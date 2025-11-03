Fußball-Bezirksliga Hurra von der Bank: Zwei Patienten werden zu Last-Minute-Helden
Außerdem vom zehnten Spieltag: Nachspielzeit-Frust bei Croatia Stuttgart und ASV Botnang, ein Bonlandener Unglücksrabe und eine Mannschaft mit Feldspieler im Tor.
Außerdem vom zehnten Spieltag: Nachspielzeit-Frust bei Croatia Stuttgart und ASV Botnang, ein Bonlandener Unglücksrabe und eine Mannschaft mit Feldspieler im Tor.
Wie hatte es Deutschlands erster Weltmeister-Trainer Sepp Herberger einst formuliert? „Der Ball ist rund, und ein Spiel dauert 90 Minuten.“ Zwei Weisheiten aus dem Plattitüden-Baukasten, von denen immerhin eine auch heute noch gilt – mit der zweiten wird es dünner. Wäre an diesem Sonntag tatsächlich nach 90 Spielminuten Schluss gewesen, hätte die Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen einen vergleichsweise unaufgeregten zehnten Spieltag erlebt. So aber? Höchstwerte auf den Blutdruck-Messgeräten. Während der Überraschungszweite TSV Jahn Büsnau und der TSV Musberg Auf-den-letzten-Drücker-Torschützen feierten, die beide quasi aus dem Krankenbett auf den Rasen stürmten, mussten der ASV Botnang und Croatia Stuttgart späte Wirkungstreffer hinnehmen. Die Kroaten kostete dies den bereits greifbar nahen Heimcoup gegen den Tabellenführer.