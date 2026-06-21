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  6. Ganz stark nach der Pause: SV Rohrau hält die Klasse

Fußball-Bezirksliga Ganz stark nach der Pause: SV Rohrau hält die Klasse

Fußball-Bezirksliga: Ganz stark nach der Pause: SV Rohrau hält die Klasse
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Starke zweite Halbzeit: Tobias Kamm (li.) eröffnet den Rohrauer Torreigen mit dem Treffer zum 1:0 in der 55. Minute. Foto: Eibner-Pressefoto

Der SV Rohrau hat den Klassenerhalt dank eines klaren 4:0-Sieges gegen Türkspor Stuttgart in der Relegation zur Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen geschafft.

Der SV Rohrau, vor einem Jahr erst aus der Landesliga abgestiegen, hat den Gang in die Kreisliga A verhindert. Mit einem 4:0-Erfolg gegen den Türkspor Stuttgart hat er in der Relegation zur Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen das Ticket für ein weiteres Jahr im Bezirksoberhaus gebucht. Matchwinner waren die Kamm-Brüder Simon und Tobias mit zwei Vorlagen beziehungsweise Toren.

 

In der ersten Viertelstunde war die Partie ausgeglichen, beide Teams konnten zwei Halbchancen, bei den Blauen durch Nico Krägeloh, verbuchen. Dann lag die Führung für die Rohrauer in der Luft, doch Tobias Kamms (18.) Schuss wurde abgewehrt. Zwei Minuten später gab es Proteste, weil der SVR ein Handspiel im Strafraum gesehen haben wollte. Doch die Pfeife des Schiedsrichters blieb stumm.

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Der Bezirksligist aus Rohrau war nun leicht überlegen, die großen Chancen blieben allerdings aus. Bis auf die 41. Minute, als Youngster Lennox Kallab den Ball nicht richtig traf. Ehe auf der Gegenseite SVR-Keeper Lucas Kroker in seinem letzten Spiel (er wechselt zurück zum SV Oberjesingen) eine Riesenmöglichkeit von Türkspor-Spieler Emir Dogansoy vereitelte.

Nicht unwichtig: Die SVR-Defensive hatte Stuttgarts Torjäger Shkemb Miftari nahezu abgemeldet. „Man hat seine Qualität gesehen, aber wir hatten ihn und die anderen Offensivkräfte sehr gut im Griff“, sagte SVR-Trainer Andreas Hess, der die beiden in den USA weilenden Trainer Björn Holz und Matthias Mang vertrat. Das Trainer-Duo feierte den Nichtabstieg in einer Bar, während das WM-Spiel Niederlande gegen Schweden (5:1) lief.

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Torlos ging es deshalb in die Pause, danach holten die Rohrauer Versäumtes nach. Tobias Kamm (55.) besorgte das 1:0, das nach 66 Minuten in Gefahr geriet, als Türkspor eine Doppelchance hatte. Doch Domenic Sosic blockte einen Schuss im letzten Moment, der andernfalls wahrscheinlich den Ausgleich bedeutet hätte. „Nach unserer Führung hatten wir unsere schwächste Phase“, befand Hess.

Rohraus Kapitän Simon Kamm (re.), der das 4:0 für Nico Krägeloh vorbereitet, beendet seine aktive Karriere. Foto: Eibner-Pressefoto

Im Gegenzug bediente Noel Hellmann den fünf Minuten zuvor eingewechselten Simon Müsel, der zum 2:0 vollendete. Nun ließen sich die Rohrauer die Butter nicht mehr vom Brot nehmen und schraubten das Ergebnis in der Schlussphase noch in die Höhe. Erst bereitete Kapitän Simon Kamm, der seine Karriere nach diesem Spiel beenden wird, für seinen Bruder Tobias Kamm (82.) vor, dann für Krägeloh (84.).

So stand am Ende ein standesgemäßer Höhe, der in der Höhe nicht zu erwarten war. Dogansoy sah noch die Rote Karte wegen einer Tätlichkeit gegen Till Tropsch. „In einem intensiven Spiel hatten wir am Ende mehr Power. Es zählt das Ergebnis, deswegen sind wir hochzufrieden“, erklärte Hess, der in dieser Saison die zweite Rohrauer Mannschaft gecoacht hat und nun zum VfL Ostelsheim wechselt, welcher zur gleichen Zeit sein Relegationsspiel gegen den SV Althengstett mit 0:1 verloren hat.

SV Rohrau Kroker, Hellmann (86. Opardija), Gauß, Franz, S. Kamm, T. Kamm, Sosic (78. M. Jonas), Kallab (62. Müsel), Moser (80. Roth), Di Leo, Krägeloh (86. Tropsch).

Tore 1:0 (55.) T. Kamm, 2:0 (71.) Müsel, 3:0 (82.) T. Kamm, 4:0 (84.) Krägeloh.

Besonderes Vorkommnis Rote Karte für Dogansoy (87./Türkspor) wegen Tätlichkeit.

Zuschauer 300.

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