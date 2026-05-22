Fußball-Bezirksliga Holzgerlinger Trainer: „Das Ergebnis ist das Positivste“
Die SpVgg Holzgerlingen hat mit einem 2:0 gegen den SV Nufringen den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen perfekt gemacht.
Die SpVgg Holzgerlingen hat mit einem 2:0 gegen den SV Nufringen den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen perfekt gemacht.
Die Lage des SV Rohrau im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen bleibt nach dem 0:0 in Bonlanden angespannt. Der TV Echterdingen II kann mit einem Sieg beim VfL Oberjettingen am Pfingstmontag die Rohrauer hinter sich lassen.