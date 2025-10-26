Der Bezirksligist liefert sich beim SV Pattonville ein rassiges Duell, muss sich am Ende aber knapp geschlagen geben.
26.10.2025 - 19:35 Uhr
Ein packendes Duell mit viel Leidenschaft haben sich am Sonntag in der Bezirksliga der SV Pattonville und der FC Marbach geliefert. In dem Duell beider im Tabellen-Mittelfeld stehender Teams ging es immer wieder schnell hin und her, auf beiden Seiten gab es zahlreiche gute Tormöglichkeiten und starke Paraden. Allein das Großchancenverhältnis von 4:4 in der ersten Hälfte macht die Ausgeglichenheit dabei deutlich. Dass am Ende dann ein nüchterner 1:0-Erfolg für Pattonville zubuche stand, täuscht über diese für den neutralen Zuschauer schön anzusehenden Umstände etwas hinweg.