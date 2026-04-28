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  6. Lukas Gentner kickt bald wieder für den TSV Denkendorf

Fußball – Bezirksliga Lukas Gentner kickt bald wieder für den TSV Denkendorf

Fußball – Bezirksliga: Lukas Gentner kickt bald wieder für den TSV Denkendorf
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Lukas Gentner, rechts im Spiel am Sonntag in Deizisau, kehrt von Nellingen nach Denkendorf zurück. Foto: Nico Bauhof

Der 23-Jährige kehrt vom TV Nellingen zurück. Es gibt noch weitere Personalien beim Fußball-Bezirksligisten TSV Denkendorf.

Reporter: Sigor Paesler

„Es ist jetzt schon ein gutes Transferfenster für uns“, sagt der spielende Co-Trainer und auch sonst im Verein aktive Georgios Natsis. Fußball-Bezirksligist TSV Denkendorf hat jedenfalls schon einige Personalien für die kommende Saison auf den Weg gebracht. Damit soll, den wahrscheinlichen Klassenverbleib vorausgesetzt, die Konsolidierung in der zweiten Spielzeit nach dem Aufstieg fortgesetzt werden.

 

Fünf Zugange aus der A-Jugend des FC Esslingen

Lukas Gentner kehrt vom Kreisliga-A-Team TV Nellingen zurück, wo er in den vergangenen vier Jahren zum Kapitän aufstieg. „Ich freue mich, dass wir ihn davon überzeugen konnten, sich uns wieder anzuschließen“, sagt Natsis, der den heute 23-Jährigen in der B-Jugend trainiert hat. Zudem kommen gleich fünf Spieler aus der A-Jugend des FC Esslingen: Torhüter Jakob Spring, Abwehrspieler Mika Lauth, Stürmer Kerem-Umut Tekin sowie die beiden Mittelfeldspieler Noel Beinschrodt und Luka Eisenbarth. Aus der eigenen Jugend rückt Keeper Raphael Hellstern auf.

Abgänge gibt es auch beim TSV Denkendorf

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Abgänge gibt es auch: Timo Müller kehrt zum Verbandsligisten FC Esslingen zurück, Alessandro Nicastro wird spielender Co-Trainer beim Kreisliga-A-Team TB Ruit, Dominik Lleshaj verlässt den Verein mit noch unbekanntem Ziel und Norbert Ramser sowie Steffen Zahner beenden ihre Karriere. „Das sind harte Verluste“, erklärt Natsis, freut sich aber, dass der langjährige Kapitän Zahner seinen Club in einer anderen Funktion unterstützen wird. „Die Verjüngung wird uns guttun, wir werden Stand heute einen Altersschnitt von 23 Jahren haben“, sagt Natsis und hält mit seinen Mitstreitern noch die Augen nach ein bis zwei weiteren potenziellen Zugängen offen.

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