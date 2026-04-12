 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Kornwestheimer Zeitung

  6. Klares Chancenplus reicht nicht – SV Pattonville spielt nur remis

Fußball-Bezirksliga Klares Chancenplus reicht nicht – SV Pattonville spielt nur remis

Fußball-Bezirksliga: Klares Chancenplus reicht nicht – SV Pattonville spielt nur remis
1
Ein Roter zwischen vielen Blauen: Hessigheim erzielt nach einer Ecke die zwischenzeitliche 2:1-Führung. Foto: Peter Mann

Der Bezirksligist verpasst im Kampf gegen den Abstieg einen kleinen Befreiungsschlag.

Ludwigsburg: Andreas Hennings (hen)

Zweimal lag der SV Pattonville am Sonntag im Heimspiel gegen den TASV  Hessigheim in Rückstand, zweimal glich das Heimteam wieder aus. Mit dem 2:2 im Duell zweier abstiegsbedrohter Mannschaften konnte man sich beim SVP nach dem Abpfiff dennoch nur schwer anfreunden. Denn die Mannschaft hatte die gesamte Partie über ein klares Chancenplus, vergab zahlreiche Möglichkeiten, während die effektiven Gäste aus drei größeren Chancen zwei Tore machten. „Da war mehr drin. Wir müssen uns an die eigene Nase fassen“, sagte Trainer Francis Pola nach dem Abpfiff.

 

Wichtig aus Pattonviller Sicht: Der 0:1-Rückstand aus dem Spiel heraus (16.) konnte noch vor der Pause wettgemacht werden. Nach einem Zuspiel von Tobias Uhse in den Rücken der Abwehr wurde Philipp Hack im Sechszehner gefoult, den Elfmeter verwandelte Vorlagengeber Tobias Uhse (43.). In Hälfte zwei gelang den Gästen jedoch erneut die Führung: Nach einem Eckball war der wuchtige Hessigheimer Verteidiger Björn Rewitzer per Kopf zur Stelle (56.). Der wiederum war es auch, dem neun Minuten später ein Eigentor zum 2:2-Ausgleich unterlief. Er musste nach einer Flanke von rechts zwischen Abwehr und Torhüter grätschen und traf dabei den Winkel des eigenen Tores. Hätte er nicht gegrätscht, wären mehrere Stürmer einschussbereit gewesen. Vorausgegangen war beim SVP ein schöner Spielzug inklusive einer Spielverlagerung.

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball-Bezirksliga: SV Kornwestheim macht es unnötig spannend

Fußball-Bezirksliga SV Kornwestheim macht es unnötig spannend

Die Bezirksliga-Fußballer des SV Kornwestheim bezwingen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen II mit 1:0. Dabei verpassen sie es, den Deckel früher draufzumachen.

„Wir hatten auch vorher schon viele gute Möglichkeiten. Vor allem am Ende hatten wir dann aber drei, vier ganz klare Torchancen“, hadert Francis Pola damit, dass der Ball kein weiteres Mal die Torlinie überquerte. Mal war der Abschluss zu unplatziert, mal parierte der Torhüter stark.

So rutscht der SV Pattonville in der Bezirksliga-Tabelle auf den Abstiegs-Relegationsplatz ab, punktgleich mit dem nun besser postierten TSV Schwieberdingen und mit immerhin vier Zählern Vorsprung auf den FV  Löchgau II. Der hat allerdings eine Partie weniger absolviert. In den verbleibenden sechs Begegnungen stehen für den SVP noch mehrere direkte Duelle gegen andere Mannschaften aus dem Tabellenkeller an – auf Spannung muss man sich also wohl bis zuletzt einstellen.

Weitere Themen

Klimawandel in Baden-Württemberg: Wie normal ist das Wetter in Kornwestheim heute?

Klimawandel in Baden-Württemberg Wie normal ist das Wetter in Kornwestheim heute?

