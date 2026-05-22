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  6. Holzgerlinger Trainer: „Das Ergebnis ist das Positivste“

Fußball-Bezirksliga Holzgerlinger Trainer: „Das Ergebnis ist das Positivste“

Fußball-Bezirksliga: Holzgerlinger Trainer: „Das Ergebnis ist das Positivste“
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Der Holzgerlinger Max Horn (am Ball) traf zur 1:0-Führung. Foto: Stefanie Schlecht

Die SpVgg Holzgerlingen hat mit einem 2:0 gegen den SV Nufringen den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen perfekt gemacht.

Die Lage des SV Rohrau im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen bleibt nach dem 0:0 in Bonlanden angespannt. Der TV Echterdingen II kann mit einem Sieg beim VfL Oberjettingen am Pfingstmontag die Rohrauer hinter sich lassen.

 

SpVgg Holzgerlingen – SV Nufringen 2:0 (1:0): Max Horn (21.) und Julius Hamm (49.) erzielten die beiden Treffer. „Wir wollten gewinnen, das ist uns gelungen. Das Ergebnis ist das Positivste“, hakte SpVgg-Trainer Bernd Gluiber die Partie schnell ab. „Wir haben sehr fahrig agiert und unwahrscheinlich viele Fehlpässe gespielt.“ Daraus konnte der Gast jedoch keinen Nutzen ziehen. „Ein schlechtes Spiel mit extrem vielen Fehlern auf beiden Seiten“, winkte auch SVN-Spielertrainer Dustin Kappus ab. „Mit dem Ball waren wir ungefährlich und die wenigen Chancen haben wir kläglich vergeben.“ Bei der SpVgg feierte A-Junior Matteo Orofino ein zehnminütiges Debüt bei den Aktiven, der zweite Einsatz war es für Yannik Mayer.

Musste zweimal hinter sich greifen: SVN-Torwart Lukas Schäble Foto: Stefanie Schlecht

SV Bonlanden – SV Rohrau 0:0: „Ich bin sehr zufrieden. Es war ein Remis der besseren Art“, resümierte Rohraus Trainer Matthias Mang. „Es war ein hochklassiges Bezirksliga-Spiel mit viel Tempo.“ Und auch mit zahlreichen Torchancen. Tobias Kamm hatte zwei, ein Kopfball von Oguz Kaya war offenbar hinter der Linie. „Selbst ein Bonlandener meinte, dass es ein Tor war. Aber kein Vorwurf an den Schiedsrichter“, relativierte Mang, Großen Anteil am torlosen Unterschiede hatten die Torhüter. „Der Bonlanderer Keeper war überragend“, so Mang. „Und unser Torwart Lucas Kroker hat uns kurz vor Schluss mit einer Weltklasseparade gerettet.“

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