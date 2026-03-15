Fußball – Bezirksliga: Klatsche für den TSV RSK Esslingen

In der Fußball-Bezirksliga holte sich der TSV Denkendorf mit einem 5:1 (2:0)-Derbysieg über den TSV RSK Esslingen drei Punkte und rückte in der Tabelle von Platz neun auf Platz neun vor, unmittelbar hinter die Esslinger, die weiterhin den 6. Tabellenplatz belegen. Mit hängenden Köpfen verließen die Spieler des TSV RSK das Spielfeld, denn mit einer solchen Klatsche hatten sie nicht gerechnet.

„Wir haben einfach schlecht gespielt. Ich muss das erst analysieren. Deshalb möchte ich auch nichts weiteres zum Spiel sagen,“ war das Fazit von TSV-RSK-Coach Marko Kavacic. Und in der Tat: Wer im Vorfeld gedacht hatte, dass der TSV RSK seiner leichten Favoritenrolle gerecht werden würde, musste bald nach Spielbeginn feststellen, dass dies vielleicht nicht so kommen würde. Die Denkendorfer begannen stark und waren in der Anfangsphase ganz klar die überlegene Mannschaft. So dauerte es nur bis zur 9. Minute, als Denkendorfs Stürmer Nico Riccio nach einem sehenswerten Spielzug den Ball zum 1:0 im RSK-Tor versenkte.

Unsere Empfehlung für Sie Hinweis in eigener Sache Neue Wege zum Lokalsport Die digitalen Inhalte der „EßlingerZeitung“ ziehen um – die lokale Berichterstattung bleibt unverändert.

Das schnelle Tor weckte die bis dahin zurückhaltend spielenden Esslinger auf, denn von nun an waren die Mannschaften spielerisch gleichauf. Auf beiden Seiten wurden Torchancen herausgespielt und die RSK’ler hatten durchaus Chancen, den Ausgleich zu erzielen. Doch erstens kommt es anders, zweiten als man denkt: Erneut war es Denkendorfs Riccio, der den Esslingern mit dem 2:0 einen Strich durch die Rechnung machte (27.). Der TSV RSK stürmte weiter, war aber oft zu hektisch, was zu unnötigen Ballverlusten führte. Auch die stabil stehende Denkendorfer Abwehr machte es den RSK’lern immer wieder schwer, die Spielzüge vor oder noch besser ins gegnerische Tor zu bringen.

Nach dem Seitenwechsel hatten zunächst die Esslinger mehr Spielanteile. Druckvoll stürmten sie, um den Anschlusstreffer erzielen. Doch ein Konter, der durch einen langen Pass aus der Mitte eingeleitet wurde, landete bei Denkendorfs David Srsa, der zum 3:0 einschoss (50.). Die RSK’ler versuchten es nun mit der Brechstange. Alle Mann nach vorne, war wohl die Devise. Das machte im Denkendorfer Strafraum viel Druck, aber die Abwehr stand weiterhin gut.

In der 60. Minute war es dann doch soweit: TSV-RSK-Stürmer Anastasios Ketsemenidis nutze eine der zahlreichen Torchancen der zweiten Hälfte und traf zum 1:3. Nun wurde es nochmals spannend. War es möglich, das Ergebnis noch zu kippen? Hart umkämpft war das Spiel in den nächsten 15 Minuten auf jeden Fall. Als allerdings Riccio mit einem sehenswerten Kopfball – es war sein drittes Tor – das 4:1 für Denkendorf erzielte, war das Spiel vorzeitig entschieden (74.). Die Esslinger kämpften zwar bis zum Ende, hatten mit den Denkendorfern jedoch einen schweren Gegner, der nur wenig zuließ.

Der in der 80. Minute eingewechselte Marsum Alper setzte in der Nachspielzeit mit einem Bogenschuss über den weit vor dem Tor stehenden TSV-RSK-Keeper Yannik Grosshans den Schlusspunkt zum 5:1.

„Ich bin überglücklich, dass wir das Spiel gewonnen haben“, freute sich Denkendorfs Trainer Hendrik Lars Gill. Und weiter sagte er: „Es war von Anfang bis Ende ein spannendes und hart umkämpftes Duell, aber am Ende ein verdienter Sieg von uns. Meine Jungs haben eine überragende Leistung abgeliefert.“

TSV Denkendorf: Müller; Havjar (75. Wörthmann), Srsa (74. Löw), Dunz, Riccio (78. Alper), Piskureck, Vöhl, Zahner, Deuschle (82. Ipec), Nicastro, Beinschrodt (69. Zegrova).

TSV RSK Esslingen: Grosshans; Finn Hammerle, Prömel (46. Kütter), Ketsemenidis, Traub (60. Saam), Till Hammerle, Nixdorf (46. Greco), Ragg, Spengler, Smajli, Scheuing.

Schiedsrichter: Johannes Hesselschwerdt (Neubulach).

Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Riccio (9.), 2:0 Riccio (27.), 3:0 Srsa (50.), 3:1 Ketsemenidis (60.), 4:1 Riccio (74.), 5:1 Alper (93.)

Beste Spieler: Riccio, Deuschle / Ketsemidis.