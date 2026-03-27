Fußball – Bezirksliga Gebeutelter FV Plochingen hält lange dagegen
Der Bezirksliga-Fußballer des Vierten TSV RSK Esslingen gewinnen das Nachholspiel beim FV Plochingen mit 3:1 und werden ihrer Favoritenrolle gerecht.
Der Bezirksliga-Fußballer des Vierten TSV RSK Esslingen gewinnen das Nachholspiel beim FV Plochingen mit 3:1 und werden ihrer Favoritenrolle gerecht.
Die Lage beim FV Plochingen bleibt angespannt. Verletzungen, Ausfälle und der Kampf um wichtige Punkte im Abstiegskampf prägen derzeit den Alltag des Fußball-Bezirksligisten. Im Nachholspiel gegen den TSV RSK Esslingen mussten die Plochinger erneut improvisieren: In der Schlussphase half sogar Torhüter Kevin Urban auf dem Feld aus. Trotz großem Einsatz und viel Kampfgeist hatten die FVP-Kicker der individuellen Qualität des TSV RSK bei der 1:3 (1:2)-Derbyniederlage nach der Pause nicht mehr viel entgegenzusetzen.