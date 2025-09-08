Fußball-Bezirksliga: Live-Schalte aus dem Liegestuhl, Aufsteiger-Mist und eine Acht-Spiele-Sperre

Was passiert, wenn der Trainer in den Urlaub geht? Für die Stuttgart/Fider-Teams der Fußball-Bezirksliga lassen sich vom zweiten Spieltag drei unterschiedliche Antworten geben. A) die eigene Mannschaft gewinnt trotzdem – siehe TSV Musberg, der hiernach weiterhin verlustpunktfrei und ohne Gegentor die Tabelle anführt. B) die eigene Mannschaft gewinnt zwar nicht, überzeugt aber trotzdem – siehe ASV Botnang, der als Aufsteiger den amtierenden Vizemeister an den Rand der Niederlage bringt. C) die eigene Mannschaft verliert und schickt somit schlechte Kunde in Richtung Sonne, Strand und Meer – siehe SV Bonlanden. Für den vermeintlichen Meisterschaftsmitfavoriten ist mit einem 2:3 in Vaihingen der Fehlstart in die neue Runde perfekt.

SV Vaihingen – SV Bonlanden Zwei Spiele, null Siege und nur einer von bislang möglichen sechs Punkten. Den Auftakt hatte man sich beim SV Bonlanden wahrlich anders vorgestellt. Doch blieb dem Co-Trainer Jonathan Baur, der den in Griechenland weilenden Chef Carmine Napolitano vertrat, am Sonntag lediglich ein ernüchterndes Fazit: „Wenn man in einer Halbzeit drei Gegentore kriegt und danach seine Chancen nicht sauber ausspielt, dann ist man auch selber schuld.“ Nach dem Seitenwechsel erhöhten er und die Seinen zwar die Schlagzahl, für eine nochmalige Wende der Begegnung sollte es aber nicht reichen. Und das trotz doppeltem Turbo von der Bank. Baur wechselte sich selber ein, dazu den Kollegen Giancarlo Pinna. Wohl dem eigentlich, der solche Trümpfe in der Hinterhand hat – der eine Ex-Futsal-Nationalspieler, der andere vormaliger Regionalliga-Kicker. „Unheimlich hohe Qualität, die da reingekommen ist“, merkt Tim Schumann, der Trainer des gastgebenden Gegners SV Vaihingen, an. Dennoch brachte sein Team seinen knappen Pausenvorsprung über die Zeit.

Aus Vaihinger Sicht galt schließlich: 1:0, 1:2, 3:2. Andere Zeiten als noch vor ein paar Jahren, als die Schwarzbachkicker vom Kontrahenten die schwärzeste Stunde ihrer Bezirksliga-Geschichte bereitet bekamen. Anno 2017 lautete das Ergebnis mal 1:10. Diesmal kamen die Matchwinner aus den eigenen Reihen. Der Kapitän Max Schilling erzielte per sattem 16-Meter-Schuss das letztlich entscheidende fünfte Tor einer gutklassigen Partie. Und in der Abwehr bestätigte Nick Rudloff seine Topform der Woche zuvor, diesmal auf einer neuen Position, nämlich in der Innenverteidigung. Dort überraschte Schumann mit dem Gespann Rudloff/Huhnke. Begründung: „Ich wollte die zwei kopfballstärksten Spieler im Zentrum haben.“

Diese Rechnung ging auf, wie am Ende der Vaihinger Spielplan überhaupt. Auch, weil dem Bonlandener Jannis Imme zwischendurch ein Eigentor unterlief. Und auch, weil ein gewisser Rüchan Pehlivan als Vorlagengeber gefiel. Für den 32-Jährigen war es das Spiel gegen seinen langjährigen Ex-Verein. Ob ihn von jenem danach gedanklich manch einer die Ohren lang gezogen hat? Mensch, ausgerechnet gegen die alten Kumpels? Deren Anführer Baur lacht und sieht es so: „Es ändert ja nichts daran: Menschlich ist er ein feiner Kerl.“

Fußballerisch indes ist für Baur selbst nun bald Schluss. Er legt in seinem Job als Lehrer ein Sabbatjahr ein und wird wie berichtet auf Weltreise gehen. Der Flieger nach Australien geht in gut zwei Wochen. Den Trainer-Staffelstab übernimmt an der Humboldtstraße schon zuvor wieder der Urlaubsrückkehrer Napolitano.

