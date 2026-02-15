Fußball-Bezirksliga Gegensätzliche Gefühlswelten beim SV Kornwestheim und SV Pattonville
Während der SV Kornwestheim deutlich gegen den FV Löchgau II gewinnt, unterliegt der SV Pattonville bei der SpVgg Besigheim deutlich.
Nach dem fulminanten 20:0-Sieg gegen das Schlusslicht TV Pflugfelden und einer spielfreien Woche hat der SV Kornwestheim nun auch eine deutlich härtere Nuss geknackt und damit den Traumstart ins Kalenderjahr perfekt gemacht: Gegen den ebenfalls im Tabellenmittelfeld stehenden FV Löchgau II setzte sich der SVK souverän mit 5:0 durch und überholte den Kontrahenten damit in der Tabelle.