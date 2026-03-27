Fußball – Bezirksliga: Gebeutelter FV Plochingen hält lange dagegen

Die Lage beim FV Plochingen bleibt angespannt. Verletzungen, Ausfälle und der Kampf um wichtige Punkte im Abstiegskampf prägen derzeit den Alltag des Fußball-Bezirksligisten. Im Nachholspiel gegen den TSV RSK Esslingen mussten die Plochinger erneut improvisieren: In der Schlussphase half sogar Torhüter Kevin Urban auf dem Feld aus. Trotz großem Einsatz und viel Kampfgeist hatten die FVP-Kicker der individuellen Qualität des TSV RSK bei der 1:3 (1:2)-Derbyniederlage nach der Pause nicht mehr viel entgegenzusetzen.

Unsere Empfehlung für Sie EZ-Fußballpokal Traditionsturnier in den Talwiesen Der 47. EZ-Fußballpokal wird vom 29. Juli bis 1. August beim TB Ruit ausgetragen. Die Anmeldephase läuft. Titelverteidiger ist der FV Plochingen. Während die Plochinger (Abstiegsrang 14) in der Tabelle weiter auf der Stelle treten, rückten die Esslinger vorerst auf Rang vier vor. „Wir pfeifen personell aus dem letzten Loch, daher waren einige vom zweiten Team dabei, aber das soll keine Ausrede sein. Wir haben viel Kampf auf dem Platz gelassen, aber man merkt gerade, dass viele Momente nicht für uns laufen“, sagte Plochingens Coach Denis Egger.

Bereits im Vorjahr sowie Anfang dieses Jahres war die Begegnung auf dem Pfostenberg wegen schlechter Platzverhältnisse abgesagt worden. Auch diesmal spielte das Wetter nicht mit – und die Bedingungen waren grenzwertig. Kurz vor dem Anpfiff setzte Schneefall ein, später folgte Hagel, ehe erneut dichter Schnee niederging. Gespielt wurde trotzdem. Die Partie begann chancenarm und mit viel Kampf im Mittelfeld – wobei sich die Plochinger besser an die Bedingungen anpassten, ohne jedoch die richtige Torgefahr vor dem Kasten von TSV-RSK-Keeper Yannik Grosshans auszustrahlen. Dennoch funktionierte das Pressing der Plochinger gut, die die Esslinger hinten einschnürten und so den Spielfluss des TSV RSK unterbanden.

TSV-RSK-Führung aus dem Nichts

Die erste gute Torchance ließ aber 30 Minuten auf sich warten – und es waren die FVP-Kicker, die in Führung hätten gehen können. Lukas Werner setzte sich auf Außen durch, flankte auf Lucas Gehret, der den Kopfball jedoch nicht gut genug platzieren konnte. Die erste Möglichkeit wirkte wie ein Weckruf – allerdings für den TSV RSK, der mit seiner ersten Chance aus dem Nichts in der 32. Minute durch Lasse Prömel in Führung ging. Der Mittelfeldspieler setzte den Ball per Dropkick unter die Latte.

„Es war ein Kampfspiel und keine schöne Partie“

Und die Esslinger legten nach: Zwei Minuten später schlenzte Finn Scheuing den Ball sehenswert in den Winkel und erhöhte auf 2:0. Die Plochinger ließen daraufhin aber die Köpfe nicht hängen und erkämpften sich vor der Pause (37. Minute) noch den Anschlusstreffer. Nach einem Freistoß von Kai Weber landete das Leder irgendwie bei Lucas Gehret, der nur noch einschieben musste. „Meine Mannschaft hat Charakter gezeigt, auch wenn ich mit der ersten Hälfte nicht ganz zufrieden war. Es war auf dem Platz ein Kampfspiel und keine schöne Partie“, sagte TSV-RSK-Coach Marko Kovacic. TVP-Coach Denis Egger haderte dagegen damit, „dass wir kurz vor der Pause dran waren und noch den Ausgleich hätten machen können, aber das läuft zurzeit einfach nicht“.

Berechtigte Hoffnung durften sich die FVP-Fans demnach machen, dass die Plochinger in Hälfte zwei noch einmal herankommen. Der zweite Abschnitt begann jedoch so wie die Anfangsphase: chancenarm und kampfbetont – mit dem kleinen Unterschied, dass den Plochingern zunehmend die Kräfte schwanden, der TSV RSK nun souverän stand und seine Chancen besser ausspielte. So war es in der 75. Minute erneut Esslingens Prömel, der im Rückraum einfach mal abzog und zum 3:1-Endstand traf. „Ich bin zufrieden, wie es bei uns läuft. Unsere Stärke ist der breite Kader“, betonte Kovacic.

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Plochinger lassen ihr „Herz auf dem Platz“

Zugutehalten musste man den Plochingern, dass sie bis zum Schluss kämpften und alles probierten. Das stimmte auch Coach Egger im Hinblick auf die kommenden Aufgaben positiv: „Wir machen weiter, egal wie gebeutelt wir sind, und ich glaube an die Mannschaft, die das Herz immer auf dem Platz lässt. Wir müssen nun zu alten Tugenden greifen und ich bin mir sicher, dass wir unsere Punkte noch gegen die direkten Konkurrenten holen werden.“ Die Lage beim FVP bleibt zwar angespannt, Trainer und Spieler bewahren aber Ruhe.

FV Plochingen: Rühs – Löfflath (58. Faulstich), Trick, Gehret, Göttken – Blind, Becker (83. Urban), Munz (71. Egger), Werner, Trick – Weber (71. Penzkofer), Warth.

TSV RSK Esslingen: Grosshans – Ketsemenidis (90. Lakanwal), Scheuing, Till Hammerle, Greco – Prömel, Finn Hammerle, Smajli, Ragg (81. Sprengler), Hannak (81. Nixdorf) – Weißenborn (60. Kogios).

Schiedsrichter: Christian Glatzer (Aalen).

Zuschauer: 50.

Tore: 0:1 Prömel (32.), 0:2 Scheuing (34.), 1:2 Gehret (37.), 1:3 Prömel (75.).

Gelb-Rote Karte: Greco (90./TSV RSK).

Beste Spieler: Gehret, Blind / Prömel, Scheuing, Kogios.