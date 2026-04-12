Fußball-Bezirksliga: Klares Chancenplus reicht nicht – SV Pattonville spielt nur remis

Zweimal lag der SV Pattonville am Sonntag im Heimspiel gegen den TASV Hessigheim in Rückstand, zweimal glich das Heimteam wieder aus. Mit dem 2:2 im Duell zweier abstiegsbedrohter Mannschaften konnte man sich beim SVP nach dem Abpfiff dennoch nur schwer anfreunden. Denn die Mannschaft hatte die gesamte Partie über ein klares Chancenplus, vergab zahlreiche Möglichkeiten, während die effektiven Gäste aus drei größeren Chancen zwei Tore machten. „Da war mehr drin. Wir müssen uns an die eigene Nase fassen“, sagte Trainer Francis Pola nach dem Abpfiff.

Wichtig aus Pattonviller Sicht: Der 0:1-Rückstand aus dem Spiel heraus (16.) konnte noch vor der Pause wettgemacht werden. Nach einem Zuspiel von Tobias Uhse in den Rücken der Abwehr wurde Philipp Hack im Sechszehner gefoult, den Elfmeter verwandelte Vorlagengeber Tobias Uhse (43.). In Hälfte zwei gelang den Gästen jedoch erneut die Führung: Nach einem Eckball war der wuchtige Hessigheimer Verteidiger Björn Rewitzer per Kopf zur Stelle (56.). Der wiederum war es auch, dem neun Minuten später ein Eigentor zum 2:2-Ausgleich unterlief. Er musste nach einer Flanke von rechts zwischen Abwehr und Torhüter grätschen und traf dabei den Winkel des eigenen Tores. Hätte er nicht gegrätscht, wären mehrere Stürmer einschussbereit gewesen. Vorausgegangen war beim SVP ein schöner Spielzug inklusive einer Spielverlagerung.

„Wir hatten auch vorher schon viele gute Möglichkeiten. Vor allem am Ende hatten wir dann aber drei, vier ganz klare Torchancen“, hadert Francis Pola damit, dass der Ball kein weiteres Mal die Torlinie überquerte. Mal war der Abschluss zu unplatziert, mal parierte der Torhüter stark.

So rutscht der SV Pattonville in der Bezirksliga-Tabelle auf den Abstiegs-Relegationsplatz ab, punktgleich mit dem nun besser postierten TSV Schwieberdingen und mit immerhin vier Zählern Vorsprung auf den FV Löchgau II. Der hat allerdings eine Partie weniger absolviert. In den verbleibenden sechs Begegnungen stehen für den SVP noch mehrere direkte Duelle gegen andere Mannschaften aus dem Tabellenkeller an – auf Spannung muss man sich also wohl bis zuletzt einstellen.