 24 Spiele gespielt, andere erst 22“, sagt Christos Makrigiannis, der auf einige angeschlagene Akteure verzichten muss.

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