Fußball-Bezirksliga Hält der Aufwärtstrend des SV Pattonville an?
Der Fußball-Bezirksligist könnte seine Ungeschlagen-Serie gegen NK Croatia Bietigheim auf vier Spiele verlängern. Trainer Francis Pola nennt die Gründe für die Wende.
Der SV Pattonville scheint vorerst die Wende gelungen zu sein. Nach dem enttäuschenden Saisonstart und der Trennung von Trainer Michael Felix ist der Fußball-Bezirksligist unter Interimstrainer Francis Pola gut drauf. In fünf Spielen feierten die Pattonviller drei Siege und holten zudem ein Unentschieden. Die Serie von drei ungeschlagenen Spielen kann der SVP gegen den Tabellenvorletzten NK Croatia Bietigheim (Sonntag, 14.30 Uhr) verlängern. „Es wird ein sehr schwieriges Spiel, weil Croatia eine Mannschaft ist, die ich sehr schätze“, sagt Pola.