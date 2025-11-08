Fußball-Bezirksliga: Hält der Aufwärtstrend des SV Pattonville an?

Der SV Pattonville scheint vorerst die Wende gelungen zu sein. Nach dem enttäuschenden Saisonstart und der Trennung von Trainer Michael Felix ist der Fußball-Bezirksligist unter Interimstrainer Francis Pola gut drauf. In fünf Spielen feierten die Pattonviller drei Siege und holten zudem ein Unentschieden. Die Serie von drei ungeschlagenen Spielen kann der SVP gegen den Tabellenvorletzten NK Croatia Bietigheim (Sonntag, 14.30 Uhr) verlängern. „Es wird ein sehr schwieriges Spiel, weil Croatia eine Mannschaft ist, die ich sehr schätze“, sagt Pola.

Nur weil aktuell die Ergebnisse nicht stimmen, heiße das nicht, dass sie nicht gut Fußball spielen könnten. Insbesondere das 8:2 gegen Lomersheim Anfang Oktober beeindruckt Pola. „Acht Tore muss man erste einmal schießen. Da sieht man, dass sie schon Qualität haben“, sagt der Coach. Zudem seien viele Niederlagen nur äußerst knapp gewesen, weist Pola hin. Bei den Bietigheimer Kroaten seien zudem viele erfahrene Spieler im Kader.

„Neue Probe“ für den SV Pattonville

Für den Tabellenzehnten SV Pattonville sei die Partie auch eine „neue Probe“, wie Pola sagt. Denn in den vergangenen Wochen musste das Team stets gegen besser platzierte Teams ran, mit Absteiger Croatia Bietigheim nun mal wieder ein Team aus der unteren Hälfte der Tabelle. „Wichtig ist im Kopf: Wie gehen wir in das Spiel und mit welcher Bereitschaft?“, sagt der SVP-Trainer.

Der Sportliche Leiter, der vorerst bis zur Winterpause übernommen hat, hat die Problemzone Verteidigung in den Griff bekommen. In den vergangenen drei Spielen kassierten die Pattonviller nur zwei Gegentore. Wie er das hinbekommen hat? „Mit harter Arbeit. Wir haben viel daran gefeilt“, sagt Pola. Gibt das Kompliment aber an seine Mannschaft weiter: „Die Mannschaft hat es auch sehr gut gemacht“, sagt der Coach.

Drei Stammspieler fehlen verletzt

Sorgen bereitet aktuell aber die Personalsituation. Spielführer Philip Mandic wird voraussichtlich bis zur Winterpause nicht mehr zum Einsatz kommen können. Standardspezialist Daniel Gelt fehlt ebenfalls seit Wochen und ist immer noch nicht wieder fit. Gegen Löchgau verletzte sich mit Ibrahim Nar ein weiterer Führungsspieler. „Das sind sehr wichtige Spieler, die uns fehlen“, sagt Pola. Und Rückkehrer? Da bleibt dem Coach nur ein bitteres Lachen. „Können wir leider keinen vermelden, auch wenn es uns guttun würde“, fügt er an.