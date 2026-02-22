 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Marbach/Kornwestheim

  6. FC Marbach schlägt den Spitzenreiter in der Nachspielzeit

Fußball-Bezirksliga FC Marbach schlägt den Spitzenreiter in der Nachspielzeit

Fußball-Bezirksliga: FC Marbach schlägt den Spitzenreiter in der Nachspielzeit
1
Leon Kraguljac erzielte gegen Münchingen den zwischenzeitlichen Ausgleich für den FC Marbach. Foto:  

Der eingewechselte Giovanni Frasca trifft kurz vor Schluss zum 2:1 gegen den TSV Münchingen. Zuvor biss sich der Favorit die Zähne an der Defensive aus.

Sport: Marius Gschwendtner (mgs)

Der FC Marbach hat den Tabellenführer gestürzt. Der Tabellenneunte feierte zu Hause gegen den TSV Münchingen in der Nachspielzeit den erlösenden 2:1-Sieg. „Ekstase pur“, sagt der Trainer Dominik Gallert. Seit dem letzten Hinrundenspieltag Ende November gegen den TSV Schwieberdingen (2:1) warteten die Marbacher auf einen Sieg. „Nach dem Spiel zusammenzustehen, sich in den Armen zu liegen, das ist das, was die Mannschaft gebraucht hat. Ein brutales Gefühl“, sagt Gallert, dessen Trainerkollege Steffen Leibold an diesem Tag aus privaten Gründen fehlte.

 

Die Gastgeber spielten gegen den favorisierten Gegner eine starke erste Hälfte und standen defensiv gut. „Wir haben kaum etwas zugelassen und Münchingen ist kaum etwas eingefallen gegen uns“, berichtet Gallert. Offensiv spielte sich der FCM gut in die gefährlichen Zonen, konnte dann jedoch nicht genügend Druck machen und fand nicht den entscheidenden letzten Pass. Die Marbacher profitierten zudem von einem frühen Platzverweis der Gäste (34.).

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball-Bezirksliga: Der FC Marbach will sich nicht verstecken

Fußball-Bezirksliga Der FC Marbach will sich nicht verstecken

Der FC Marbach trifft auf den Spitzenreiter TSV Münchingen und hat noch eine Rechnung offen.

Nach der Pause tat sich der FC Marbach schwerer und stand defensiv weniger geordnet. „Wenn du ihnen dann den Platz lässt, dann sind sie richtig gut“, weiß Gallert. Nach einer Flanke landete der Ball vor den Füßen von Behar Hasanaj, der zur 1:0-Führung für den Tabellenführer traf (55.).

Der Rückstand war jedoch ein Wachmacher für den FC Marbach. „Wir haben uns schnell wieder gefangen und in die Spur gefunden“, sagt Gallert. In der 64. Minute wurde Franco Paletta im Strafraum zu Fall gebracht, Leon Kraguljac verwandelte den fälligen Strafstoß zum 1:1-Ausgleich.

Mit dem Unentschieden zufrieden gewesen

Die Marbacher machten in der Folge zwar weiter Druck, wären mit dem 1:1 jedoch nicht unzufrieden gewesen. In der Nachspielzeit bedienten sich Gallert und seine Kollegen an einem ungewöhnlichen taktischen Kniff und brachten Verteidiger Giovanni Frasca anstelle eines Stürmers. „Er hatte hauptsächlich den Auftrag, defensiv für die Mannschaft zu ackern“, erklärt Gallert. Nach einem starken Spielzug des Teams traf Frasca nur eine Minute nach seiner Einwechslung im Fallen zum umjubelten Siegtreffer. „Unterm Strich ist der Sieg verdient“, sagt Gallert. Am Sonntag tritt der FC Marbach beim FSV Bietigheim-Bissingen II an.