In Kornwestheim steigen die Temperaturen auf 13.9 Grad. Ist das normal für diese Jahreszeit oder bereits der Klimawandel? Hier vergleichen wir das aktuelle Wetter in Kornwestheim mit dem Langzeittrend.
Von unserer Redaktion
Musiknacht zum 10. Mal: Fröhliches Partyvolk groovt in Kornwestheimer Kneipen

Musiknacht zum 10. Mal Fröhliches Partyvolk groovt in Kornwestheimer Kneipen

Die Musiknacht in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) ist ein Garant für gute Stimmung. Das Event lockte bei der zehnten Auflage viele Gäste in die Locations.
Von Sabine Baumert
Handball Oberliga Frauen: Mit Sieg Chance auf den dritten Platz wahren

Handball Oberliga Frauen Mit Sieg Chance auf den dritten Platz wahren

Dem Frauenteam des SV Kornwestheim fehlen vor Spiel gegen den TuS Ottenheim wichtige Akteurinnen.Lurchis
Von Melanie Bürkle
Handball 3. Liga Süd: Die Lurchis reisen angriffslustig ins Wolfsrevier

Handball 3. Liga Süd Die Lurchis reisen angriffslustig ins Wolfsrevier

Trotz Spitzenreiter-Position sehen sich die Drittliga-Handballer des SV Kornwestheim in Würzburg nicht als Favorit, da ihnen bislang ein Sieg bei den Franken fehlt.
Von Melanie Bürkle
Bezirkspokal Enz/Murr: SV Kornwestheim stürmt völlig losgelöst ins Pokalfinale

Bezirkspokal Enz/Murr SV Kornwestheim stürmt völlig losgelöst ins Pokalfinale

Nach schwachen 30 Minuten dreht der SV Kornwestheim im Bezirkspokal Halbfinale gegen den TSV Heimsheim auf und schlägt den Ligarivalen mit 5:2 (2:2).
Von Elke Rutschmann
Neuanfang in ungewöhnlichem Job: Raus aus dem „Goldenen Knast“ – junge Frau wagt einen mutigen Schritt

Neuanfang in ungewöhnlichem Job Raus aus dem „Goldenen Knast“ – junge Frau wagt einen mutigen Schritt

Zehn Jahre lang führte Sarah Richter aus Kornwestheim ein Leben, das sie unglücklich machte. Wie die Hochzeit ihres Bruders den Anstoß gab, sich beruflich komplett zu verändern.
Von Anne Rheingans
Bezirkspokal Enz/Murr: Roberto Raimondos Gespür für den Pokal

Bezirkspokal Enz/Murr Roberto Raimondos Gespür für den Pokal

Halbfinale im Bezirkspokal Enz/Murr: Der SV Kornwestheim fordert im Heimspiel den Ligarivalen TSV Heimsheim und spürt das Kribbeln.
Von Elke rutschmann
In Kornwestheim: Ausbau – Wertstoffhof Wasserturm schließt bis Jahresende

In Kornwestheim Ausbau – Wertstoffhof Wasserturm schließt bis Jahresende

An die Stätte in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) sollen künftig noch mehr Stoffe angeliefert werden können. Dafür ist allerdings ein Umbau notwendig.
Von Andreas Hennings
Kornwestheim: Sieben Konzerte in einer Nacht – Kornwestheim feiert wieder

Kornwestheim Sieben Konzerte in einer Nacht – Kornwestheim feiert wieder

In Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) wird am Samstag, 11. April, zehn Jahre Musiknacht in sieben Bars gefeiert. Dahinter steht ein bewährtes Team, das im Sommer Großes vorhat.
Von Frank Ruppert
Lost Place in Kornwestheim: Ein uralter Friedhof aus Pestzeiten wird zum heimeligen Rückzugsort

Lost Place in Kornwestheim Ein uralter Friedhof aus Pestzeiten wird zum heimeligen Rückzugsort

Der Alte Friedhof in Kornwestheim liegt versteckt hinter Mauern und einem vergitterten Tor. Doch man kann ihn noch besichtigen – und dabei weit mehr entdecken als nur Grabsteine.
Von Kathrin Klette
Weitere Artikel zu Pattonville Bezirksliga
 
 