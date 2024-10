In der Fußball-Bezirksliga bleibt der SV Leonberg/Eltingen nach einem 1:1 gegen TASV Hessigheim Tabellenzweiter. Spvgg Renningen geht mit 0:4 unter und der TSV Merklingen feiert ein unerwartetes Comeback.

Henning Maak 28.10.2024 - 11:29 Uhr

Weiter mit in der Spitzengruppe mischt der SV Leonberg/Eltingen nach einem 1:1 im Gipfeltreffen gegen den Vierten TASV Hessigheim. Die Mannschaft von Trainer Robert Gitschier behauptet damit den zweiten Platz dank des besseren Torverhältnisses vor dem VfB Neckarrems. Zwar hatte der SV Leonberg/Eltingen mehr Spielanteile, kam jedoch kaum zu Möglichkeiten. „Wir waren im letzten Drittel nicht clever genug“, bedauerte Coach Gitschier. Finley Strahl traf nach 35 Minuten zum 1:0, als er von der Außenbahn in den Strafraum zog, einen Gegenspieler austanzte und den Ball an TASV-Keeper Tom Reichert vorbei legte.