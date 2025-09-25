Fußball: Bezirksliga Lieber Entscheider als Mitläufer
Tim Schumann ist seit dieser Saison Chefcoach beim SV Vaihingen. Nun wartet auf die Seinen eine brisante Begegnung.
Tim Schumann ist seit dieser Saison Chefcoach beim SV Vaihingen. Nun wartet auf die Seinen eine brisante Begegnung.
Wenn am Sonntag um 13 Uhr der SV Vaihingen beim TV Echterdingen II antritt, treffen zwei Fußball-Bezirksligisten aufeinander, die eine besondere Rivalität abseits des Platzes verbindet. Der Grund: In der jüngeren Vergangenheit wilderten die Echterdinger immer wieder mal bei ihrem Gegner. Allein in diesem Sommer sind drei Nachwuchstalente vom Schwarzbach in die Goldäcker gewechselt (Wesley Acholonu, Ivan Cosic, Luka Koneski). Und auch der Torjäger Flon Ajvazi hat eine Vaihinger Vorgeschichte. Bittere Verluste für die jetzigen Gäste, deren Philosophie auf einer starken Jugendarbeit und Vereinsidentifikation beruht. Einer, der diesen Weg bei ihnen mitgestalten soll, ist Tim Schumann. Seit Sommer fungiert er als Cheftrainer.