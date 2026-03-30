Fußball Bezirksliga Für den TSV Merklingen wird es langsam prekär
Fußball-Bezirksligist TSV merklingen rutscht nach 0:1 gegen Croatia Bietigheim auf den Relegationsplatz. Auch der TSV Heimsheim und der TSV Münchingen verschenken Punkte.
Fußball-Bezirksligist TSV merklingen rutscht nach 0:1 gegen Croatia Bietigheim auf den Relegationsplatz. Auch der TSV Heimsheim und der TSV Münchingen verschenken Punkte.
Beim TSV Merklingen wird die Lage so langsam ungemütlich. Durch das 0:1 auf eigenem Platz gegen das Kellerkind Croatia Bietigheim und damit das sechste Spiel in Folge ohne Sieg rutschte die Mannschaft von Trainer Uwe Eberhard auf den Relegationsrang ab. Ohne den in Flitterwochen weilenden Torjäger Dzanan Mehicevic blieb der TSV in zwei Ligaspielen gegen Teams aus dem hinteren Tabellendrittel und im Pokal beim A-Ligisten TSV Grünbühl ohne Treffer.