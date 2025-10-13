Fußball Bezirksliga Herbe 0:5-Klatsche für den TSV Münchingen
Der Bezirksliga-Zweite aus Münchingen kassiert in Kornwestheim seine erste Niederlage mit 0:5. Der TSV Merklingen bleibt ohne Tor und verliert zum dritten Mal in Folge.
Das spielfreie Wochenende ist dem TSV Münchingen nicht bekommen. Der Aufsteiger, der sechs der sieben ersten Saisonspiele gewonnen hat, kassierte beim SV Salamander Kornwestheim die erste Niederlage – und die fiel mit 0:5 heftig aus. Allerdings boten die Kornwestheimer ihre wohl beste Saisonleistung und den TSV-Akteuren fehlte das Spielglück. Gleich dreimal landeten Schüsse am Aluminium.