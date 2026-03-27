Fußball-Bezirksliga Gibt die SpVgg Holzgerlingen Schützenhilfe?
Die SpVgg Holzgerlingen kann in der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen dem TV Darmsheim Schützenhilfe leisten, indem sie dem Zweiten SV Vaihingen Punkte abknöpft.
Die SpVgg Holzgerlingen kann in der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen dem TV Darmsheim Schützenhilfe leisten, indem sie dem Zweiten SV Vaihingen Punkte abknöpft.
Es bleibt sehr eng an der Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen, aber auch im Tabellenkeller ist noch viel möglich.