TSV Musberg – SV Deckenpfronn

Ebenfalls nur ein Ligaspiel Ferienauszeit hat sich der Amtskollege Christopher Eisenhardt beim TSV Musberg gegönnt. Das heißt: Sofern man in seinem Fall überhaupt von einer Auszeit sprechen kann. Am Sonntag war er per Live-Schalte dennoch dabei, wenn auch nicht auf der Bank, sondern gute 2000 Kilometer entfernt im Hellas-Liegestuhl. Pünktlich zur Halbzeitpause klingelte beim Spielleiter Lukas Zug das Handy: kurze Besprechung, Eisenhardt gab die Taktik für die zweite Spielhälfte durch.

Letztere sollte dann immerhin ein Highlight haben – nämlich das Tor des Tages zum 1:0-Sieg gegen den SV Deckenpfronn. Ruben Pinheiro Martins drosch einen Freistoß aus spitzem Winkel ins Netz. Später verhinderte der Pfosten den Ausgleich des Gegners, in der vergangenen Saison immerhin das zweitbeste Rückrundenteam. Eisenhardts Fazit, nach wie vor noch aus der Ferne: „Es ging nicht darum, brillant zu spielen – da ist klar, dass am Anfang noch nicht alles klappen kann.“ Aber die Mannschaft habe kämpferisch „alles reingehauen“. Und: „Hauptsache gewonnen.“ An Spieltag zwei nun zum zweiten Mal, was für den Wackelkandidaten aus dem Vor-Eisenhardt-Jahr weiterhin die Tabellenführung bedeutet, mithin ein ganz neues Gefühl am Turnerweg.

Dabei ließen die Musberger sich auch durch den kurzfristigen Ausfall ihres Abwehrchefs nicht irritieren: Marc Wiederoder, auf der Anreise von außerhalb, hing fest. Sein Zug hatte eine Dreiviertelstunde Verspätung.

Spvgg Cannstatt – SV Nufringen

Ein Schelm, wer mutmaßt, dass sich ein anderer des Spieltagsbetriebs womöglich für das gleiche Transportmittel entschieden hatte. Beim Spiel der Spvgg Cannstatt war jedenfalls ebenfalls zeitlicher Verzug, dort schließlich mit einem Such- und Hilferuf: Schiedsrichter, bitte melden! Der eigentlich eingeteilte Referee glänzte mit bis dato unbegründeter Abwesenheit. Zum Retter wurde der Kollege, der zuvor bereits die Begegnung der zweiten Mannschaften gepfiffen hatte. Er legte kurzerhand eine Doppelschicht ein.

Zumindest für die gastgebenden Cannstatter hat sich das Warten gelohnt. Auch für sie ergibt sich fürs Erste, siehe Musberg, eine makellose Punktebilanz. Und auch bei ihnen lässt sich in Anbetracht dessen gut leben mit der Tatsache, dass noch längst nicht alles Gold ist, was glänzt. „Ein Pflichtsieg, bei dem man aber offen und ehrlich ansprechen muss: Es gibt noch viel Luft nach oben“, sagt der an der Hofener Straße neue Trainer Damian Nagler nach dem trefferreichen 5:3 gegen den Aufsteiger SV Nufringen. Dorn im Auge war ihm vor allem eines: „Wir haben viel zu einfache Gegentore kassiert.“ Immerhin aber auch fünfmal selber eingenetzt, was zeigt, dass der Kader auch nach dem Abgang des Topscorers Behar Hasanaj noch über ordentlich Offensivpotenzial verfügt.

Den Anfang machte der Youngster Claudio Caruso mit einem Dribbling samt Flachschuss ins lange Eck. Und zuletzt setzte der Neuzugang Talha Kavak per Doppelpack den Deckel drauf. Der personelle Wermutstropfen: Zu diesem Zeitpunkt waren gleich vier Spieler des Vorjahresdritten bereits angeschlagen ausgeschieden. Bei Daniel Fichte (Zerrung), Al Baraa Al Hariri (Kreislaufprobleme), Aimar Lizoain Garayoa und Fabian Ipowitz (beide muskuläre Beschwerden) bleibt nun abzuwarten, wie schnell es für ein Comeback reichen wird.

