Fußball – Bezirksliga Klatsche für den TSV RSK Esslingen
Der TSV Denkendorf gewinnt das kampfbetonte Bezirksligaduell gegen den TSV RSK mit 5:1.
Der TSV Denkendorf gewinnt das kampfbetonte Bezirksligaduell gegen den TSV RSK mit 5:1.
In der Fußball-Bezirksliga holte sich der TSV Denkendorf mit einem 5:1 (2:0)-Derbysieg über den TSV RSK Esslingen drei Punkte und rückte in der Tabelle von Platz neun auf Platz neun vor, unmittelbar hinter die Esslinger, die weiterhin den 6. Tabellenplatz belegen. Mit hängenden Köpfen verließen die Spieler des TSV RSK das Spielfeld, denn mit einer solchen Klatsche hatten sie nicht gerechnet.