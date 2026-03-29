Fußball – Bezirksliga: FV Plochingen kämpft, verliert aber erneut

Für die Fußballer des TSV Denkendorf ging es in der Bezirksliga nach der 1:4-Niederlage in der Vorwoche gegen den TSV Jesingen um die Wiedergutmachung, für Plochingen drehte sich alles um den Klassenverbleib. Am Ende behielten die Denkendorfer mit dem 3:1 (1:1)-Sieg die Oberhand. Dadurch rutscht der FV Plochingen auf den vorletzten Tabellenplatz (15) ab.

Unsere Empfehlung für Sie Fußball – Landesliga FV Neuhausen verschafft sich etwas Luft Die Landesliga-Fußballer des FV Neuhausen gewinnen beim Schlusslicht FV Sontheim/Brenz, Spitzenreiter TSV Köngen verliert dagegen erneut. FVP steckt ganz unten fest Der TSV startete zunächst besser, ließ bei Ballbesitz das Spielgerät in den eigenen Reihen laufen und versuchte, durch einen kontrollierten Spielaufbau zu Möglichkeiten zu kommen. Die Plochinger dagegen schalteten bei Ballgewinn schnell um und suchten ihr Glück durch schnelle Vorstöße. Beide Teams kamen zu ein paar wenigen guten Möglichkeiten, die entweder gut verteidigt oder zu ungenau ausgespielt wurden. Denkendorfs Nico Riccio köpfte zu zentral, FVP-Torhüter Felix Rühs hatte damit keine Probleme (9.) und Plochingens Lucas Gehret verfehlte eine Flanke von Kai Weber nur knapp (21.), ehe Denkendorfs Timo Müller mit einem direkt verwandelten Freistoß die 1:0-Führung erzielte (38.). Die Plochinger waren davon aber nur kurz geschockt und drängten auf den Ausgleich. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte zog Avid Becker von der rechten Strafraumkante ab, TSV-Torhüter Thorben Netzer war geschlagen – 1:1 (45.+4).

Nach dem Seitenwechsel kamen die Plochinger zunächst besser aus der Kabine und kontrollierten das Spiel, ohne jedoch Ertrag daraus zu ziehen. In der 75. Minute kratzte Denkendorfs Mahsum Alper einen Ball von der Torauslinie, flankte zu Raphael Piskureck, der flach in den Strafraum zu Marcello di Fabio ablegte, der nur noch den Fuß hinhalten musste und zum 2:1 für den TSV vollendete. Die FVP-Spieler reklamierten, dass der Ball bereits im Toraus war, der Unparteiische Maurice Schwarzbauer ließ den Treffer jedoch gelten.

Mahsum Alper trifft zum 3:1-Endstand für den TSV

Nur wenig später stand Schwarzbauer erneut im Mittelpunkt. Alper wurde frei vor FVP-Torhüter Felix Rühs angespielt und vollendete zum 3:1 – stand dabei jedoch deutlich im Abseits, was Schwarzbauer jedoch nicht erkannt hatte (84.). Auch hier halfen alle Plochinger Proteste nichts. Nur zwei Minuten später erzielte Di Fabio den nächsten Treffer, doch dieses Mal erkannte Schwarzbauer den Treffer wegen Abseits ab (86.). Erneut, weit in der Nachspielzeit zirkelte Plochingens Patrick Warth einen Freistoß über die Mauer, doch Torhüter Netzer klärte (94.+4).

Denis Egger: „Es ist einfach gerade eine schwere Situation“

„Toraus, Abseits – am Ende sind das Entscheidungen, die wir nicht beeinflussen können“, sagte FVP-Coach Dennis Egger und ergänzte: „Es ist einfach gerade eine schwere Situation ohne Siege und Erfolgserlebnisse, die auch der Tabellensituation geschuldet ist. Die Jungs kämpfen und arbeiten, aber wir müssen das Glück auch mal erzwingen und einfach weitermachen“. Denkendorfs Trainer Hendrik Lars Gil sah „ein umkämpftes Spiel, wie wir es erwartet hatten“ und fand lobende Worte für den Gegner: „Für die Situation, in der die Plochinger stecken, haben sie es sehr gut gemacht und gut dagegen gehalten.“ Unter dem Strich war es für Gil jedoch „ein verdienter Sieg. Hinten raus hatten wir ein paar Körner mehr.“

TSV Denkendorf: Netzer; Havjar, Srsa, Dunz (46. Beinschrodt), Müller, Riccio (56. Di Fabio), Piskureck, Vöhl, Zahner (83. Wörthmann), Deuschle (64. Alper), Nicastro (46. Zegrova).

FV Plochingen: Rühs; Trick, Gehret, Warth, Werner, Mohr (23. Rieker), Göttken, Becker, Blind, Weber (46. Faulstich), Munz (44. Huruglica).

Schiedsrichter: Maurice Schwarzbauer (Heidenheim).

Zuschauer: 100.

Tore: 1:0 Müller (38.), 1:1 Becker (45.+4), 2:1 Di Fabio (77.), 3:1 Alper (86.).

Gelbe Karten: Beinschrodt, Müller / Gehret, Faulstich, Rieker.

Beste Spieler: Müller, Piskureck, Di Fabio / Becker, Warth, Trick.