ASV Botnang – Spvgg Holzgerlingen

Jenes von Alexander Schweizer, und damit zurück zu den aktuell fehlenden Trainern, wird bereits am nächsten Sonntag sein. Einstweilen verfolgte er aus Italien, wie sich sein Team des ASV Botnang schlug – und darf nach 90-minütigem Videostudium mit Zufriedenheit konstatieren, dass die latenten Sorgen unbegründet waren. Der SV Bonlanden und die Spvgg Holzgerlingen als erste Gegner: Da hätte einem beim Aufsteiger schon ein bisschen mulmig werden können. Das Ergebnis jedoch: Innerhalb von acht Tagen haben Schweizers Kicker nun auch dem zweiten großen Favoriten ein Schnippchen geschlagen. Gegen den einen ein 1:1, gegen den anderen ein 2:2. „Die ganze Mannschaft hat es erneut überragend gemacht“, sagt der Coach, flankiert von einer klitzekleinen Einschränkung.

War nicht auch diesmal sogar noch mehr drin? Fakt ist: Kurz vor Schluss hatten die Botnanger bereits den Siegtorschrei auf den Lippen, als dieser jedoch erstarb, denn Daniel Schweizer, der Bruder des Trainers, köpfte den Ball aus drei Metern Entfernung unbedrängt nicht ins, sondern übers Tor. Ein Treffer, den der letztjährige Kreisliga-A-Schützenkönig normalerweise mit verbundenen Augen macht. Diesmal nicht. „Und da sagst du dann für den Moment schon: Mist“, sagt Schweizer, der Coach.

Freilich: Wer wollte innerfamiliäre Vorwürfe machen? Die beiden vorherigen Botnanger Tore hatte, wie auch sonst, Schweizer, der Jüngere, erzielt. Einmal per Elfmeter nach Foul an Rick Hachenbruch, einmal nach Steckpass von Yassine Arich. „Ich glaube, dass wir von der Körperlichkeit und der Intensität in der Liga mithalten können, das hat man schon jetzt gesehen“, sagt der Trainer.

TSV Jahn Büsnau – VfL Oberjettingen

Ähnlich dürfte die Erkenntnis auch beim Mitaufsteiger TSV Jahn Büsnau lauten, bei dem es noch eine weitere Parallele gibt: Auch am Adolf-Engster-Weg traf der Bruder des Trainers doppelt – und hatte dito gleichwohl Grund, etwas zu hadern. Der Unterschied: Sebastian Lenhardts Zweierpack reichte als Basis zum Sieg. Mit einem 4:1 gegen den VfL Oberjettingen feierten die Gastgeber als echter Klassenneuling ihren überhaupt ersten in der Bezirksliga. Dass Lenhardt darüber hinaus Chancen für ein doppelt so hohes Ergebnis vergab? Am Ende geschenkt.

„Ich habe ihm gesagt: Du hast ein gutes Spiel gemacht. Ein sehr gutes wäre es gewesen, wenn Du noch drei Tore mehr gemacht hättest“, sagt der Trainer Dominik Lenhardt mit einem Schmunzeln. Gereicht hat’s auch so. Einerseits mit Anfangsglück, weil selbst Lenhardt beim 1:0 der Seinen eine Abseitsstellung erkannte, der Schiedsrichter aber weiterlaufen ließ. Andererseits dann auch mit Pech, weil die Büsnauer gleich dreimal an der Querlatte scheiterten.

Insgesamt war es aber allemal ein Auftritt, der Mut für die kommenden Aufgaben macht: Bonlanden und Holzgerlingen – nun wartet auf Lenhardt und Co. dieses Schwergewichtspaket.

Croatia Stuttgart – TSV Dagersheim

In der 16er-Staffel reiht sich die Jahn-Truppe fürs Erste unter neun noch ungeschlagenen Teams ein, zu welchen auch Croatia Stuttgart und der TSV Dagersheim gehören. Deren Ergebnis am Sonntag im direkten Duell: ein 1:1, für die Gastgeber das zweite Remis im zweiten Spiel. Die zwischenzeitlich drohende Heimniederlage verhinderte Dominik Kajinic mit einem verwandelten Elfmeter. Gefoult worden war Mandip-Pal Singh, der in diesem Sommer eigentlich bereits beim Landesligisten TSV Bernhausen als Zugang gemeldet war, dann aber einen Wechsel zu den Kroaten bevorzugte.

