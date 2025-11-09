Der Fußball-Bezirksligist setzt sich auswärts beim abstiegsbedrohten TV Pflugfelden mit 6:2 durch, sorgt aber erst am Ende für klare Verhältnisse.
Mit einem Erfolgserlebnis geht der FC Marbach in eine für ihn spielfreie Woche: Bei Schlusslicht TV Pflugfelden machte der Bezirksligist am Sonntag das halbe Dutzend voll und bejubelte einen 6:2-Sieg. Wobei der Jubel eher verhalten ausfiel: „Ehrlich gesagt können wir heute nur mit den drei Punkten zufrieden sein“, bremst Coach Steffen Leibold. Bei der Art und Weise des Auftretens habe man es deutlich besser machen können. „Und wir hätten die Partie auch deutlich früher entscheiden müssen.“