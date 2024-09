Nach dem 3:2 gegen Spitzenreiter Schwieberdingen nach Toren von Uhse, Mandic und Nar rückt der SV Pattonville in der Bezirksliga in die obere Tabellenhälfte vor.

Marek Lantz 30.09.2024 - 16:33 Uhr

Mit einem 3:2-Heimsieg gegen Spitzenreiter TSV Schwieberdingen überraschte der SV Pattonville am Sonntag in der Fußball-Bezirksliga und zeigte sich somit gut erholt vom hitzigen 3:4 in Leonberg und dessen inzwischen in einen SVP-Protest gemündeten Nebengeräuschen. Dabei war die Verwunderung bei Pattonville schon vor dem Anpfiff groß, denn erneut war ein Schiedsrichter unter Beobachtung angesetzt worden. „In unserem fünften Saisonspiel passiert das schon zum dritten Mal“, wunderte sich nicht nur SVP-Trainer Marc Bachhuber. Umstrittene Entscheidungen gab es zwar auch diesmal, doch anders als in Leonberg, als der Coach seine Spieler als Freiwild für die Tritte des Gegners sah, verteilten sie sich auf beide Seiten.