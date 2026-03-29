Fußball – Bezirksliga FV Plochingen kämpft, verliert aber erneut
Die Bezirksliga-Fußballer des FVP kämpfen und halten lange gut mit, doch am Ende gelingt dem TSV Denkendorf durch den 3:1-Sieg Wiedergutmachung.
Die Bezirksliga-Fußballer des FVP kämpfen und halten lange gut mit, doch am Ende gelingt dem TSV Denkendorf durch den 3:1-Sieg Wiedergutmachung.
Für die Fußballer des TSV Denkendorf ging es in der Bezirksliga nach der 1:4-Niederlage in der Vorwoche gegen den TSV Jesingen um die Wiedergutmachung, für Plochingen drehte sich alles um den Klassenverbleib. Am Ende behielten die Denkendorfer mit dem 3:1 (1:1)-Sieg die Oberhand. Dadurch rutscht der FV Plochingen auf den vorletzten Tabellenplatz (15) ab.