Nach der heftigen 1:7-Klatsche zum Rückrundenauftakt beim Abstiegskonkurrenten TSV Merklingen mussten einige Spieler des SV Pattonville auf andere Gedanken kommen. Die Kicker des Fußball-Bezirksligisten nutzten die Faschingsferien für Ski-Ausflüge. Deshalb verschob Trainer Michael Felix die Abschlusseinheit vor dem Derby gegen den TV Aldingen am kommenden Samstag, 15 Uhr, auf Freitagabend. Dann möchte er, wenn der Großteil seiner Mannschaft wieder zurück ist, die Änderungen im Vergleich zur vergangenen Woche und die Vorgaben für das Spiel mitteilen.

„Klar ist, so wie am Samstag wollen wir nicht noch einmal auftreten“, sagt Felix. Denn gegen Merklingen zeigte das Team im ersten Auftritt unter der Leitung des neuen Chefcoaches eine Leistung zum Vergessen. Individuelle Fehler, kollektive Nervosität und ein Platzverweis kurz vor der Halbzeitpause sorgten für die deutliche Pleite im Abstiegsduell. Die SVP-Spieler konnten kaum dagegen halten. Während die Hausherren den Abstiegskampf annahmen, spielten die Pattonviller nahezu körperlos.

Michael Felix: „Das darf so nicht noch mal vorkommen“

„Das muss sich am Sonntag deutlich ändern“, fordert Felix. „Schlechter als am Samstag geht es ja kaum “, sagt er weiter und kündigt Veränderungen im Spiel und Auftreten seiner Mannschaft an. „Jeder, der am Samstag dabei war, weiß, dass es so nicht geht und so auch nicht noch mal vorkommen darf“, sagt der Trainer.

Trainiert habe die Mannschaft am Dienstag erneut gut. Schon vor der Begegnung gegen Merklingen machten die Pattonviller in den Einheiten einen enorm guten Eindruck. Nur abrufen konnten sie den Einsatz, den sie in den Übungseinheiten an den Tag legten, mit dem Anpfiff zum Spiel quasi nicht mehr. „Am Training lag es nicht“, betont der Coach Felix deshalb, der am Dienstag niedergeschlagene Spieler begrüßen musste.

Einziger Sieg des SV Pattonville gegen Aldingen im Pokal

Gewarnt sind die Pattonviller allemal. Gegen den nur drei Kilometer entfernten Konkurrenten aus Aldingen setzte es in den vergangenen sieben Duellen sechs Niederlagen. 2018 erkämpfte sich der SV Pattonville ein 2:2-Unentschieden. Einzig 2014 im WFV-Pokal konnte sich das Team im Elfmeterschießen mit 6:3 durchsetzen. „Warum kann man das mal nicht ändern? Zumal ein neuer Trainer da ist und wir eine herbe Klatsche bekommen haben und deshalb befreit aufspielen können“, hofft Felix auf den Trend nach zuletzt vier Niederlagen im direkten Duell durchbrechen zu können.

Denn den Druck sieht er bei den Gästen aus Aldingen. Das Team um Kapitän Dominik Hoffmann liegt aktuell mit einem Spiel mehr nur einen Punkt hinter den Spitzenteams SV Leonberg/Eltingen und TASV Hessigheim. Wollen die Aldinger weiter um den Aufstieg mitspielen, dürfen sie sich keinen Ausrutscher erlauben. Erst recht nicht im Derby gegen den taumelnden Tabellendreizehnten SV Pattonville. Gegen den Vorletzten SpVgg Renningen tat sich das Team von Trainer Roman Kasiar lange schwer, ehe der teaminterne Torjäger Hoffmann seine Mannschaft mit dem 2:1-Siegtreffer erlöste.

Das dürfte den Pattonvillern vielleicht etwas Mut machen für das erste Heimspiel unter ihrem neuen Cheftrainer. Der freut sich definitiv und hofft auf eine dem Spiel angemessene Kulisse. „Schon als Spieler habe ich mich schon immer auf so hitzige Duelle gefreut und jetzt als Trainer auch. Es ist natürlich was Besonderes, zumal ja unsere zweite Mannschaft davor bereits gegen Aldingen II um den Aufstieg spielt. Deshalb gehe ich davon aus, dass einige Zuschauer kommen werden“, sagt Felix, der als Spieler für den SV Fellbach und die SG Sonnenhof Großaspach aktiv war.

Fehlen wird wegen seiner Geld-Rot-Sperre Philip Mandic. Hinter Neuzugang Kevin Lijan, der gegen Merklingen traf, steht ein Fragezeichen. Der Angreifer prallte mit dem gegnerischen Torhüter zusammen und droht auszufallen. Zudem fehlen mehrere Spieler erkrankt, ob es für sie reicht, ist noch unklar.