Weitere Themen

Handball-Oberliga: Frauen des SV Kornwestheim zittern sich zum Derby-Sieg

Handball-Oberliga Frauen des SV Kornwestheim zittern sich zum Derby-Sieg

Die Kornwestheimerinnen feierten einen knappen Heimsieg gegen den SV Hohenacker-Neustadt. Der Trainer ist nach dem nervenaufreibenden Spiel außer Atem.
Von Melanie Bürkle
Fußball-Bezirksliga: SV Pattonville sorgt für kleine Überraschung

Fußball-Bezirksliga SV Pattonville sorgt für kleine Überraschung

Während die Pattonviller gegen SV Germania Bietigheim ein Unentschieden feiern, ist der Trainer des SV Salamander Kornwestheim trotz hohem Sieg gegen den SV Schwieberdingen unzufrieden.
Von Marius Gschwendtner
Handball-Oberliga: Nervenstärke bringt der SG Schozach-Bottwartal den Auswärtssieg

Handball-Oberliga Nervenstärke bringt der SG Schozach-Bottwartal den Auswärtssieg

Vierter Sieg in Folge: Die Oberliga-Männer der SG Schozach-Bottwartal bleiben auch in Bietigheim erfolgreich. Drei Platzverweise prägen die Schlussphase gegen die SG BBM Bietigheim II.
Von Melanie Bürkle
Bezirksliga Enz/Murr: Auf Kindheitstraum soll der nächste Dreier folgen

Bezirksliga Enz/Murr Auf Kindheitstraum soll der nächste Dreier folgen

Kornwestheims Coach Roberto Raimondo stimmt sich in Glasgow auf Duell gegen den TSV Schwieberdingen ein und setzt auf fünften Sieg in Serie.
Von Elke Rutschmann
Handball Oberliga: Im Derby nächsten Entwicklungsschritt zeigen

Handball Oberliga Im Derby nächsten Entwicklungsschritt zeigen

Die Oberliga-Handballerinnen des SV Kornwestheim treffen am Sonntag auf den SV Hohenacker-Neustadt.
Von Melanie Bürkle
Handball 3. Liga Süd: Showdown der Tempohandballer in der Halle Ost

Handball 3. Liga Süd Showdown der Tempohandballer in der Halle Ost

Kornwestheims Coach Alexander Schurr erwartet am Sonntag gegen den Tabellensiebten TV Neuhausen/Filder 1898 ein torreiches Derby.
Von Melanie Bürkle
Fußball-Bezirksliga: Zwei Rückkehrer stärken die Hoffnung beim SV Pattonville

Fußball-Bezirksliga Zwei Rückkehrer stärken die Hoffnung beim SV Pattonville

Der SV Pattonville trifft auf Meisterschaftsanwärter Germania Bietigheim. Der Tabellenelfte setzt auf den Heimvorteil und und das Comeback zweier Schlüsselspieler.
Von Marius Gschwendtner
Regionalliga Südwest: Partie des SGV Freiberg abgesagt: 14 Endspiele um den Titel verschoben

Regionalliga Südwest Partie des SGV Freiberg abgesagt: 14 Endspiele um den Titel verschoben

Die Mannschaft von Trainer Kushtrim Lushtaku muss Re-Start verschieben. Dabei war das Team mit drei starken Zugängen bereit für den Kampf um den Aufstieg in die 3. Liga.
Von elke rutschmann
Fußball-Bezirksliga: Gegensätzliche Gefühlswelten beim SV Kornwestheim und SV Pattonville

Fußball-Bezirksliga Gegensätzliche Gefühlswelten beim SV Kornwestheim und SV Pattonville

Während der SV Kornwestheim deutlich gegen den FV Löchgau II gewinnt, unterliegt der SV Pattonville bei der SpVgg Besigheim deutlich.
Von Andreas Hennings
Fußball-Bezirksliga: Auf starken Auftakt folgen beim FC Marbach zu viele Fehler

Fußball-Bezirksliga Auf starken Auftakt folgen beim FC Marbach zu viele Fehler

Der FC Marbach verliert sein Bezirksliga-Heimspiel gegen Aufstiegsanwärter Germania Bietigheim 1:4 (1:2), überzeugt aber zumindest in der ersten Spielphase. Das reicht am Ende nicht.
Von Andreas hennings
Weitere Artikel zu Marbach am Neckar Bezirksliga
 
 