Wie groß deren aktueller Umbruch ausfällt, verdeutlicht ein Blick auf die Startelf vom Sonntag: In der standen mit Singh insgesamt sieben Neue. „Der Großteil des Teams hat erst vor eineinhalb Wochen mit dem Training angefangen. Wir brauchen noch Zeit für Fitness und Abstimmung“, weiß der Torhüter und Co-Trainer Mirko Perkovic. Hoffnungen ruhen nun vor allem auf der Rückkehr zweier Schlüsselspieler: Der Torjäger Duje Tokic fehlt derzeit verletzt (Wadenzerrung), und der Spielmacher Mario Mamusa sitzt den Rest einer Rotsperre ab.

Unliebsame Überraschung für Croatia: Das Bezirkssportgericht hatte wegen groben Foulspiels plus Schiedsrichterbeleidigung aus der Endphase der vergangenen Saison auf fünf Spiele Pause entschieden – das Verbandssportgericht kassierte das Urteil jedoch und erhöhte auf acht.

VfL Herrenberg – TV Echterdingen II

Bleibt noch der Blick auf den TV Echterdingen II – das einzige Stuttgart/Filder-Team der Staffel, das noch punktlos ist. Tristesse in den Goldäckern: wie die Erste, so also auch die Zweite. Das 1:3 beim VfL Herrenberg bedeutete am Sonntag deren zweite Niederlage. „Eine vermeidbare“, findet der Trainer Sascha Blessing, „wir fangen uns erst zwei unnötige Standardtore, und dann lassen wir mehrere Hochkaräter aus.“ Felix Steyer, Flon Ajvazi und Mischa Inthasane scheiterten frei vor dem Tor. Am Ende, Ausdruck des Frusts, sah Max Zingel obendrein wegen Meckerns Gelb-Rot.

Blessings Forderung: „Wir müssen nun in den nächsten Spielen unser Glück erzwingen.“ Leichter wird es nicht. Es folgt das Heimspiel gegen den Landesliga-Absteiger Darmsheim.

Die Statistik zum 2. Spieltag

TSV Jahn Büsnau – VfL Oberjettingen 4:1. Tore: 1:0 Sebastian Lenhardt (4.), 2:0 Wences (7.), 2:1 Seeger (20.), 3:1 Sebastian Lenhardt (85., Foulelfmeter), 4:1 Manuschewski (89.). Besonderes: –

ASV Botnang – Spvgg Holzgerlingen 2:2. Tore: 1:0 Daniel Schweizer (15., Foulelfmeter), 1:1 Quaranta (56., Foulelfmeter), 1:2 Hatt (60.), 2:2 Daniel Schweizer (69.). Besonderes: –

TV Darmsheim – SV Rohrau 3:1. Tore: 1:0 Lindner (1.), 2:0 Lindner (18.), 3:0 Schmidt (19.), 3:1 Müsel (85., Foulelfmeter). Besonderes: Schuster (Rohrau) wehrt Foulelfmeter von Lindner ab, worauf Schmidt im Nachschuss trifft (19.)

Spvgg Cannstatt – SV Nufringen 5:3. Tore: 0:1 Kaupp (15.), 1:1 Caruso (22.), 1:2 Berner (25.), 2:2 Schulz (40.), 3:2 Haller (60.), 4:2 Kavak (65.), 4:3 Ciuffreda (85.), 5:3 Kavak (90.). Besonderes: Spielbeginn mit 45-minütiger Verspätung, nachdem der Schiedsrichter nicht erschienen ist

TSV Musberg – SV Deckenpfronn 1:0. Tore: 1:0 Pinheiro Martins (61.). Besonderes: Gelb-Rot für Bektas (Musberg, 90.+3)

Croatia Stuttgart – TSV Dagersheim 1:1. Tore: 0:1 Dodoli (43.), 1:1 Kajinic (58., Foulelfmeter). Besonderes: –

SV Vaihingen – SV Bonlanden 3:2. Tore: 1:0 Ferrari (19.), 1:1 Berisha (23.), 1:2 Adam (29.), 2:2 Imme (39., Eigentor), 3:2 Schilling (45.). Besonderes: –

VfL Herrenberg – TV Echterdingen II 3:1. Tore: 1:0 Kennke (5.), 2:0 Leber (18.), 2:1 Ajvazi (24.), 3:1 Baurycza (90.+6). Besonderes: Gelb-Rot für Zingel (Echterdingen, 90.+4)