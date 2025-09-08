Fußball-Bezirksliga: Live-Schalte aus dem Liegestuhl, Aufsteiger-Mist und eine Acht-Spiele-Sperre

Was passiert, wenn der Trainer in den Urlaub geht? Für die Stuttgart/Fider-Teams der Fußball-Bezirksliga lassen sich vom zweiten Spieltag drei unterschiedliche Antworten geben. A) die eigene Mannschaft gewinnt trotzdem – siehe TSV Musberg, der hiernach weiterhin verlustpunktfrei und ohne Gegentor die Tabelle anführt. B) die eigene Mannschaft gewinnt zwar nicht, überzeugt aber trotzdem – siehe ASV Botnang, der als Aufsteiger den amtierenden Vizemeister an den Rand der Niederlage bringt. C) die eigene Mannschaft verliert und schickt somit schlechte Kunde in Richtung Sonne, Strand und Meer – siehe SV Bonlanden. Für den vermeintlichen Meisterschaftsmitfavoriten ist mit einem 2:3 in Vaihingen der Fehlstart in die neue Runde perfekt.