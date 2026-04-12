Fußball-Bezirksliga Klares Chancenplus reicht nicht – SV Pattonville spielt nur remis
Der Bezirksligist verpasst im Kampf gegen den Abstieg einen kleinen Befreiungsschlag.
Der Bezirksligist verpasst im Kampf gegen den Abstieg einen kleinen Befreiungsschlag.
Zweimal lag der SV Pattonville am Sonntag im Heimspiel gegen den TASV Hessigheim in Rückstand, zweimal glich das Heimteam wieder aus. Mit dem 2:2 im Duell zweier abstiegsbedrohter Mannschaften konnte man sich beim SVP nach dem Abpfiff dennoch nur schwer anfreunden. Denn die Mannschaft hatte die gesamte Partie über ein klares Chancenplus, vergab zahlreiche Möglichkeiten, während die effektiven Gäste aus drei größeren Chancen zwei Tore machten. „Da war mehr drin. Wir müssen uns an die eigene Nase fassen“, sagte Trainer Francis Pola nach dem Abpfiff.