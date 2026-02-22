Fußball-Bezirksliga: FC Marbach schlägt den Spitzenreiter in der Nachspielzeit

Der FC Marbach hat den Tabellenführer gestürzt. Der Tabellenneunte feierte zu Hause gegen den TSV Münchingen in der Nachspielzeit den erlösenden 2:1-Sieg. „Ekstase pur“, sagt der Trainer Dominik Gallert. Seit dem letzten Hinrundenspieltag Ende November gegen den TSV Schwieberdingen (2:1) warteten die Marbacher auf einen Sieg. „Nach dem Spiel zusammenzustehen, sich in den Armen zu liegen, das ist das, was die Mannschaft gebraucht hat. Ein brutales Gefühl“, sagt Gallert, dessen Trainerkollege Steffen Leibold an diesem Tag aus privaten Gründen fehlte.

Die Gastgeber spielten gegen den favorisierten Gegner eine starke erste Hälfte und standen defensiv gut. „Wir haben kaum etwas zugelassen und Münchingen ist kaum etwas eingefallen gegen uns“, berichtet Gallert. Offensiv spielte sich der FCM gut in die gefährlichen Zonen, konnte dann jedoch nicht genügend Druck machen und fand nicht den entscheidenden letzten Pass. Die Marbacher profitierten zudem von einem frühen Platzverweis der Gäste (34.).

Nach der Pause tat sich der FC Marbach schwerer und stand defensiv weniger geordnet. „Wenn du ihnen dann den Platz lässt, dann sind sie richtig gut“, weiß Gallert. Nach einer Flanke landete der Ball vor den Füßen von Behar Hasanaj, der zur 1:0-Führung für den Tabellenführer traf (55.).

Der Rückstand war jedoch ein Wachmacher für den FC Marbach. „Wir haben uns schnell wieder gefangen und in die Spur gefunden“, sagt Gallert. In der 64. Minute wurde Franco Paletta im Strafraum zu Fall gebracht, Leon Kraguljac verwandelte den fälligen Strafstoß zum 1:1-Ausgleich.

Mit dem Unentschieden zufrieden gewesen

Die Marbacher machten in der Folge zwar weiter Druck, wären mit dem 1:1 jedoch nicht unzufrieden gewesen. In der Nachspielzeit bedienten sich Gallert und seine Kollegen an einem ungewöhnlichen taktischen Kniff und brachten Verteidiger Giovanni Frasca anstelle eines Stürmers. „Er hatte hauptsächlich den Auftrag, defensiv für die Mannschaft zu ackern“, erklärt Gallert. Nach einem starken Spielzug des Teams traf Frasca nur eine Minute nach seiner Einwechslung im Fallen zum umjubelten Siegtreffer. „Unterm Strich ist der Sieg verdient“, sagt Gallert. Am Sonntag tritt der FC Marbach beim FSV Bietigheim-Bissingen II an.