Fußball Bezirksliga: Für den TSV Merklingen wird es langsam prekär

Beim TSV Merklingen wird die Lage so langsam ungemütlich. Durch das 0:1 auf eigenem Platz gegen das Kellerkind Croatia Bietigheim und damit das sechste Spiel in Folge ohne Sieg rutschte die Mannschaft von Trainer Uwe Eberhard auf den Relegationsrang ab. Ohne den in Flitterwochen weilenden Torjäger Dzanan Mehicevic blieb der TSV in zwei Ligaspielen gegen Teams aus dem hinteren Tabellendrittel und im Pokal beim A-Ligisten TSV Grünbühl ohne Treffer.

Wie schon in der Vorwoche beim SV Pattonville (0:2) fehlte den Merklingern vor dem Tor die Kaltschnäuzigkeit. In der ersten Halbzeit standen zweimal TSV-Akteure allein vor Croatia-Schlussmann Matteo Mihaljevic, einmal blieb der Gäste-Keeper Sieger im Duell, einmal landete der Ball am Pfosten. „In Sachen Wille und Einsatzbereitschaft kann ich der Mannschaft gar keinen Vorwurf machen“, meinte Merklingens Coach Uwe Eberhard – zumal sein Team, in dem Kapitän Jakob Wehl (Urlaub) fehlte, in der zweiten Hälfte Einbahnstraßen-Fußball in Richtung des Gäste-Tores spielte.

TSV Merklingen braucht die Osterpause

„Irgendwann hat sich nach so langem erfolglosen Bemühen der Kopf eingeschaltet“, kommentierte der TSV-Trainer den mit zunehmender Spielzeit „immer wilderen Auftritt“ seiner Elf. Zweimal hielt Adis Krak seine Elf in 1:1-Situationen noch im Spiel. In der 82. Minute war aber auch er machtlos: Daniel Divkovic setzte einen Freistoß unhaltbar für den TSV-Schlussmann zum goldenen Treffer in den Winkel. „Gut, dass die Osterpause kommt, das wird der Mannschaft gut tun“, glaubt Coach Eberhard.

Kai Woischiski (re.) vom TSV Merklingen konnte sich gegen Croatia nicht entscheidend durchsetzen. Foto: Andreas Gorr

Jedoch kann weiteres Unheil drohen: AKV B.G. Ludwigsburg musste bei der Spvgg Besigheim die zweite Partie in Folge wegen Spielermangels absagen. Bei einer dritten Absage (die recht wahrscheinlich scheint) werden sämtliche Spiele des Clubs aus der Wertung genommen, alle Punktgewinne gegen AKV würden annulliert. Die Hoffnung beim TSV Merklingen ruht auf der nächsten Partie gegen Schlusslicht TV Pflugfelden: In der Hinrunde war ein 6:1-Erfolg Startschuss für eine Serie von sieben Spielen ohne Niederlage mit sechs Siegen, überwiegend gegen Teams aus dem oberen Drittel.

TSV Heimsheim: Rot für Lino Widmaier

Einen Rückschlag nach vier Siegen in Serie erlebte auch der TSV Heimsheim bei seiner Aufholjagd um den Relegationsplatz durch die 0:1-Heimniederlage gegen den SV Pattonville. „Diese fehlenden drei Punkte können uns noch ganz schön weh tun“, ahnte TSV-Trainer Oliver Kudera, den vor allem die zweite Hälfte seiner Mannschaft ratlos zurückließ. Trotz eines „ordentlichen Auftritts“ in Halbzeit eins lag seine Elf zur Pause 0:1 hinten, weil die TSV-Defensive bei einem Konter zu hoch stand und Grigorios Moissiadis das 1:0 ermöglichte (42.). Zudem hatte Lino Widmaier nach einem normalen Zweikampf überraschend einen Platzverweis wegen gefährlichen Spiels erhalten (21.).

Die Rote Karte saß beim Unparteiischen auch in der Folge ziemlich locker, der in der Nachspielzeit der ersten Hälfte und zu Beginn der zweiten Halbzeit kurz hintereinander auch zwei Gästespieler vom Feld stellte. „Die nummerische Überlegenheit hat meiner Mannschaft überhaupt nicht gut getan“, monierte der Heimsheimer Coach. In der Folge entwickelte sich das Spiel rund um den Strafraum der Gäste, doch sämtliche Heimsheimer Flanken wurden leichte Beute für Pattonvilles Schlussmann Karl Birkeneder, da sie viel zu hoch gerieten. Auch vier Wechsel brachten keine Impulse ins Spiel der Gastgeber. „In der zweiten Halbzeit haben wir uns unclever angestellt“, stöhnte Kudera.

TSV Münchingen hilft bei Gegentoren mit

Mit 1:3 unterlag der TSV Münchingen auf eigenem Platz dem SV Salamander Kornwestheim und trug ein gutes Stück selbst dazu bei. Die Gäste, die sich noch Chancen auf den Relegationsrang ausrechnen und am Donnerstag den Sprung ins Bezirkspokal-Halbfinale geschafft hatten, zeigten ihre spielerischen Qualitäten, als Marco Reichert einen schnellen Angriff mit One-Touch-Fußball nach einem Doppelpass zum 1:0 abschloss (8.). Der TSV Münchingen erspielte sich danach zwar keine hochkarätigen Ausgleichsmöglichkeiten, ließ aber bis zur Pause keine weiteren Chancen der Gäste zu.

Zwei gegen einen: Felix Öhrlich (re.) vom TSV Münchingen versucht, sich gegen die Kornwestheimer Danny Schima (li.) und Issa Mira (Mi.) durchzusetzen. Foto: Baumann/Hansi Britsch

Vorzeitig auf die Verliererstraße gerieten die Gastgeber, als Torspieler Maxi Kunz in der 55. Minute nach einem Rückpass den Ball nicht voll erwischte und Nico Schürmann dieses Geschenk mit einem Heber zum 2:0 und seinem 14. Saisontor nutzte. Noch mehr Beistand leisteten die Münchinger in der 85. Minute, als Elvis Prkacin den Ball nach einer Flanke von außen unbedrängt zum 0:3 ins eigene Tor lenkte. Dafür war der Schiedsrichter in der 89. Minute gnädig mit dem TSV: Marvin Nnadi hatte sich den Ball bei einem Angriff zu weit vorgelegt, SVK-Schlussmann Steffen Scheck berührte ihn leicht im Strafraum. Der Unparteiische entschied auf Foulelfmeter, den Nnadi zum 1:3 verwandelte.