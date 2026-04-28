Fußball – Bezirksliga Lukas Gentner kickt bald wieder für den TSV Denkendorf
Der 23-Jährige kehrt vom TV Nellingen zurück. Es gibt noch weitere Personalien beim Fußball-Bezirksligisten TSV Denkendorf.
Der 23-Jährige kehrt vom TV Nellingen zurück. Es gibt noch weitere Personalien beim Fußball-Bezirksligisten TSV Denkendorf.
„Es ist jetzt schon ein gutes Transferfenster für uns“, sagt der spielende Co-Trainer und auch sonst im Verein aktive Georgios Natsis. Fußball-Bezirksligist TSV Denkendorf hat jedenfalls schon einige Personalien für die kommende Saison auf den Weg gebracht. Damit soll, den wahrscheinlichen Klassenverbleib vorausgesetzt, die Konsolidierung in der zweiten Spielzeit nach dem Aufstieg fortgesetzt werden.